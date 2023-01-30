隨著內閣改組，文化教育領域的重要職位陸續公布。最受矚目的當然是文化部長李永得轉任政務委員，由高雄市副市長史哲接任；故宮院長由文化部次長蕭宗煌接任；教育部長潘文忠則未動。

這幾個部會之所以引人注目，乃是因過去風波特別多。文化部長李永得沒有什麼政績，只有天天對著中正紀念堂找麻煩。辦了幾場公聽會，過個場，要把中正紀念堂轉型，卻一事無成，最後只好在展覽內容上作更動。這種更動說白了，就是把蔣介石「黑化」。

去中國化扭曲歷史

這種手握大權，試圖建構話語霸權的姿態，與過去黨國戒嚴時代並無二致，都是自視為權力擁有者，所以要修改歷史，建構歷史論述。當年黨外最愛嘲笑蔣介石「魚兒逆流而上」的神話，但現在一樣在建構民進黨神話，把所有參與過黨外運動的前輩都排除，只留下當權的民進黨人。扭曲歷史，重造神壇，莫此為甚。

本來，文化界所期待者，是一個超然於政治之上，能守住更高的文明價值的部會，但李永得把它做小了，小得讓文化部變成民進黨的「中宣部」。但中宣部的表忠卻讓他一路平安做到內閣改組，還升任政務委員。這便是民進黨官場文化。

故宮院長吳密察也是如此。他對故宮文化一知半解，更何況，故宮的中華文化傳統非其所好，於是秉承著「去中國化」的意識形態，對展覽內容多所干預。在俄烏戰爭發生後，吳密察開始安排萬一兩岸發生戰爭的國寶遷移對策，這更讓人民對故宮國寶可能遭盜深感疑慮。再加上2022年10月底，對蘭千山館文物的寄存不予續約，此時更發生國寶瓷器有3件破損的事件，更加深民間對國寶文物會不會遭掉包的質疑。

本來故宮有許多專業素養非常好的專家，都是從1949年護送故宮文物遷徙來台的人員開始，一路培養出來的，自有非常好的研究傳統。但在吳密察的意識形態掛帥下，故宮的專業人員陸續離去，博物館專業失能，到最後發生瓷器損毀，只是一個併發症而己。

至於教育部更不必說了。從2018年台大校長遴選事件以降，當年協力「打管」的各個學者都當了官，而潘文忠以蘇貞昌一路提拔的忠臣身分再度回任，但在高等教育出了大問題，私校不斷關門；而中小學也校多生少的情況下，拿不出辦法。只因他努力執行民進黨意識形態的政策，也不管實際情況，推動學界期期以為不可的雙語政策，還拿國家資源補助用台語上課的學程。除了意識形態掛帥，我們實在看不出潘文忠對台灣廣大的師生、對百年教育大計，有什麼貢獻。

淪為民進黨宣傳部

這一次的人事更迭，除了看到面孔的替換，看不到什麼新意。史哲之於高雄，也是意識形態掛帥的文化局長，「去中國化」的立場十分明確，他強調要以「壯大台灣內容，建立文化自信」為實踐目標，如果不是有中華文化的底蘊，以民進黨眼中偏狹又具排他性的「台獨史觀」，史哲所謂的台灣文化能夠有什麼寬闊的內容可以壯大，又能建立怎樣的文化自信？如果具有深厚的人文思維和文化底蘊，又如何會帶頭去搞一場充滿政治算計的罷韓運動？他對高雄的文化做出了什麼貢獻？

至於蕭宗煌，雖有博物館經驗，但對故宮文物的文化底蘊卻缺乏了解。只能說，他可能是一個過渡期的執行者。如果他不能還原故宮的歷史意義和文化傳承的使命，這個位置不過是民進黨的傀儡而已。蘭千文物能否繼續在故宮展出，就是對他的第一個考驗。

潘文忠任教育部長這幾年下來，實在看不出他還能做出什麼興革的政策。他推動的「班班有冷氣」、「生生用平板」，花了不少錢，也添了不少堵。都說教育是百年大計，面對最重要的教育方針，如私校退場、高教政策、國高中生課綱問題，他也都只有聽命行事的分，沒什麼大作為。

總而言之，若是要繼續維持意識形態掛帥，每一個文化、教育部門都會變成民進黨「中宣部」底下的執行單位，那新內閣在文化、教育政策和作為上有什麼好期待的呢？