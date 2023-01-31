第4軍官班這個在1947年國共內戰中期才在台灣出現的陸軍訓練單位，雖未能力挽大陸山河變色的狂瀾，卻在風雨飄搖之際，對提供寶島台灣的防護戰力，進行了直接有效的挹注。而當時高二肄業的父親，也因緣際會地曾是參訓的入伍生之一，親自體驗了這一段軍旅歷程。

言及第4軍官班，就不能不提及它的創始人孫立人將軍。孫將軍負笈美國在普渡大學和維吉尼亞軍校就讀，學成歸國後投入對日作戰，戰功彪炳。不過孫將軍於抗日戰爭中期出任陸軍新38師師長，並編入遠征軍序列赴緬甸作戰。在緬北戰事逆轉，遠征軍副司令長官兼第5軍軍長杜聿明中將，執意帶隊攀爬野人山叢林回國（結果造成超過4萬軍人餓病死山區），而孫將軍擇善固執違逆軍令，逕率新38師退入盟邦英屬印度，從而有效保存了建制和戰力，不過此舉卻種下與天子門生黃埔嫡系杜聿明將軍不和的心結。

抗戰勝利後，為了即刻與中共部隊爭取東北的地盤，蔣中正總統將抗日戰爭時遠征軍序列的精銳，投入了東北戰場，孫立人將軍再次歸屬時任東北保安司令的杜聿明將軍轄下。結果二人在收復東北戰事的部署上產生了新的齟齲，1947年，孫氏最終被迫黯然離開他一手組建的新一軍（以新38師為主幹擴編而成）。

蔣中正總統惜才愛才，調任孫將軍為陸軍訓練司令，專事部隊訓練業務。孫選定台灣省高雄鳳山五塊厝地區的前日本陸軍軍營，作為訓練基地之所在，自此方有陸軍軍官學校第4軍官訓練班，簡稱第4軍官班的設立，孫並自兼班主任一職。

設在南台灣的陸軍訓練司令部和第4軍官班是一組人馬，兩套招牌。而高雄鳳山基地，除了招訓新軍，同時也接受許多國共內戰中損失慘重的建制部隊，這其中最知名者當屬陸軍青年軍201師；該師在鳳山整訓約一年後，所部2個團6000兵力緊急調往金門島衛戍。1949年10月下旬，9000解放軍渡海進犯金門島，多賴201師的守軍沉著應戰，頂住了首波登島攻堅，方才提供友軍18軍從容支援並截擊上岸的解放軍，諦造了金門古寧頭大捷。唯有金門島之鞏固，方有台灣本島之安定，陸軍201師也因此獲頒「榮譽虎旗」的至高殊榮。足見孫將軍所主導的鳳山訓練基地，在那個兵慌馬亂的局勢中，默默地提供建軍整軍的重要貢獻。

1949年8月，包含父親在內的300多位國民革命軍遺族學校的初高中部學生，自廣州由海路抵達了台灣基隆港。未幾，蔣夫人希望這群抗戰烈士遺孤，能夠踏上他們「先父」的血路，以身作則從軍報國，好號召全民保衛寶島復興基地。所以父親和所謂「及齡的」同學們近100人，踏上了征程，南下高雄鳳山第4軍官班報到，他們的人數恰編組為一個入伍生連，並暫時以上等兵學生敘階。

當年美援中斷，物資極度匱乏。父親一行在出操訓練期間，終年是一頂斗笠，一條紅短褲，光著腳丫子，打著赤膊上陣，唯一的一套軍服只有在慶典和校閱時才有機會穿上，大概就像這幀相片中的父親行頭一般，夏季短褲軍裝配上陸軍制式綁腿，其簡樸之程度豈是「無奈」2字可以盡述？加以軍隊中盛行打罵教育，中餐和晚餐的主菜頓頓是大白菜撒上一把辣椒粉，全無「油水」可言，生活至為清苦鬱悶。

而集合時，在父親入伍生連旁邊的是「幼年兵連」（後來擴編為幼年兵總隊），更是由逃難時走失的兒童或隨軍隊撤退來台的戰地孤雛所組成，他們不過才10歲出頭，就要孑然一人面對未知的一生，並接受艱苦的軍事訓練，其境遇讓人心酸不已。誠然在如此艱困條件下，孫將軍仍然按照他既有的訓練步調前行。每次周會，孫將軍均要求麾下的校級或上尉參謀，在司令台上講解軍事戰術和作戰範例，孫將軍和大家一樣坐在司令台前第一排正中的小板凳上，認真聆聽並當場提問和指正，顯現出他治軍的嚴謹和不苟。

數十年後，當初和父親一同參加入伍生訓練的世叔伯們，在「遺族學校校友通訊」上以文字詳實記錄他們在第4軍官班「同甘共苦」的花絮。我閱後始獲悉一位山東籍的世叔，大概在南京讀書的時候見過蔣氏伉儷（蔣介石先生時為遺族學校兼任校長，蔣夫人為主席校董）身邊太多的將官，初到軍官班之際對於負責訓練的眾多尉級軍官還頗不能適應。有回世叔抽煙被某尉級軍官逮著，世叔年輕氣盛出言不遜，以「俺只認得星星，不認識槓槓！」來回應（陸軍的軍銜制度：星星為將級軍官，梅花為校級軍官，槓槓為尉級軍官），想必「禍從口出」的下場是淒慘可期的。

尚有一個下過毛毛細雨的夜晚，父親一行去參加了一個晚會，有幾位世叔提早溜回寢室洗了腳上床休息，當連隊晚會後被帶回在集合場集合時，連長檢視各員腳丫子的「泥濘」程度，就知道哪些人開小差提早回來打混摸魚，這又免不了一頓處罰。再者就是軍官班的早餐只提供稀得像水的稀粥，某回大家吃完早餐後在集合場立正聽訓，一站就是數個小時，父執輩當年均營養不良，身體欠佳，數位世叔體內的污水沖破了膀胱防線，直接排出洩洪，造成周邊土地泥濘一片，實在狼狽。父執輩們以如此詼諧的筆端調侃昔時入伍生活的共同記憶，而當年的艱困豈是我等今日所能想見的呢？

約9個月的訓練後，遺族學校從軍同學中選派兩名代表（其一為後來擔任台視總經理的湖南籍熊湘泉叔叔），前往總統府向蔣夫人表達心聲，蔣夫人改變了初衷，同意讓這批子弟們自行選擇出路，父親和部分同班同學決意直接投考大學，其他校友也多接受分發回到了高級職校就讀。適時陸軍軍官學校也即將於第4軍官班這片軍營設施中在台灣復校，父親入伍同學中有5名世叔稍後進入在台首屆的陸軍官校24期就讀，第4軍官班於此完成了階段性任務，譜上了休止符走入歷史。

其後的發展是孫立人將軍因韓戰爆發，因應拔擢親美將領的大環境需求下，高升為陸軍總司令。韓戰結束後不久，孫將軍因為1955年所謂的「兵變事件」被軟禁，孫將軍的嫡系班底包含原第4軍官班的官佐學員樹倒猢猻散，在陸軍系統中備受歧視排擠，所學和抱負不得施展，實令人唏噓不已。

陸軍軍官學校第4軍官訓練班在「反共大業」歷史洪流中，只如曇花一現般地浮現了3年許，但是學員們在孫立人將軍的悉心教誨下，他們的軍事素養本質學能是有目共睹的。而父親機緣巧合地加入，又在蔣夫人的許可下離開，幸運避開了隨後國軍中派系紛擾的政治風暴。但是黃埔軍校校歌「怒潮澎湃，黨旗飛舞，這是革命的黃埔……」卻湊巧成為我幼年時期父親教會我的第一首軍歌，這也大概是70多年前第4軍官班在我心中存在最深長的印記吧！

（作者現居美國德州休斯頓市）

【劉良昇專欄每周二刊出】

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