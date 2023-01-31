這幾天，由民進黨牽頭，美國跟進而釋放的，關於新當選的美國國會眾議院議長，共和黨人麥卡錫將在今年三月（中國人大期間）或者四月（台灣舉行紀念《與台灣關係法》活動）訪台的一連串資訊，令人關注。美國與民進黨也清楚地展示他們的目的，就是聯手給台海局勢再添亂碼。不但顯示民進黨將繼續「親美反中」，還顯示他們具有隨時可以將台海變為戰場的「能力」。這是一廂情願。

美民勾連本是常態，但他們試圖在台海燃起戰火的「欲望與能力」始終受到節制，也正在成為常態。越是跳蹦，越是說明，其「錦囊」內，已沒有什麼高招。麥卡錫的訪台，與美國政黨惡鬥相關，也與麥卡錫本人的「公私兼顧」相關。往高處說，是「步裴洛西後塵」，經包裝可產生美國多方獲利的「空心果」，同時在美台關係上，滿足「空心菜」的需求。往低處說，在台海上空「投射亂碼」，掩飾不了雙方各自都面臨「內亂」壓力的事實。這種情況下，不如再賭一把。

麥卡錫訪台的細節，時間節點的確認，中國大陸將如何見招拆招等資訊，尚未充分展開。從總的局勢看，美國與民進黨這兩股力量的相互纏繞，是決定麥卡錫訪台劇本的重大影響因素。但不能簡單將麥卡錫的「訪台」，與裴洛西訪台進行類比。

下面先對一些現象進行綜合，再提出觀點。

其一，民進黨拋出「菜單」，美國應聲跟進

1月24日，農曆大年初三，民進黨採取民代出面的形式，主動「自爆重大新聞」，發布了美國眾議院議長麥卡錫「將接受邀請，今年春季訪台」的資訊。民代發言人稱，美國五角大樓正在研究麥卡錫訪台的相關配套措施，強調該計畫是他去年9月專程赴華盛頓，代表台灣立法機構與美國商定的。

多家親綠媒體應聲而起，稱麥卡錫將重走「裴洛西走過的路」，訪台意義重大。對春節期間，連續多日有大陸艦機在台海周邊活動，跨越「所謂中線」，進入台灣西南航空識別區的情況，大肆渲染。但對近日美國財長葉倫在日內瓦達沃斯論壇與中國國務院副總理劉鶴見面，葉倫提出減免中國關稅，劉鶴對美國要求中國繼續大量購買美債，仍不做表態等涉及中美關係的重大背景，隻字不提。

在野黨的反應是分層次的。台灣前領導人，在去年「九合一」選舉中提出「票投民進黨，青年上戰場」的馬英九質問：先前裴洛西赴台，民眾有不同的看法。現今民進黨如果要邀請，應非常慎重。暗指民進黨在裴洛西訪台一事上，曾出現準備撤銷邀請，舉棋不定的狀況。馬英九還指出：「民進黨若歡迎麥卡錫訪台，就是對不起台灣民眾」，直指決策是否明智。

另一台灣前外事官員接受採訪進一步表示，台灣已成為美國的提款機、搖錢樹。指責美國共和黨和民主黨政治人物，跑到台灣「不遺餘力地拱火」，完全是為了自己的選票。更有媒體把矛頭指向「台海安全牌」，直言：世界如此動盪，民進黨如此行事，是對台灣安全的極端不負責。

美國美國國務院在1月24號做出的表示「不緊不慢」，稱白宮並不清楚麥卡錫的旅行計畫。同時又聲稱，對任何事情，國會議員都會有自己的決定。顯示在國會兩院是否會借台灣問題，在中美關係上繼續「為難葉倫」，持開放狀態。國務院還重申了對台海和平穩定的重視。顯示美國在檯面上的姿態仍然是一個中國政策，也許，這是在美國國務卿布林肯2月初將進行的，他任內首次訪華，進行「照應」。

總之，顯示拜登政府有可能一方面對民進黨加緊進行「馳援」，一方面在內政中，將考慮對麥卡錫的「訪台」，「借力使力」，在中國大陸和台灣之間，「刀切豆腐兩面光」，實現所謂「獲利最大」。

其二、在台海上空「投射亂碼」，內部壓力大

對民進黨一再挑事的態勢進行分析，應抓住本質，不應簡單地停留在「民進黨試圖挑起台海戰爭」，「民進黨爭當美國超級棋子」的層次。前面提到的，美台這次釋放麥卡錫「訪台」資訊，看起來「配合默契」，具有在台海上空「投射亂碼」之心。還有一面，就是民進黨和美國，都面臨化解內部壓力的需要。

從民進黨方面看，一是民進黨的小集團陷入政治泥沼。集中體現在最近民進黨重新組閣，引發不公不義之爭議的現象上。輿論抨擊民進黨手中權力越來越大，「陳鄭配」恣意妄為，能夠入朝被用的人才，卻越來越少。更有分析認為，民進黨派系分裂，內訌不斷，老黨員脫黨。民進黨已經「靈魂出竅」。

二是民進黨「倚美謀獨」的政策，受到衝擊。去年「九合一」選舉後，拜登政府拉緊了美民勾連這根線。但美國搬走台灣的金山銀山，對民進黨的所謂補償，「並不到位」。如在 「美台安全關係」方面，一旦台海發生戰事，美國「是否介入」的問題，始終不鬆口。提升美台經貿層級方面，去年11月開始了「美台21世紀貿易談判」。今年第二次談判，仍然「扣住美國的底線」，發出對民進黨的要求，不會「一下子到位」的信號。民進黨「謀獨」，客觀上已經走不通。這不但侵蝕了台灣民眾的信心，還使「台灣安全」，在「代理人戰爭」的陰影下，反過來成為壓在民進黨自己身上的一塊石頭。

從美國方面看，兩黨惡鬥已經到了相互動用司法程序，欲置對方於死地的程度。以中國為敵，是競爭手段之一，但又不敢斷然「脫鉤」。因此，爭打「台灣牌」，獲取「分食台獨大餅」的利益，就成為「香餑餑」。把局勢弄成一張明牌，準備丟出來擺上中美談判桌。

這裡提一個關注點。那就是拜登政府的全球戰略和對華政策，受到國際社會和美國內部指責其「不專業」的壓力。如近期德國在援助烏克蘭武器問題上提出不同看法，如中歐貿易協定去年12月到期後，雙方以不提及的默契方式，繞過「這道坎」，如半年前美國前駐華大使芮效儉，近日美國前財長鮑爾森等，都發聲指責拜登的對華團隊「不專業」（鮑爾森在美國《外交》雜誌的發文）。國際和國內壓力之下，美國的對外政策一方面需要表現得更加專業，另一方面也需要體現克制。這種對壓力的反應如何傳導到中美關係和台灣問題上，這裡不討論。

其三，冒險「賭一把」？

冒險「賭一把」這至少有兩層解讀。其一，製造「台灣有些人熱切求戰」的假象，借引戰來達成民進黨保持優勢政黨地位的目的，進一步迎合美國需要。其二，擺脫內部壓力，讓美國「火速馳援」，化解民進黨「小集團」的困境。

更深層的原因，是民進黨的惶恐。在中美較量中，美國是不是耐得住「磨」，已經是未定之天。兩岸關係上，民進黨已經失去，所謂「究竟上哪一道菜」的主動性。大陸對台政策呈現出全力打擊和懲治民進黨及其分裂勢力的趨勢。

所謂「冒險賭一把」，實際上 「心如湯煮」。 裝模作樣罷了。至於共和黨與麥卡錫借「訪台」投機取巧，是美國政治中的「家常小菜」，但一定會受到中國的強硬回擊。中國有一句老話：難有多大，事就有多大。對挑釁者，怎麼吃下去，就讓他怎麼吐出來。

（作者為上海台灣研究會研究員，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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