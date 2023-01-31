庚子辛丑年是中國的凶年，庚子賠款辛丑條約使國勢跌落谷底。120年後，如今復興崛起的中國，跨過庚子辛丑年的疫情災難及美國威嚇，邁入壬寅年後，總算擺脫陰霾，内政外交宏圖待展。如今癸卯年，習近平五次出訪，26國的元首連袂訪華，大國風範儼然成型，成就非凡，鼓舞著全球華人。

二十大會議上，習近平以雄才大略全民愛戴榮任第三任黨主席，三月兩會上再確定出任國家主席。在世局動盪下，穏定了黨國的領導中心。習近平在大會上指示，在團結穩定，發展經濟，大國外交，科技發展，枕戈待旦的發展道路上，建立社會主義現代化的中國。報告中不提中美貿易戰科技戰及兩岸的枝節，提升了政治經濟及兩岸政策新的高度與信心。

撒馬爾罕峰會：習近平出席2022年9月在烏茲別克古城撒馬爾罕舉行的上海合作組織峰會，在會中聲言強化中亞地區安全合作和政治穩定，推動「一帶一路」建設，鞏固了中國在上合組織的主導地位。

G20及APEC峰會：習近平在G20三天的會議期間，與11個國家的領導人外加聯合國秘書長舉行雙邊會談。11國包括美國、法國、荷蘭、南非、西班牙、阿根廷、塞內加爾、韓國、澳大利亞、印尼和義大利。G20閉會後次日，習近平飛抵泰國參加APEC峰會，會見了日本、新加坡、菲律賓三國領導人。

中國與阿拉伯國家的三大峰會：三次峰會都在沙烏地阿拉伯首都利雅得舉行。2022年12月10日的中海峰會，沙烏地阿拉伯、卡達、巴林、科威特、阿曼、阿拉伯聯合大公國領袖以及海合會秘書長出席峰會，在會中推動中海自貿區，以及人民幣的交易；次日是中國與沙烏地阿拉伯元首的中沙峰會，雙方簽下了約500億美元的投資協議，涵蓋綠色能源、雲端服務、運輸通訊、醫療保健，住屋建造等多個領域，這幾年沙烏地阿拉伯的政經軍事微妙的從美國漸漸向中國傾斜；第三天的中阿峰會，21國領袖參加，體現了阿拉伯國家將擺脫石油依賴，經濟轉型的使命，託付给唯一值得信賴的中國。

世界進口博覽會：2022年博覽會共有145個國家地區和國際組織參展，包括2800多家企業，展出了438項新的產業、產品、技術和服務。習近平藉此強調中國對全球開放市場的決心與誠摯合作共贏的意願。

珠海航空展：始於1996年，現已成為國際第五大航展，為中國新發展的航空器及相關武器展示櫥窗，備受各國重視。此次展出包括許多空軍的機種、航天太空產品、各種導彈飛彈，甚至陸軍旅級作戰單位的完整裝備。參展軍機陣容，包括了殲16D、殲20、運20、油20、空警500、轟6K及無偵機。還有首次亮相的無人機：彩虹6、翼龍3、飛鸿97A，以及偵7高空遠程偵察機。中國軍工科技進步神速，現已躋身世界前茅，國家軍力如虎添翼。

全力促進經濟發展：清零抗疫三年，重挫中國經濟，現在不但抗疫解封，同時放寬了網路平台、企業融資、網上教補、房地產業等等的管制。今年癸卯年將是一個經濟回神的好年，IMF預測GDP增加率可能到4.4%，尚有機會上看5～6%。

晶片產業自力更生：中國總計投資了約1.5兆美元，發展半導體。28奈米的成熟晶片，佔據世界76%的晶片需求。中國正在大力投資設廠，預計到2025年中國能夠製造全球40%的成熟晶片，完全滿足國內需要，預期中國將來還要繼續擴產，希望掌控世界成熟晶片的產業，排擠世界晶片巨頭的利潤。對於7奈米以下的高階晶片，以及使用其他新穎材料的光子晶片、量子晶片，無論正道彎道，中國正在做齊頭並進的努力超車。

電動汽車世界龍頭：2021年中國鋰電池生產約佔全球市場的59.4%。其中寧德時代份額為34.8%，穩居世界龍頭。2022年中國生產的電動汽車佔全球電動車的40%，其中比亞迪獨佔全球20%，是世界龍頭。

綠色能源領先全球：2021年，中國生產了全球79%的太陽能原料多晶矽，並生產了全球85%的太陽能電池。中國風力發電機組生產佔全球市場 60%。中國水力發電量佔全球水力發電量30.8%。目前中國的可再生新能源的發電量，以及相關機組設備的產能，都領先全球市場，全面控制供應鏈。

軍力壯盛積極備戰：隱然成型的中國遠洋海軍已跨越第一島鏈，最近遼寧號航母戰鬥群還巡弋了第二島鏈的關島附近，如今銀川號導彈驅逐艦甚至率隊前進第三島鏈的玻里尼西亞，到達美國的加州外海。中國的陸海空軍及火箭軍的實力緊逼美國，軍工產業突飛猛進，習近平指示要建立世界一流的軍隊，積極備戰，召之即來、來之能戰、戰之必勝。

上合組織繼續擴大：上合組織現有中國、俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、烏茲別克、印度、巴基斯坦和伊朗9個成員國。另有白俄羅斯、阿拉伯聯合大公國、敘利亞、卡達、沙烏地阿拉伯、緬甸、柬埔寨、尼泊爾、埃及、巴林和馬爾地夫11個國家希望加入。其在反恐救災、政治穩定等領域的影響力將日益擴大。

金磚組織繼續擴大：金磚組織有中國、印度、俄羅斯、巴西和南非五個成員國，目前伊朗、阿根廷、印尼、土耳其、埃及、奈及利亞、敘利亞、孟加拉、墨西哥等國希望加入，影響力日益擴大中。金磚組織正在進行去美元化，包括推廣本幣結算、引入數位貨幣、考慮創造金磚貨幣、考慮建立新的環球銀行貨幣支付交換平台，與被美國監控的SWIFT並列。

中國終於擺脫疫情的桎梏，且已練就了堅毅沉著的態度應對美國盎撒國家的圍堵，滿懷自信的邁向民族復興的康莊大道。

（作者為中美論譠社理事）

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