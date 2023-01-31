一位中華經濟研究院我所認識的同行李淳博士，出現在昨天的電子報上，旁邊搭配著「次長」兩個字。我心中閃過一絲喜悅——總算有個真正專業的同行被這個極度封閉的政府延攬。但是定神一看，要他出任的新職，居然是「外交部」而不是「經濟部」，讓我那絲喜悅的心情，一下子完全變涼！

李淳的確是年輕一輩經濟專家中，相對出色的一位；雖然不是經濟，而是國際經濟法律專業出身，但浸淫在中經院多年，相當熟悉國際經濟整合事務，的確可以是蔡政府尋求加入區域經濟整合的一步好棋。即使他為蔡政府的美豬辯護，讓我對他的「專業韌性」大打折扣，我還是樂見他出來為蔡政府服務，至少他有專業，比其他的阿貓阿狗、阿花阿春要好很多。

然而，這顆棋子應該要擺在「經濟部」，因為參與國際經濟整合，是經濟部國貿局的業務，就如同過去嫻熟國際經濟法律的梁國新擔任經濟部次長，就近督導國貿局的業務一樣。雖說目前外交部事務，逐漸和經濟整合或國際經濟合作相關，但是表面上的合作諮商，目前的外交人才多半可以勝任，就像我在台大國發所碩士班（目前全台灣最紅《或最黑》的碩士班）的學生，不少會走外交路線，都會來修習我開授的「經濟整合理論與實務」，他們的程度相當不錯，也都在修課之後完全理解這些內涵。若覺得有需要，幫外交部開個課程，補充一下經濟整合的課即可，我也願意幫忙。

但如果李淳直接進入外交部擔任次長，因為完全沒有外交經驗，許多外交部同仁，表面上唯唯應諾，事實上極可能不服氣而不見得一個口令就會有一個動作。李淳除了在一些合作會議中可以專業地表現我國合作的意願外，相關事務還是要靠正規的外交體系處理，可以預期李淳的角色相當有限。

如果是著眼於加入11個成員的CPTPP（跨太平洋全面進展夥伴協定），而要借助李淳的專業（這更可能是用他的最重要原因），那真是搞錯了重點。能否順利加入CPTPP的關鍵，其實是農委會目前能否做好要開放農業市場的準備，而不是由誰來推動加入的問題。因為未來的談判諮商，一定是在對農產品開放的討價還價上，完全要看農業是否準備妥當而已——真正的要角其實非常弔詭，應該是陳吉仲的職務啊！

若真的用李淳是想要做這件事（CPTPP），就說明了蔡政府的眼光真有問題。只會捍衛台灣價值和發錢補貼、未見其作出任何加入CPTPP準備工作的陳吉仲獲得留任，我認為台灣根本沒有機會進入CPTPP——十個李淳進入外交部也沒用！

這就是我的遺憾——好不容易開始尊重財經專業，但可以是一副好牌的機會，卻打出了一招爛牌，真是可惜了！

（作者為華梵大學兼任特聘教授）

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