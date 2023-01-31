副總統賴清德自元月24日起至29日止給媒體群組的行程通知，分別是前往桃竹苗、中彰投、雲嘉南、高屏發放福袋，意即蔡政府忙於新內閣人事一頭熱的同時，民進黨主席、副總統賴清德卻晾在一邊，「遠離」府院核心，沒有參贊機會，黨政協調平台闕如，賴清德的角色格外顯得尷尬。

新任行政院長陳建仁，蔡總統取了一個好聽的名號「溫暖韌性」內閣，但是與其看看有哪些新人亮點，不如看看留任的舊面孔，究係「溫暖韌性」還是「溫暖任性」，單單一個閣揆是暖男，滿朝盡是任性霸道蘇揆班底，混合編隊不免令人啼笑皆非。

行政院團隊為敗選負責，原本理所當然，接任者也理當呼應民意，新閣員可望一新耳目才是，我們很難理解蔡政府還是靠這批老面孔端不出新辦法來解決老問題，又怎能期待他們應付得了新局勢？如果可以，就只證明蘇貞昌根本不會做事，所謂「總辭」也只是作作樣子、敷衍老百姓，假掰罷了。

這波人事案倒是有兩個脈絡值得觀察，第一是蔡政府用人只問「派系」、不問專長，背後沒有靠山，即棄之如敝屣，陳菊愛將史哲可以擔任文化部長、立委管碧玲成為海委會主委、落選的梁文傑轉任陸委會副主委，以及差評不少的王美花、陳吉仲、陳耀祥、吳釗燮、薛瑞元獲留任，就是「收編派系」下的脈絡。老人不換有個好處，過去封存之密、政策之誤就能確保不變。

另一個思維是「卡賴」，頂在部隊之前的大前鋒是前副總統陳建仁，有了行政院長的加持，和賴清德有比肩的聲望，更牢牢握著滿手的行政資源。其次是卸任縣市首長新系鄭文燦、正國會林右昌都晉身中央部會首長，正國會掌門林佳龍最後首肯擔任總統府祕書長，堵住賴清德黨內合縱連橫的機會，再難見縫插針。

賴清德原以為搶佔民進黨主席，取得戰略制高點，無奈總統蔡英文收編派系的「卡賴」大網仍是技高一籌，這可以從賴清德第一鐵粉潘孟安尷尬的處境窺知，潘卸任五星級屏東縣長，原本掌內政部、農委會呼聲頗高，隨著內閣人事塵埃落定，潘孟安漸被邊緣化，落得裸退下場令人錯愕。

跛鴨總統還沒發生，就先出現跛鴨執政黨主席？上次賴清德突襲登記黨內總統提名初選，身旁只有4位民間友人陪伴，新系大老吳乃仁邀約新系立委便當會還遭跟監曝光，賴清德這次黨內總統初選登記的情況還是很難樂觀，不過，身旁應該會有潘孟安吧。

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