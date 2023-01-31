大陸春節長假後開工首日，新任國台辦主任宋濤在廈門會見國民黨前主席洪秀柱，次日會見金門縣長陳福海，台灣這一邊，內定海基會董事長李大維安排與台商座談，海基會在中斷多年後，2日將重新舉辦大陸台商春節聯誼活動。得益於疫後解封，兩岸關係兔年初始表現不俗，但未來挑戰仍多。

美陽謀 將加碼以台制中

現在就做出兩岸關係「春暖花開」的定論，仍嫌武斷。2024年台、美將先後舉行大選，兩岸因素在台灣大選中的敏感性無庸贅述，美國抗中右翼勢力抬頭，不斷挑動大陸對台動武，已是眾人皆知的「陽謀」，由共和黨掌控的眾議院定加碼以台制中。麥卡錫訪台、邀請蔡英文到美國國會演講、各式各樣挺台法案的提出與通過，都有可能，解放軍勢必做出回應，未來一年台海不會平靜。

不過，兩岸交流逐步復甦，構成了「不確定中的確定」，可能帶來悲觀中樂觀的轉機。日前大陸涉台高層與國民黨前主席洪秀柱、金門縣長陳福海、縣籍立委陳玉珍等人士會面，未見蔡政府和綠營阻攔或攻訐。再如，大陸宣布恢復金酒等63間台灣企業的食品進口，陸委會正面看待。此外，李大維回鍋海基會董座，中斷多年的大陸台商春節聯誼將重新舉辦，都是正向發展。

台海兵凶戰危，任何形式的對話與協商都值得爭取。此次大陸解禁台灣食品，我食藥署去信詢問具體名單，對岸仍然已讀不回，說明大陸對兩岸制度性協商的前提咬死不放，那就是「體現一中原則的九二共識」。蔡政府拒絕接受「九二共識」一天，大陸就一天不會改變「已讀不回」。

這又回到了令人困擾的九二共識，既然民進黨戳破了容許兩岸各說各話的戰略緩衝空間，理應承擔兩岸協商中斷的責任。不過，大陸也應思考，「協商、談判」和「溝通、對話」是不同層面的活動，前者是正式、有原則、有前提、以達成某種共識、實踐某些願景、或執行某項政策為目標，後者則不拘形式、靈活多樣，既可公開、也可私下，成果也未必具有約束力。

大陸在兩岸協商、談判層面堅持原則、設置前提，或可理解，也有助於維持兩岸關係和平穩定的基本架構，至於兩岸民間、非正式的溝通對話，則大可敞開大門，擴大對象。李登輝、陳水扁、馬英九任內，無論台灣是否認同一中，北京都和不同光譜的台灣黨派、群體打過交道，尤其是在馬政府任內，紅綠智庫對話、民進黨執政縣市長和泛綠政界登陸交往更是趨之若鶩，民進黨離凍結《台獨黨綱》曾經只差一步之遙。

台恐中 靠對話化解分歧

基於過去幾年兩岸關係動蕩波折的經驗，隨著大陸涉台單位人事改組完成，及疫後兩岸交流的重啟，給了大陸以新的思維、新的心態處理兩岸關係的機會。當務之急是擴大兩岸和平發展的「同心圓論述」，以爭取絕大部分的台灣民意認同。如果將「一中」作為內核，外面一層是「九二共識」，再外層應是「一中各表」，這是2008年至2016年期間兩岸政治互信加深、交流合作密切的關鍵。

在「一中各表」外層還有一圈模糊區，那就是認同中華民國、不支持台獨，如果陸方把溝通對象向外再擴大一層，相信又會給兩岸關係帶來新的正面效應。事實上，泛綠有不少人處於上述的模糊圈中，他們接受中華民國憲政體制，深知搞台獨既無必要、也很危險，也認同兩岸之間需要溝通對話。大陸如能透過智庫、媒體、縣市等民間形式，與這部分群體展開對話，則有助於化解台灣民眾「恐中」情緒，更自信引領兩岸關係。

兩岸關係歸根究柢是人心的較量，台灣長期以來依賴美國保護，近年大陸反介入/區域拒止實力漸成熟，美國介入反而造成台海動盪。2021年8月美軍自阿富汗無預警撤軍，2022年美軍未介入俄烏戰爭，僅提供軍援、裴洛西訪台解放軍在台灣周邊軍演，都讓民意逐漸醒悟，安全要靠自己。既然北京享有軍事優勢，何妨把溝通對話的大門打得更開，在潤物細無聲之間，將獨派和美國右翼毀滅兩岸和平的企圖化於無形。