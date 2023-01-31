看來今年春暖花開的時候，美國新任眾議院議長麥卡錫是非來台不可了，裴洛西訪台的陰影還沒散去，一個接著一個西方國家政要，開始將訪問台灣視為西方民主自由政治正確的體現。如今，麥卡錫也同樣為了秀一秀應對中國的強硬姿態，亟欲效仿前任來一場訪台之旅。

美國這就是在賭，賭大陸不會輕易對台灣動手，因為大陸一直都主張和平解決台海問題，並堅持高度戰略定力，即便是面對台獨氣焰囂張的民進黨政府，大陸也都沒有輕易選擇對台灣下重手。在大陸看來，台灣是台灣，頑固台獨分子只是少數，台獨分子固然麻煩，大陸對台獨分子也是秉承零容忍的態度，但是普通的台灣民眾是無辜的，理應區別對待。

善加利用大陸對台的善意，以時間換取空間，正是出於這樣一種僥倖心理，隨著美國重返亞太、挑起大國競爭，美國就開始將台海問題視為遏制中國發展的關鍵，而在美國對台軍售，以及美國政客大張旗鼓的訪台之際，台海局勢也確實如美國所期待的那般，變得更加緊張了起來，裴洛西訪台，更是引發了「第4次台海危機」，台灣幾乎是在戰爭邊緣走上了一遭。

但裴洛西訪台，終歸只是讓台灣在戰爭邊緣走了一遭，大陸並沒有趁機打響統一之戰，這就讓美國更加肆無忌憚，以為自己賭對了，大陸不會輕易對台灣動手。現在大陸在台海巡航的力度持續增強，解放軍演練的科目，也越來越貼近實戰，不斷強化登陸戰和城市巷戰能力，也被美國認為是虛張聲勢，只是在嚇唬台灣而已。

如果不是這麼想，在台海局勢持續惡化，大陸可能隨時會動手，美國還沒做好充分介入台海準備的情況下，麥卡錫可不敢這麼大搖大擺的嚷嚷著要訪台，美國防部還配合張羅。毫無疑問，美國前後兩任眾議院議長接力輪番訪台，就是在進行一場豪賭，賭大陸不敢動手，賭對大陸的進一步試探，最多也就是引發「第5次台海危機」。

只是賭輸了，賠慘的就是台灣，過去大陸雖然不承認所謂的「海峽中線」，但解放軍戰機還是很少穿越「海峽中線」，避免刺激到台灣，可是，隨著美國在台海的一次次試探，「海峽中線」在解放軍戰機飛行員眼裡業已不復存在，甚至連「防空識別區」都被塗銷，而且，解放軍的軍事活動，不僅持續向台灣逼近，開始演練怎麼武力接管台灣，還有不少可能用於接管台灣的武器，開始高調地出現在台灣周邊。

就好比在台海衝突中，被認為會起到重要作用的無人機，包括攻擊-2，BZK-005和TB-001雙尾蠍在內的無人機，都開始加入台海巡航任務。在環台演習中，解放軍最先進的殲-20戰機，也同樣沒有缺席，這就相當於美國在台海試探一小步，大陸就直接邁出一大步。不過，麥卡錫，早來總比晚來好，寧願春天到也不要冬季蒞臨，至少對民進黨2024大選的助選效益可以降低一點，讓藍綠對決可以公平一點。只是對台灣人民而言，有朋自遠方來，還是得戒慎恐懼一點。（作者為台灣青年聯合會理事長）

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