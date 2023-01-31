經過大半年的協商、施壓後，荷蘭終於加入美國對大陸的「晶片戰」，生產晶片必要的設備光刻機將採更嚴格的管制，這代表的是全球都要為美國維護其霸權而埋單。

美國對大陸的晶片戰持續升級，原先只是禁尖端製程晶片出口到大陸，後來提升為生產尖端晶片的半導體設備禁運，現在則是連成熟製程的半導體設備也在禁止之列，美國確實擺明要把大陸的晶片「打回石器時代」。

全球半導體設備生產國的市占率中，美國、荷蘭、日本分居前3名，但荷蘭有一項獨門絕活──艾司摩爾的光刻機全球市占9成、尖端製程更是百分之百，因此美國對大陸禁運半導體設備的措施，如果荷蘭不配合，效果將大打折扣。

不過，荷蘭一直抗拒配合美國，因為再怎麼說，打擊大陸半導體、地緣政治中爭霸，都不干荷蘭的事，配合禁運代表把龐大的生意往外推。只是在美國再三遊說兼施壓下，終究只能答應配合。

而晶片戰的持續升級，不僅會讓相關企業的營收、各國的產業受影響，同時也會讓晶片價格上揚、供應鏈運作受挫，顯然這些代價是要由各國與企業「自行吸收」，情況與當年美國出兵波斯灣，之後找各盟國出資埋單雷同。

其實，從俄烏戰爭之後，歐洲為了配合美國對俄羅斯的制裁，付出最大的經濟與產業代價，美國則從中大賺天然氣出口價量齊揚的意外財，現在又配合美國參與晶片戰，讓本國企業與產業營收、獲利俱減，實在不划算；更大的長期隱憂則是，此舉反而可能為自己培養出強力的競爭對手，歐洲將為美國霸權付出更大的代價。