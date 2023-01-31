美國之怕中國，應是無庸置疑的事了。這只要看美國近幾任總統對付中國的手段，一個比一個狠，使出渾身解數，不擇手段，甚至不顧規則與道德底線，一個勁地把中國往死裡打就看得出來。值得深究的是，美國為何這麼怕中國？或者，美國到底最怕中國什麼？

可以分兩個層次來看。比較容易看到的是表層次。作為世紀霸權，幾乎每個領域都遙遙領先全球的美國，一定已感受到越來越多領域已被中國緊緊追趕，越趕越近，甚至某些已被中國超越的形勢，比如在經濟方面的GDP、製造業總產值、貨幣；在軍事方面的高超音速導彈、反航母導彈、雷射武器、電磁導射、反隱身雷達等；在科技領域如A I、量子科技、大數據、5G等；在太空領域如登月計畫、火星計畫、天宮中國空間站等。更關鍵的是，所有這些現象或形勢都出現在最近10年甚至最近5年，美國感受的壓力可想而知。

一個世紀以來，美國霸權建立在三個核心基礎之上：一是貨幣與金融，這指的是美元霸權（獨占性的印鈔權）及SWIFT（跨境銀行結算系統）；二是投射力量，幾乎覆蓋全球的強大美軍；三是包括了美式民主、政黨、選舉、人權、自由在內的所謂「美國價值」。三者相加也成了上世紀二戰結束以來，美國主導與建構、一切為美國利益服務的國際秩序。然而曾幾何時，這個占盡所有國家便宜、一切為美國利益服務的國際秩序似乎出現了鬆動，而鬆動則主要源自於中國崛起對她形成的挑戰。這即是從深層次看，美國之所以忌憚中國的第一個原因。

近年來美國一再批評指責中國在挑戰「以規則為基礎的國際秩序」，這話說得客觀與公道一點，應是中國正在以「中國式的國際秩序」挑戰長久以來的「美國式的國際秩序」。

英國學者馬丁雅克指出，中國倡導推動的「一帶一路」某種程度上，為世界提供了一種新型的國際關係方案，這是很有見地的觀察。以中國早年提出的「和平共處五原則」為核心內涵，運用「亞投行」等金融操作推動跨國間基礎建設的「一帶一路」，本質上是一種通過合作、共贏，追求共同富裕的社會主義國際秩序，這當然對本質上充滿著掠奪、侵占、剝削的美國主導的資本主義國際秩序構成了嚴峻挑戰。

從深層次看，除了中美在國際秩序方興未艾的博弈已對美國世紀霸權構成日增的威脅外，長遠看，其實美國還將面對目前尚無感覺、但將來必到的來自中國的兩個挑戰。一是中國式的國家管理體制，這個以一黨執政、中央集權、整體長期規畫及政治專業化為特色的「北京模式」，估計將對美國自豪的「華盛頓共識」產生一定程度的衝擊；再一個是中國式哲學，這個包括了中國自然觀（天人合一）、和諧觀（世界大同）、包容觀（天下主義）、家庭觀（五倫五典）、社會觀（四維八德），及奮鬥觀（夸父追日，精衛填海）等的龐大哲學體系，也必將隨中國決心而受到國際重視，為人類的未來發展提供一種有別於西方的另類選擇。

（作者為鳳凰衛視資深評論員）