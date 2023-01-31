時序進到2023年，照往例，想提出一個我對今年全球數位科技產業的看法。

除了大環境不景氣，由於軟體硬體及應用服務的創新不足，全球數位科技相關產業真是吃足了苦頭，紛紛祭出裁員的手段以因應，今年情況會有所改善嗎？還是兩個觀察重點 ，一為元宇宙相關，一與車聯網相關，這邊先聚焦車聯網聊聊。

車聯網經濟的核心便是自駕車， 因為車主空出來的雙手與時間，及乘客之間的互動，融入車用新數位匯流情境才是數位經濟翻篇、充滿想像空間的主因。自駕車發展的現況如何？當然要以大舉自駕車大纛的特斯拉為觀察重點。

遠的不說，2022年6月《天下雜誌》報導稱，「在一項美國政府公布的最新數據中，從去年（2021）6月至今，美國將近400件自駕相關車禍意外中，特斯拉就占了273起，在10多家車廠中排名第一。」、「上述美國國家公路交通安全管理局所公布的最新數據，主要蒐集的是像特斯拉的Autopilot這類的智能輔助駕駛系統的車禍事件。」當然，這樣的結果引起許多正反兩面的解讀或看法，但簡單結論，特斯拉自駕系統仍存在不少問題卻是事實。

接著，美國政府注意到這點並開始著手調查。2022年7月美國加州車輛管理局對特斯拉廣告中的誤導性描述提出了指控，指出特斯拉在2021年5月至2022年7月間，至少在5段期間投放相關廣告，並認為特斯拉在自動駕駛方面的廣告敘述具有嚴重誤導性，因此指控特斯拉在行銷上採取了欺騙消費者的手法。

最後是根據路透報導，前特斯拉Autopilot軟體總監、資深工程師阿肖克．艾魯斯瓦米（Ashok Elluswamy）在2022年7月的一份證詞中提到的，特斯拉2016年宣傳自駕技術的影片造假，不僅過程有人為干預，行駛路線也是預先做過更詳細的設定。被踢爆造假的影片目前還留存於特斯拉的網站上，當時執行長伊隆．馬斯克（Elon Musk）也在推特上分享了這部宣傳影片。「特斯拉自動駕駛（完全沒有人為干預）穿越城市街道上高速公路再回到街道，並且尋找停車位置。」

以上諸多事件自然使得全球數位經濟寄託於新匯流車用情境的夢想打了很大的折扣。

還好，新年新希望，根據媒體報導，賓士正式獲得美國Level 3認證了。賓士宣布，在美國內華達州取得汽車工程師協會自動駕駛能力Level 3認證，預計在今年下半年，美國賓士高階車款的車主就可以合法地放開雙手開車了。賓士自動駕駛軟體DRIVE PILOT也因此成為第一款，也是唯一一款獲得汽車工程師協會認可的Level 3系統。

所謂的Level 3是人類駕駛與電腦駕駛的重要分水嶺，簡單來說，Level 3代表在特定道路和條件下，電腦將完全接管車輛，人類可以放開手腳和雙眼，並無需負擔可能的肇事責任。

讀者看到這裡，難道不會產生一絲疑惑？為何一直標榜自駕系統以區隔其他電動車的廠牌特斯拉反而陷入泥淖，而由傳統車廠所提出的自駕系統更能提出讓人說服的認證？特斯拉不是血統純正的科技巨擘？論數位科技資源與人才，應該完勝傳統車廠？更別說特斯拉發展自駕早已行之多年了？

這裡引出一個十分有趣的辯論主題，傳統車廠與科技集團所主導的新能源或新智能車，作為消費者，究竟你比較相信誰？

我想到唯一可以解釋的是，新智能車是一種人文與科技的新匯流產品，與科技巨擘引領的方向相比，傳統車廠掌握的道路及交通相關的人文內涵還是遠遠勝於科技集團的。有「火車頭工業」之稱的汽車業是技術與資本密集的產業，涵蓋鋼鐵、塑膠、橡膠、玻璃、機械、電機、電子、服務等不同產業及相關從業人才，無論時代如何更迭，汽車是開在實體世界的道路，不是元宇宙裡，電機、電子再如何也僅是其中一部分，以傳統車的人文理解為主，以科技應用為輔，才是新智能車發展的康莊大道。

簡單結論，我認為引領未來智能車甚至是勝出的，還是數位轉型後的傳統車廠，值得持續觀察。

（作者為科技媒體專欄作家）