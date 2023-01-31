2017年美國總統川普就任時，有人找出歐巴馬總統就職與卸任時的「上下班」照片對比，前者神情嚴肅緊張，後者滿臉笑容，讓人看了不禁莞爾。同樣的照片也出現在此刻新舊任閣揆的交接典禮上；卸任的蘇貞昌一派輕鬆，還笑著虧神情相對凝重的陳建仁院長「你的苦日子要開始囉！」。

確實，民進黨九合一敗選，內閣改組歹戲拖了2個月，總統大選也僅剩下1年，陳建仁此時接下爛攤子，無異百廢待舉。而陳建仁本人除了學術抄襲、戀棧名利等操守爭議外，前任留下的高端疫苗弊案、超徵稅收還稅於民、治安敗壞、黨內黑金糾葛等問題，都亟待處理；在野的國民黨更對新內閣叫陣，指出「經濟萎縮、勞工低薪、勞保黑洞、能源失衡」等四大挑戰，沒有一項是可以輕易解決的簡單課題。

但真正艱難的，恐怕不僅是外有在野黨的磨刀霍霍，而是內有黨內派系的虎視眈眈。也許陳建仁本來是蔡總統制衡賴清德競選大位的最後一張底牌，但九合一大選民進黨慘敗，民意反彈，只得讓蘇貞昌提前下場；加上鄭文燦涉論文抄襲，賴清德更是主動出擊並壓倒性取得黨主席大位，打亂蔡總統的布局，連帶迫使陳建仁必須提早上場解圍。但是黨內總統初選競爭在即，不論是想爭取大位的賴清德、甚至是蘇貞昌，以及新潮流、正國會等派系，應該沒人希望英系的新閣揆風生水起。

我國自總統直選後，閣揆當不成總統的魔咒至今未能打破。一旦施政沒有起色，閣揆隨時可以陣前換將，讓陳建仁從制衡賴神的王牌，一下淪為蔡總統，甚至是鄭文燦的防彈衣。這也難怪陳對接掌閣揆意願不高，以致內閣改組拖拖拉拉，更讓蘇貞昌一度以為可以賴著不走，繼續掌權。直到卸任最後一刻，蘇貞昌還不忘自抬身價，透露蔡總統叮囑他以後還是要接電話。

內閣改組本來希望氣象一新，讓民進黨可走出敗選陰霾，但新內閣人事要讓民眾耳目一新，難度很高。首先，今年國際經濟局勢前景仍堪憂，要讓民眾在後疫情生活上有感提升，並不容易。其次，疫情趨緩，少了移轉焦點遮掩問題的絕佳代罪羔羊。第三，內閣人事改組幅度有限，亮點貧乏，加上派系平衡痕跡鑿鑿，爭議的部會首長不動如山，民眾難抱期待。最後，蔡政府執政以來遺留下的諸多大問題，很難用短期手段立竿見影。加上美中對抗與兩岸關係未見趨緩，台灣戰爭與政治風險提升，連護國神山都被迫加速外移，外資恐怕也會傾向觀望。

新閣揆難為，尤其大多數閣員不是陳建仁自己找的，號令能否貫徹尚不可知；加上重要政策恐怕也很難自己拍板，發揮空間受限，卻必須扛起全責；黨內派系矛盾處理不來，袖手旁觀與扯後腿的自己人恐怕不比外人少；最後陳建仁只能成為制衡他人的棋子，甚至淪為他人棄子，這種閣揆心裡當然苦。

陳建仁的苦日子才剛要來，但民眾的苦日子卻過很久了，「溫暖堅韌內閣」有能力讓人民日子過得更好嗎？全民都等著看。

（作者為國家政策研究基金會副研究員）