美國眾議院議長麥卡錫，正在吆喝組團，要跑台灣。還據說，一眾參眾議員還要直接在台灣召開會議。台灣這邊也花錢公關打點，共和黨跟民主黨，雨露均霑，不但引頸期盼美國眾高官都能輪流跑台灣，還希望透過立法，不斷反中撐台獨，終極目標則是，在美國國會立法，恢復台美「外交」關係。

剛剛當選的捷克總統帕維爾，打電話給蔡英文，這當然也有台灣運作的背景。他說捷克堅定站在「民主體制」的一邊，不受「威權主義」脅迫，要加強跟台灣穩固關係。

法國跟澳大利亞的2+2巴黎會談，第二份聯合聲明裡，毫不意外的，無理強烈指責中國，說中國武力威嚇，破壞穩定。表態支持台灣「參與國際」，還說要「深化」跟台灣的關係。

去年裴洛西跑台灣，是一個分水嶺，各國都在觀察，發現碰瓷沒事，之後，各國跑台灣碰瓷的頻率，越來越密，動作越來越大。有事沒事，就拿台灣說事。美、日、韓、法、澳、英、德……，不只是政治做動作，口頭佔便宜，要擴充軍備，要買軍火，要加強軍事聯盟，都用台灣做由頭，連英日都軍事同盟了。

我說過，美國對中國的六步棋，「壓制、隔離、分裂、滲透、掏空、兩手」，都關鍵到台灣，不管下哪一步棋，都需要台灣做抓手，包括科技圍堵中國大陸。形勢越來越清晰，歐美因為霸道流氓慣了，也因為操作需要，所以，陰謀也耍得跟陽謀一般。也不怕你知道，我就這麼來。歐洲在美國強勢威嚇下，也加強對中國大陸半導體圍堵，高階晶片不准賣給中國，半導體企業不准賣給中國，設備不准賣給中國。

美國的模式是，我立一個規矩，這個規矩叫做「把中國隔離」，這個規矩是違反世界貿易組織，違反國際平等往來，違反聯合國憲章的。但我不管，我是燈塔國，你們誰敢違逆我，我會整治得你們叫天天不應，叫地地不靈。於是在經貿科技上，一步步撥離中國，在外交上，排擠中國，台灣這個抓手，當然拿出來用。

製造了台海危機，再拿台海危機來勒索中國，順便也賺台灣銀子，美國隨時可能在國會推出「外交承認」台灣的法案，但就算還沒有，現在已經通過的涉台法案，其實在精神上，是已經把台灣從中國切出去了，甚至，根本把台灣看成次殖民地般的存在。

這個趨勢，只會越來越惡化。美國的六步棋會循環往復，交叉使用，讓人眼花撩亂。而台灣是抓手，台獨是癌細胞，除非釜底抽薪，否則，癌細胞只會不斷擴散、轉移。

（作者為作家）

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