新春伊始，新內閣在爭議聲中走馬上任。其中，蔡總統直接領導的國防、外交與陸委會首長都獲留任，國安局長則由蔡明彥取代陳明通。這樣的人事布局其實暗藏國安重要密碼。

親美抗中仍將會是蔡英文的國安主軸。儘管任內斷交8國，兩岸官方管道中斷，最近還有兩千多項商品遭大陸禁止進口，但她似乎仍然滿意自己在外交及兩岸的成績單。甚至，兩岸在海峽中線的默契已不復見，共軍軍機擾台從2020年380架次、2021年961架次，增升到2022年的1727架次。軍購激增，國防預算推高，義務役延長為1年；最讓國人耽憂的則是蔡政府國安團隊的擘畫竟將全民推向戰爭，讓台灣成為全球最危險的地方。

即使只用常識判斷，都不難發現台灣目前的國安問題相當嚴重，但奈何國家領導人卻對這些問題視若無睹，以為用舊有的國安團隊就足以應變。這是換位置就換腦袋，或是如戰略學者蓋迪斯所說：「常識就像氧氣，越往高處越稀薄」？

集體迷思是另一種可能。當領導者天威難測卻擁有人事任免權時，下屬習於揣摩上意附從，廟堂之上也就罕有異議及真話。

蔡英文的國安團隊成員大多和她共事有2至5年的時間，以她用人的小圈圈習性，國安團隊人事維持穩定也是預料之中。

在台海兵凶戰危的局勢下，國防部在武器採購、外軍合作、後備教召、役期延長和作戰調整方面，任務艱巨，國防部長若走馬換將可能有難以預期的風險，邱國正留任是較佳的選擇。

蔡英文對外交部長吳釗燮有極深的淵源與信任，吳釗燮與蕭美琴對調傳聞雖非空穴來風，但以「戰貓」自詡的蕭美琴頗獲美方好感，留駐華府功用更大。中經院研究世貿組織及區域貿易的李淳出任外交部政次，或有配合經濟部對外經貿談判與路徑開拓的考量。畢竟，護國神山台積電恐變成「美積電」是很多國人的質疑。

自2016年起，由於兩岸官方溝通管道中斷，陸委會就成為內閣最「涼」的部會。蔡英文不承認九二共識，又提不出北京可接受的替代方案，其實陸委會也無從使力。但此次內閣改組，蔡英文將原陸委會副主委邱垂正與原海基會副董事長詹志宏對調，兩岸關係會不會有柳暗花明的機會，仍有待觀察。

陳明通因論文指導放送學位動搖民進黨黨本，黯然下台勢屬必然。新國安局長蔡明彥對少數國安事務曾有研究、諮詢及教學接觸，留英和駐歐代表背景有利新工作。然而，作為國安局第三位文人局長，面對軍警僚屬相爭的組織文化、鬥智用謀複雜的情報工作，還要在選舉年嚴守中立立場，對其領導與執行力將是極大的考驗。

從目前台灣面臨的諸多國安問題來看，國安團隊的成員不是有決策上的盲點，難以因應挑戰，就是習慣附和高層的看法，無法提出正確的建言。蔡總統沿用舊國安團隊必定難以逆轉當前台海衝突升級的局勢。蔡總統如何能穩健地走完剩下的任期，令人憂心。

（作者為台灣安全研究中心副主任）