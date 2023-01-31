日前捷克總統當選人帕維爾在與烏克蘭總統澤倫斯基通話後，接著和蔡英文總統通電話，引起矚目。捷克和台灣並沒有邦交，但為中國大陸的邦交國，如同2016年底蔡英文和美國總統當選人川普通電話一樣，帕維爾與蔡英文通話也被視為一項外交突破。帕維爾更表示希望未來有機會能與蔡英文見面。台捷未來如何深化關係，中國大陸是否將對台捷展開抵制，後續值得觀察。

其實台捷雙邊的友好關係淵源甚深。目前捷克共和國的前身是捷克斯洛伐克社會主義共和國，1930年代時的工業水平與德國相當，1948年在蘇聯的卵翼下建立共黨政權，但在1968年遭到蘇聯入侵，因而激發了強烈的反蘇與民主的思潮。1989年天鵝絨革命後建立議會民主制，1993年經歷與斯洛伐克和平分裂後，成為獨立國家。其面積約台灣的兩倍，但人口只有台灣的一半，乃中歐一個中型內陸國家，目前人均27609美元。

捷克共和國第一任總統哈維爾(1993-2003年在任)是位熱愛文學與戲劇的詩人，也是該國反共的代表人物，長年坐牢，但在出獄僅42天，即於1989年當選捷克斯洛伐克聯邦共和國總統。1995年，當時的副總統連戰出訪捷克，卻在最後一天意外見到了哈維爾。哈維爾並頂住北京的壓力，於聯合國支持台灣入聯，曾於卸任後隔年訪問台灣，與李登輝交好，還獲得了政治大學贈予的名譽文學博士學位。

此外，2020年8月，捷克參議院議長韋德齊與布拉格市長賀吉普等共90人的代表團訪問台灣6天。由於捷克參議院議長位階僅次於總統，因而韋德齊成為有史以來捷克訪台現任官員中級別最高的一位，其訪台團員的規模也稱空前，可見捷克方面長期以來反共與支持自由民主的強烈信念。

再者，由於近年來台灣早期抗疫的成果，以及持續以小搏大的作為，國際能見度日益強化，再加上5千多億美元的外匯存底，與晶片等高科技的發展，多少都會吸引一些外國政客來台過水。這不但可以獲得一些實質利益，更可因扶助弱小而站上道德高地，尤其強化共同的政治理念，自然可以在選舉中獲得加分。議長韋德齊在訪台之後，再度高票當選，就是最佳實例。

如今的捷克總統當選人帕維爾乃出名的抗中要角，為順應美國的要求，一反其前任奇曼總統的親中立場。再加上曾具備北約軍事委員會主席的背景，對中立場甚為強硬，因而還未上任就立即打台灣牌來頂撞北京，也不令人意外。帕維爾還指出，一個中國政策應以「兩制」原則輔之，亦即有意與台灣發展特定的關係，乃因台灣是另一種制度。他還提到，「與台灣維持活躍的商業和科技關係，絕對符合我們的利益。」

因他還要到3月初才會就任，且捷克的國際影響力有限，但中方必將殺雞儆猴。可以預測，北京只會基於邦交國的立場對捷克予以警告，但北京正準備對台灣解禁，包括農產品、小三通與陸客來台觀光等，蔡政府這招外交突破，會不會影響兩岸有望和緩的關係，反而因小失大，值得新內閣注意因應。

（作者為國立政治大學兼任教授）