陳建仁內閣的新人事眼花繚亂，但隸屬於總統職權的兩岸團隊以求穩為先。如果說詹志宏、邱垂正的對調聊勝於無，梁文傑進入陸委會則稍顯意外，吳美紅雖外放海委會，但留在國安團隊。蔡總統看起來仍然緊握兩岸事務大權，但如果只抓權而不做事、只求穩而怕出事，兩岸關係不僅難有起色，反會更加凶險。

僵化兩岸路線 浪費人才

蔡總統當政7年，兩岸人事變動不可謂不頻繁，但總給人一種左手換右手，或是下跳棋的感覺。以回鍋擔任海基會董事長的李大維為例，他過去7年間在蔡總統身邊轉了一圈又一圈，不過是扮演「工具人」角色。再來看新任陸委會副主委詹志宏，這位深度參與辜汪會談的老臣，本應發揮重要作用，但大環境絕非憑個人之力就可改變，詹志宏勤勤懇懇輔佐蔡總統到現在，也沒能打開兩岸僵局。

關鍵還是蔡總統的兩岸路線。一句「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的論述，徹底堵死其任內兩岸關係轉圜的可能性。早在蔡總統2016年提出「中華民國憲政體制」作為「既有政治基礎」處理兩岸關係以來，從首任陸委會主委張小月表示「兩岸關係不是外交關係」，到現任主委邱太三2年前履新時主動談及九二共識，蔡政府兩岸論述尚有模糊空間，但互不隸屬論上升為「四個堅持」，就變為難以卸下的包袱。

不可否認，邱太三、李大維鮮少對大陸口出惡言，吳美紅曾參與「馬習會」全過程，詹志宏更可以稱得上兩岸制度化協商奠基者，甚至連梁文傑也是民進黨內熟稔中國事務的新系中生代，但蔡總統的兩岸路線擺在那裡，與北京的結構性矛盾難以化解，再出色的人才也是浪費。一方面陸委會、海基會已經變成養老院，另一方面大陸事務又不容總統親信以外的人染指，兩岸政策恐又淪為作文比賽、演講比賽。

邱太三自詡新的兩岸團隊「穩中求穩」，而非「穩中求進」，意思非常清晰，那就是少做少錯、不做不錯，觀察當前蔡政府對疫後兩岸交流的態度，便可略知一二：首先，蔡政府不再像過去3年那樣，刻意刁難、戒備或批判藍營以及地方縣市與對岸官方的交流互動，畢竟去年選舉展現的主流民意是，台灣民眾對「抗中」心生厭倦，樂見兩岸對話。此刻，蔡政府多一事不如少一事，起碼算是從善如流。

恢復民間交流 避免挑釁

其次，蔡政府對疫後兩岸恢復交流的態度，也從原本的謹慎、保守，變為順水推舟。小三通春節專案即將結束，既然大陸內部疫情已經平復，對台灣影響有限，如無意外，蔡政府有望恢復小三通正常運轉，而海基會將重辦大陸台商春節聯誼，更像是蔡政府為恢復兩岸客運航線做鋪墊。

不難看出，新兩岸團隊的工作重心是經濟、民間交流面向，優先處理不涉及兩岸協商的單邊事務，既避開敏感度高的政治議題，也無意調整「四個堅持」的基本立場。不過，兩岸情勢如此緊迫，早就不存在「先易後難」的權利，面對美國眾議院議長麥卡錫若來台可能再度觸發台海軍事風暴，及2024選前兩岸關係高危期，新兩岸團隊務必秉持進取心，在恢復兩岸民間交流同時，還要破解難題、化解危機。

新兩岸團隊至少應讓對岸了解到，未來即便可能出現麥卡錫來台等事件，台灣也無意挑釁大陸、製造衝突。如此一來，陸委會、海基會應該多講「以兩岸條例處理大陸事務」、少講「以互不隸屬界定兩岸關係」。畢竟這兩者都是從蔡總統自己嘴中說出的重要主張，既然互不隸屬論難以收回，不如反覆向對岸和公眾強調，政府處理兩岸事務始終以《兩岸人民關係條例》作為法理基礎。

新的一年，美中競爭雖然激烈，但雙方領導層至少有意摸索和平共處之道，台灣只有主動創造和平的條件，才會避免被利用為戰爭的引信，相信這是新的兩岸團隊面對的最重要問題。