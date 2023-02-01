今天要帶大家來武夷山旅遊！說到武夷山旅遊，一般是指福建省南平市武夷山市的武夷山風景名勝區，武夷山風景區是國家5A級旅遊景區，首批國家級重點風景名勝區之一，更是福建省境內的避暑勝地哦！1999年武夷山被聯合國教科文組織列入《世界遺產名錄》，從此擁有了世界文化與自然雙重遺產的品牌光環。所以說，遊覽武夷山我們就可以從自然景觀和文化景觀兩方面來瞭解武夷山雙世遺之美。

●自然景觀 層巒疊翠之美

我們先來討論一下武夷山的自然景觀，遊走在景區之中，可見群山環繞，賞層巒疊翠之美，這裡的自然資源豐富，山石地貌的地質類型相對獨特，景區境內不僅擁有大量的花崗岩地貌，更有典型的丹霞地貌，大自然鬼斧神工，成就了許多雄偉奇特的陡峭峽谷景觀，特別是主峰黃崗山海拔約2158米，其地理位置是位於江西和福建的西北部兩省交界處，也是中國大陸東南地區山脈的最高峰，堪稱「東南第一峰」、「華東屋脊」、「武夷支柱」！

來武夷山旅遊，有很多景點都值得我們遊覽，比如說天遊峰、玉女峰、一線天、武夷宮、大紅袍景區，以及九曲竹筏遊覽項目等，在整個武夷山景區內，一條約十五華里的九曲溪，溪流彎彎曲曲的貫穿到整個峰巖幽谷之中，景色宜人、風景優美。九曲竹筏是最推薦大家來武夷山必玩的項目，最好是早晨一早就來遊覽，避免天氣過熱、陽光刺眼，泛舟於九曲溪可觀武夷山水之美，從大王峰到玉女峰，山清水秀，見兩岸陡峭奇山異石風采，品歷代文人摩崖石刻，碧水潺潺，與水中魚兒成群，溪水清澈見底，每一曲的超級景色都值得我們坐在竹筏上細細品味。

●巖茶製作 非物質文化遺產

武夷山擁有最豐富的生物多樣性，動植物種類繁多，是中國大陸東南地區面積最大、保存最完整的中亞熱帶生態系統，1979年武夷山成立了國家自然保護區。所以說，我們來到武夷山旅遊就像是處在一個空氣清新的森林氧吧，自然生態優質的山水畫中，這些都讓武夷山榮獲「碧水丹山」、「奇秀甲東南」的美稱。

武夷山風景。（作者提供）

武夷山的文化景觀，其實還蠻有趣的，首先，武夷山的茶生態文化是非常豐富的，我們遊覽在景區內可見許多茶樹種植在裡面，從牛欄坑、慧苑坑、流香澗、天心巖、馬頭巖等地都能見到茶樹上面標示著水仙、肉桂，或者是大紅袍景區中生長在陡峭巖壁上的珍稀六株母樹，獨特清幽的山場環境，土質通透的特殊性，皆讓此處成為了武夷山大紅袍的正巖茶產地。另外，武夷山更是「萬里茶道」的起點，首個「中國茶文化藝術之鄉」，武夷山的巖茶製作技藝更被列入國家首批非物質文化遺產。

武夷山岩茶高叢水仙。（作者提供）

●儒釋道三教同山 多元文化融合

千載年來，武夷山更以儒釋道三教同山的多元文化融合姿態，在此處和諧共處，延綿不絕。以朱熹為儒家代表的理學思想，再到天心永樂禪寺的佛教徒為代表的佛教文化，以及白玉蟾祖師為代表的道家文化，在在都顯現出武夷山文化底蘊之深厚。最重要的是，武夷山豐富的茶文化作為武夷山重要的超級IP，武夷山更憑藉著巖茶的「蘊和寓靜」，融入了以朱熹為代表的儒家「中庸之美」，正所謂「千載儒釋道、萬古山水茶。」

●天遊峰 此峰固應第一也

這些武夷山豐富多元的文化，其實我個人是覺得一定要來遊覽天遊峰，天遊峰景區內就有一個重要的道家文化景點桃源洞景區。天遊峰被視為景區的重頭戲，是武夷山第一勝地，也是我們來武夷山風景區遊覽必訪的景點。登天遊峰最適合早晨遊覽，從山下的茶洞往上爬到山頂，海拔大概400多米，很快就能登頂，天氣好的話，可以在山頂一覽武夷山九曲溪之美，美景風光，盡收眼底，在天遊閣短暫休憩，如果有機會看見雲海，那你就會彷彿置身於仙境之中。

明代第一旅行家徐霞客曾說，「其不臨溪而能盡九曲之勝，此峰固應第一也。」告別天遊閣，我們再往前走，穿過中正公園牌坊，便可抵達桃源洞。桃源洞是武夷山著名的道家文化聖地，位於武夷山九曲溪的六曲畔內，由於四面環山，桃林片片，彷彿陶淵明筆下的世外桃源，故得此名，我們來到此處便可見到一尊超大石刻的太上老君，再往裡走便可見一道觀佇立於此。

相傳桃源洞道觀是於唐代天寶年間修建，當時由於武夷山是修仙之地，吸引大批高士來此結廬修煉，這裡曾成為一方避世隱居的樂土。

●《印象大紅袍》劇場 場面震撼

在這裡值得跟大家推薦的武夷山超級IP茶文化，在武夷山旅遊必看的景點，我個人認為就是這部《印象大紅袍》劇場了！《印象大紅袍》劇場是由張藝謀、王潮歌、樊耀領銜導演的第五部《印象系列》大型山水實景巨作，整部劇的演出是以武夷山巖茶大紅袍作為載體，訴說武夷山的歷史故事，時空交錯，貫穿古今，如夢似幻。劇場的具體位置是位於武夷山度假區的茶博園西南角這裡。看《武夷山印象大紅袍》劇場可瞭解武夷山的茶文化發展，我們大概可從兩個方面來觀賞它的設計：

劇場設計。整個劇場是通過武夷山實景山水做為舞台背景設計，全場輔以彩色燈光投射佈局，是將武夷山的茶文化做為主題的大型山水實景演出，為加強觀眾與劇場演員之間的互動感和沉浸體驗觀感，觀眾席被設計成梯田造型，並且提供了360度旋轉技術，成為首座山水環景概念劇場。據說整場演出演員大約有300人左右，表演起來場面還是非常震撼的。

整體上，劇場是通過武夷山的山、水、茶三個元素交織來揭開演出序幕。從序幕到尾聲，總共分為九個表演章節，每一幕舞台皆搭配精心的燈光秀設計安排，呈現出不同劇本佈景的設計風格，有體現武夷山的茶產業，茶文化之美，武夷山茶農生活，古民居建築之美等，堪稱舞者與舞台的匠心之作，光與影的視覺盛宴，整齣戲大約為一個半小時左右的演出，巧妙融合了武夷山的自然與文化景觀的絕妙精華，觀賞《印象大紅袍》劇場絕對是讓你來武夷山旅遊的這幾天再度掀高潮，真正正正體驗作為武夷山的雙世遺之美！

武夷山印象大紅袍劇場。（作者提供）

劇本設計。整部劇本以茶做為主軸串聯不同時期的有趣故事，序幕是從說書人的獨白開始，藉由高雅的場景配樂，說書境界穿越古今，並通過歷代先賢的人物茶飲詮釋，從問茶到以茶會友的故事場景，感受鼓聲和竹林的詩意之美，演員們伴隨著竹林舞動飛起，借喻武夷山大王峰和玉女峰的美麗傳說，以隔岸沙洲和實景山水為場景，通過投影和綵燈精彩呈現出實景電影，夢迴唐朝訴說大王和玉女的愛情故事，隔岸沙洲通過投影特效形式，可見一匹白馬賓士於山林中，從書生進京趕考開啟了武夷山大紅袍的前世今生，精心上演一齣有趣的茶農從採茶到制茶過程的匠心脈絡，每個場景章節環環相扣，節奏緊湊有致，堪稱一場以茶為主線，配合自然景觀，民俗文化融合的實景山水劇作。

（謝雅卉/高雄）

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