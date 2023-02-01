2023年剛開局，中美關係可謂「山雨欲來」。美國總統拜登正月初六在白宮搞了一場盛大的農曆新年慶祝活動，試圖拉近與亞裔群體的關係。最近加利福尼亞州兩起涉及亞裔的嚴重槍殺案為這次慶祝活動蒙上了巨大陰影，亞裔群體在美國受到歧視的問題越來越嚴重。與此同時，美國國務卿布林肯宣布將於2月訪華，就管控中美關係、防止兩國之間演變成衝突尋求建立戰略性框架或護欄。美國氣候問題特使克里1月16日在出席達沃斯論壇接受CNN專訪時對中國在氣候方面所作的努力大加稱讚，認為「中國所作的貢獻超過外界的想像」。前財政部長保爾森1月26日在《外交事務》上撰文指出，美試圖組織盟友制衡和施壓中國的策略並不奏效，這樣的對華政策傷害美中兩國，從長遠看對美國的傷害更大；將中國拒之門外的政策會讓美國企業處於巨大的競爭劣勢，美國消費者也將為此付出代價。中美之間一定程度的脫鉤不可避免， 但要徹底脫鉤並不現實。他呼籲美中兩國決策者更應頻繁地會面、更坦率地溝通，與中國在某些領域開展合作或互補，顯然符合華盛頓的利益。

保爾森的聲音在反華是「政治正確」的當下，顯然屬於少數派。拜登雖然多次向中國領導人表示，無意尋求與中國打新冷戰，也無意聯合盟國對華進行戰略遏制，但他在聯合盟國遏華方面比川普時期走得更遠，政策及措施更實。

去年10月美國出台相關法案，限制美國半導體及製造半導體設備出口到中國，甚至限制美籍人員參與中國半導體公司的經營與開發，將中國半導體產業逼向懸崖，只剩下「絕處逢生」這條路。1月13日和17日，半導體產業的核心國家日本和荷蘭兩國首相岸田和呂特分別訪問華盛頓，與拜登政府就限制半導體產品向中國出口進行最後的磋商。

1月26日路透社率先報導稱，美國在聯合盟國對華半導體限制方面取得重大進展，國家安全事務助理沙利文親自主持會議，日本國家安全保障局局長秋葉剛男等參加會談。1月28日《華爾街日報》稱，荷蘭和日本政府與美國政府初步達成協議，即荷蘭政府同意將限制阿斯麥（ASML）公司向中國出售先進光刻機；日本政府將限制尼康公司、東京電子公司向中國出售與半導體相關技術。協議細節並沒有公布，有待兩國完成相關法律手續後再予以公開。輿論認為，美國接下來的目標是加大對韓國的協調力度，韓國承受的壓力將與日俱增。

美日荷等國公司顯然對各自政府的行為多有不滿。阿斯麥公司總裁此前表示，對中國的打壓越激烈，中國尋求突破的動力會越強。尼康公司表示，目前尚未收到日本政府的指令，與中國公司的貿易關係處於正常狀態。美國半導體設備製造商泛林公司表示，公司涉華業務將在2023年第二季度之後大幅度萎縮。由此可見，把經濟活動「國家安全化」，將對這些公司構成終極傷害，因為技術的開發不是用來封存的，而是要商業化，需要廣大的市場，唯此才能形成良性循環。

美國新一屆國會已經運作半月有餘，針對中國的美中戰略競爭特別委員會也已展開活動，委員會主席加拉格爾聲稱，將考慮把涉台聽證會搬到台北舉行，有意進一步放大力挺台灣的聲音；近20名共和黨聯邦眾議員1月25日提出一項議案，要求總統放棄過時的一個中國政策，承認台灣為一個「獨立國家」，並互派「大使」。台灣方面表示，已經向美國眾議長麥卡錫發出訪台邀請，麥卡錫擬定今年4月在《台灣關係法》簽訂紀念日之時訪台，美國軍方也在為此訪作積極的準備，這將是繼裴洛西去年8月竄台之後的又一次挑釁行動。

這幾天，俄烏戰場形勢也在發生微妙變化。在美國的組織和協調之下，德國對烏武器供應出現突破。據報導，共有321輛主戰坦克（主要型號是美國M1艾布拉姆斯及德國豹式2坦克）在未來幾個月將陸續運抵烏克蘭。烏克蘭總統澤倫斯基一方面在接受英媒採訪時聲稱，普丁現在已變成「無足輕重的小人物」，另一方面正設法避其鋒芒，力圖躲過俄羅斯正在醞釀的「春季攻勢」，為接下來的夏季或秋季大戰做精心準備。由於俄羅斯在俄烏戰場節節後退，西方國家對烏克蘭的援助不再遮遮掩掩，「代理人戰爭」的窗戶紙近乎被捅破，西方在烏克蘭的所作所為正無限接近俄羅斯設定的紅線。前兩天，美國宣布，俄羅斯僱傭軍團「瓦格納集團」是犯罪集團，對其進行制裁。而中國的天儀公司也被列入其中，美國指責中國這家公司向俄羅斯提供圖像支持，而俄羅斯則將這些圖像提供給瓦格納集團，從而間接幫助其作戰。隨着時間的推移，美國將會把更多矛頭指向中國公司，天儀公司是第一家因俄烏衝突而被美國制裁的公司，但絕不會是最後一家。美國會設法找茬更多公司，以牽制中國，中美之間的較量註定將在俄烏衝突這條延長線上繼續展開。

2023年世界主要大國進入政治弱周期，國內重大議程的壓力減少，為大國關係的改善帶來了機會之窗。2023年是亞太經合組織成立30周年。1993年的西雅圖，中美兩國元首實現了1989年以來的第一次會晤，打破了中美關係的僵局，讓兩國關係重新進入了上升軌道。2022年11月的巴厘島會晤對中美關係的止跌也起到了緩衝作用。但新年開局伊始，美國顯然來者不善，中美關係有可能出現進一步、退兩步的局面，對此中方宜有充分的心理準備。

鑒於當前「美強我弱」的局面沒有根本改變，《美國國家安全戰略報告》明確將中國定義為「既有能力又有意願」對美國構成最大安全挑戰，並視未來十年是美國戰勝中國的窗口期。而中國也把未來十年視為實現「中國式現代化」的關鍵時期。中美兩國的政治抱負在這個時空激烈碰撞，且這種博弈遠沒有形成大致的平衡點，指望中美關係的完全企穩也是不切實際的。

與此同時，美國把中美經濟高度依賴時形成的優勢條件進一步「武器化」，「小院高牆」越壘越高，雙方在高科技領域的遏制與反遏制鬥爭將更加激烈。需要指出的是，隨着中國進入後疫情時代，中國將重新活躍於國際舞台，將極大對衝掉這兩年對中國形成的諸多不利影響，西方國家的經濟處於下行周期，而中國經濟處於復蘇和上升期，這種反差將凸顯中國市場對世界的吸引力。可以預料，中國兔年的全面發力必將為2023年的世界帶來更多穩定性和確定性。

（本文來源《思考HK》，授權中時新聞網刊登）

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