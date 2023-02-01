春節前後看到兩則新聞，頗為感慨。一則是BBC中文深入報導移居台灣的港人現況，發現當中不少人苦等三年多，仍定居無期。五位受訪港人，只有一人取得台灣身分證，三人正申請BNO【英國國民（海外）簽證】，凖備「二次移民」到英國，還有一人正在考慮，訪問中有人直言「來到才知道是美麗的誤會，傻豬了」！

另一則新聞則是一名27歲的香港女碩士生，去年四月透過BNO簽證移民英國，在倫敦一家慈善機構工作，入不敷支，半年後不堪生活壓力而自殺身亡。

2019年香港爆發修例風暴，翌年北京制訂並實施香港國安法，不少不滿現實的港人選擇移居台灣。除了因為都是華人社會，台灣物價便宜，生活容易適應，還有不少人憧憬台港「同呼吸共命運」、「共同守護民主、反抗極權」。當時民進黨高調力挺香港抗爭運動，蔡英文大打「香港牌」成功連任，說了一堆漂亮話：「香港的年輕人，用他們的生命跟血淚，為我們示範了一國兩制不可行。明天，換我們台灣年輕人為他們示範，民主自由的價值會克服一切困難……」

不過，現實是過去三年雖然赴台居留人數倍增，由2019年的5858人上升到2021年的11173 人，但獲批定居（取得身分證）的人數仍維持在每年千餘名的水平。換言之，台灣官方並不歡迎港人定居，採用拖字訣，令他們知難而退。

政治是殘酷的。當年民進黨和蔡英文高調「挺港」，是為了選票，為了展現「抗中」，但接收港人則無助於增加選票。何況，作為本土政黨，民進黨本身就排外，對香港的事情沒有興趣，一些獨派更擔心大陸利用港人進入台灣進行「政治滲透」。

想當初，《港區國安法》通過，蔡英文馬上宣佈推出「香港人道救援行動專案」，陸委會還成立專門辦公室，但根本就是雷聲大雨點小。如今，連投資移民台灣都不容易，那些捲入黑暴的港青在島內是否受歡迎就可想而知了。

移民台灣不易，英國則似乎對港人中門大開。英國在2021年1月開啟對香港BNO護照持有人的簽證通道，大幅降低門檻，截至去年6月，超過13萬名港人在BNO簽證計畫下移民英國。

如果是經濟「上岸」而又嚮往英倫生活的中產港人，申請BNO是成本最低的移民捷徑，生活也許可以相當寫意。但如今英國受脫歐和新冠疫情雙重打擊，經濟低迷，失業率高達6.2%，對於一些只是「嚮往自由生活」而又缺乏資產和技能的港人而言，則分分鐘人財兩空，捉襟見肘，甚至發生移民悲歌。

理想很豐滿，現實很骨感。英國港僑協會去年對移民港人進行調查，發現約一成九被訪者有明顯抑鬱症狀，近兩成六有焦慮症狀。

世界上沒有無緣無故的愛。要求英國政府關照香港新移民是不現實的，他們沒有這個責任，也沒有義務。移民是個人選擇，香港有很多缺陷，但移民之前確實應該多做功課，權衡利弊，深思熟慮，不能一時衝動，對「人離鄉賤」要有充分的心理準備。（作者為香港媒體主筆協會會員、福山智庫研究員）

（本文來源《思考HK》，授權中時新聞網刊登）

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