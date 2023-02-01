「達姆彈被你攻垮了。恭喜！」

30日有個歷史學者，給我這個訊息。我不懂，我一天在外面，沒看新聞。

我問他什麼意思？

他答：「吳密察下台了！」

我去查，原來是：「文化部長由高雄市副市長史哲擔任、前基隆市長林右昌將掌內政部，而曾因文物破損引發爭議的故宮院長吳密察不留任，改由文化部政次蕭宗煌擔任。」

我有點驚訝，吳管的故宮打破幾個瓷器，這在台獨看來，不是什麼了不起的事，他們一直大力在「文化清洗」中國概念。以英文的雙關語china broken來說，這是台獨一直在想，也是美國終於攤牌，積極要做的事。因為中國這30年快速富強了，若再不用台灣這顆棋子打趴中國，那美國保持獨霸就沒機會了。

其實「達姆彈」沒被攻垮，比達姆彈更強百倍的武器，像蔡英文拿著做樣子的針刺飛彈，還有「火山布雷系統」等等，族繁不及備載，都是攻垮敵陣的利器。台獨現比蔣時代較缺的是，蘇貞昌說要拿掃帚的勇氣。這點，留任的邱國正說是有的，要軍隊敢死。

就是說到蘇某，其實也與換掉吳密察一樣，沒什麼必要，也沒什麼意義。

所以美國很急，美國空軍司令已經放話，2025，兩年後，中國就會發動統一之戰，就算中國還想拖，美國也會逼著中國開戰，打破中國所謂的「戰略定力」。美國已為此做好了戰台的準備。也就是說，75年前以達姆彈想以達成「美國託管」的葛超智，他的構想已快實現。「被出賣的台灣」？現在要搶回來了。

228時葛叫美國管收台灣，沒成，可到後來蔣在內戰潰敗退台，在某種意義上成了由蔣來「代美託管」。但蔣有兩面性，他是以此託管的「復興基地」，借美國武力反攻大陸，統一中國，而美國從來就是不要中國好，所以畫下海峽中線，不准國府「收復國土」。蔣為美國利益看家的軍隊，可以越線做情報偵蒐，這就是空軍特種部隊，黑蝙蝠、黑貓中隊、「新生計畫」等的由來，但其他非美同意的軍事行動，什麼「國光計畫」、中山科院原子彈，都不准，也別想。

美軍顧問團就是「監軍團」，而蔣還要繞過美國，尋求侵華日軍將校的協助，來訓練他的部隊，這就是「白團」。也就是說，為了打孫中山「以俄為師」教誨下成立的強大紅軍，蔣介石在戰術下是「以日為師」來重建他的反攻部隊。結果是，敗軍之將，還可言勇。郝伯村在30年前，就對我說了這段事。

這種對日心理，在台灣省光復、228以後，一直都存在，很複雜微妙，而吳密察做國史館長，在2017年慶祝228，主打的國府對日本「文化清洗」，可弔詭的是，當年陳儀治台，在某些方面，尤其是技術人才，是大量依靠日本人的，等於是留下了近3萬的「類白團」。而是這些人在事件中，也與台灣皇民在打殺中國人，穿起日本軍服，在街頭做起「日文檢定」，用刀棒做「文化清洗」，問說閩南話外，還問說日語，一旦查出是不會講，是中國人，立刻見血。

（照片：作者郭冠英提供）

（照片：作者郭冠英提供）

（照片：作者郭冠英提供）

（照片：作者郭冠英提供）

對228研究較公正的戴國煇，他寫的《愛憎二二八》中，就提到連他這客家人，差點通不過這「日文檢定」而被打。所以在暴亂後的4月間，陳儀才忍痛把日人全遣返日本，撤得光光。

這也是孫運璿說的，日本電力技師走前說，怕台灣三個月內就會一片黑暗，因為被美國人炸壞的電力設備仍未修復。

其實有些方面，想要對日本「文化清洗」的，反而是台灣省人。軍務局長俞濟時在4月18日報蔣介石的「台灣二二八事件之檢討」中就說：「官吏傲慢，貪婪舞弊，接收紊亂，排台重日」，他也說奸黨（共產）作用不大。

結果吳密察卻顛倒過來，在2017年2月23日舉辦《二二八史料彙編》發表會，說是民眾在地方未經審判就遭槍決「以儆效尤」，行「地毯式清鄉」殺戮、造冊抓捕，更以國家暴力進行「文化清洗」，從最基層禁止受日本教育的民眾播放日本唱片，政府機關禁止使用日語、日文，並禁穿日本服裝鞋屐。

這些屐話，下文再談。

不過話說回來，吳密察的撤換實無必要，他代表的就是台獨史觀與價值，對中「文化清洗」，民進黨最喜為之，這可說吳密察並無逾越與失職，換吳對民進黨獲取選票也沒和作用與好處。而且，那些露臉的，史哲、林右昌等，還是最反中與在228上造謠亂扯，與吳一樣的人物，他們言論抄來抄去。尤其是那高雄暖男陳其邁，他要不認同228的人道歉，若對烈士不敬，如習賢德，可處5年徒刑。為了台灣省沒能做成美國的51州，仍用中國人，還在立法院說是代表台灣人民，大罵省主席林正則王八蛋，3次。

好笑的是，史明、史英、史哲，史史史……，全是清洗228文史哲頭面人物，則換掉了吳密察，不過是壞湯不換藥，毫沒意義。

洛杉基說得好：「只剩一年的任期，這個從深綠地盤高雄北上的鐵桿深綠台獨，會如何搞火「文化大革命」呢？

猜測如下：

1、加快速度處理中正紀念堂，將蔣公座像移除，圍牆拆掉；

2、台北故宮如今歸在文化部麾下，自然是文革除四舊的目標之一。如何將文物去中，貶抑與中國文化的連結，將國寶分散到其他中南部故宮，甚至長期出借到日本美國博物館去，都是可能的選擇；

3、加速去中國文化臍帶，用台語文取代中文，與教育部合作，規定中小學必須增加台語文、母語課程，大肆宣揚228事件，散播仇中、仇恨國民黨的種子，徹底將文革進行到底。

還是留任的謝長廷喜講的那句話：「不到台灣，不知文革還在搞。」