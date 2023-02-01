近日新聞報導，幾乎皆是肯定國台辦、陸委會在2023年初互釋善意，期待未來兩岸關係能夠「春暖花開」。然而，卻有兩則報導極具衝突性，一旦成為事實兩岸關係恐將再度陷入戰爭邊緣風險，甚至衝突高於前眾議院議長裴洛西訪台。一則報導是新任美眾議院院長麥卡錫春季訪台，同時國會議員呼籲邀請蔡英文訪美至國會發表演講。另一則新聞則是有著名學者及政治觀察家表示，習近平主席面對十年任期屆滿，對台卻無實質成績單；蔡英文也即將八年任期結束，在兩岸關係治理卻「繳白卷」，故最可能今年春天舉行「蔡習會」。

這兩則報導，究竟是一種風向球或是煙霧彈呢？麥卡錫訪台會與「蔡習會」同時爆發嗎？這種機率可能性高嗎？召開「蔡習會」這究竟是個別政治學者或觀察家純粹主觀願望，或者是誠如所言來自大陸信息，但旁人卻難以理解及窺探得知。無論如何，這對兩岸學者及觀察家來說實令人匪夷所思，「蔡習會」的可能性其立論基礎為何？然若蔡英文總統不承認「九二共識」，習近平主席可能跳過「九二共識」而召開「蔡習會」嗎？恐怕對兩岸關係研究者來說，應也會判斷這幾乎是一件「不可能任務」。

筆者無意否定學術前輩之論，畢竟兩岸關係若因春季召開「蔡習會」，而能夠「春暖花開」，在兩岸兵凶戰危之際，實屬天佑兩岸蒼生。同時，果真美國眾議院議長麥卡錫也訪台，這將印證民進黨政府推動國際戰略及兩岸路線已邁向「和中友美」均衡路線。然而，蔡習會及美高層訪台同時發生，這有可能嗎？確實此論充滿疑慮、難以理解，筆者就此議題與大陸學術先進討論，初步得到結論是關於今年春季最可能召開「蔡習會」，其可能性幾乎是微乎其微，甚至斬釘截鐵的說根本是不可能。

絕大多數對蔡習會議題是否成行說法，表達否定觀點，皆認為「完全沒有可能性」。習近平第三任國家主席正要開始，蔡英文卻邁向結束，大陸當局不會選擇與否認「九二共識」，宣稱「對岸鄰國論」、「兩岸互不隸屬論」（新兩國論）的蔡英文，作為協商談判主體及給予其個人歷史定位貢獻上「雪中送炭」。

總體而論，甚少學者及觀察家認為有「蔡習會」實現可能性，在蔡英文不承認「九二共識」前提下，又宣稱「對岸鄰國論」、「兩岸互不隸屬論」，即使國台辦與陸委會商談、海基會與海協會對話協商皆不可能 ，更遑論是「蔡習會」。甚至有的學者直批蔡習會，簡直是「胡說八道」、混淆視聽；也有學者提出這是「毫無現實依據，而且這樣的簡單推論都忘記了這六年多的對抗」，直稱這樣政治分析「似乎仍沈浸在舊緒之中」。

2023年春季不可能召開「蔡習會」之因，在於大陸政府長期以來在任何場合及政府工作報告及黨重要文件，一再揭示「九二共識」及「一個中國原則」是兩岸關係發展「定海神針」，及重啟兩岸對話協商「通關密語」。一旦繞過「九二共識」而召開「蔡習會」，形同對台政策嚴重斷裂，不易對內部交代，「九二共識」歷經政府工作報告及十八大、十九大及二十大政治報告，不可能瞬間改變核心政策元素。

同時，召開「蔡習會」對習近平穩固政權毫無助益，且習第三任剛開始任期、仍有時間等待未來與支持「九二共識」政黨重啟對話及協商，不需做球給未支持「九二共識」政黨，或給予其穩定政權及提供選票極大化之助攻。不僅如此，美國也不會支持「蔡習會」，因民進黨持守「抗中保台」路線及「聯美抗中」戰略，這與美國實施「印太戰略」彼此鑲嵌鏈結，美國企圖採取「以台制華」、「聯台抗中」謀略，需要台灣成為其印太戰略棋子；如同拉攏烏克蘭達成「以烏制遏」、「聯烏抗俄」戰略目標。

幾乎無一例外是，普遍陸方學著充分肯定習近平時期對台政策，否定那種認為習對台政策成效是繳白卷毫無成效評價，提出「對台政策成績巨大，怎是繳白卷？」直言不讚同「大陸十年沒有什麽成績」說法；認為「大陸在鬥爭中逐步掌握了國家統一的戰略主動，就是最大的成績」。大陸學者認為對台政策充分展現戰略自信及定力，及掌握兩岸關係的發展權及主導權。反而是，民進黨兩岸政策陷入左支右絀的兩難困境。

事實上，大陸對台政策頗具一致性、延續性及可預測性，陸方涉台重要學者紛紛認為「已無可能，除非蔡做到：拒當美國棋子，發展兩岸關系，呼應民族復興。」，此為「放風，試探大陸」，甚至反問「大陸方面會跳過九二共識嗎？美國方面會允許蔡英文這麽做嗎？」。據此而論，若是美國衆議院議長麥卡錫訪台，民進黨政府敢於拒絕嗎？還是不僅不會拒絕，反而會大外宣及大內宣，這是台美關係處於歷史最佳新階段，並宣傳美國極力支持民主同盟台灣，台美關係「堅固如磐石」。

職是，對大陸而言，此時召開「蔡習會」並不存在緊急關鍵需要，因為「習得不到任何東西，蔡則可助民進黨保住政權，宋濤不會這麼傻」。習的任期還有很多時間，根本不需要給予蔡英文進行大內外宣機會；假如國民黨重新上台取得執政權，類似習馬會的重演則基本上只是時間問題。大陸有些學界認為蔡英文的「政治生命都結束了，不可能理睬她。」此時民進黨政府若仍堅持麥卡錫訪台，又期待兩岸展開「蔡習會」，恐怕會是流於一廂情願、不切實際的唐吉柯德傳般夢幻泡影。

（作者為佛光大學公共事務學系副教授，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※