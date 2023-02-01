在揮別猛虎、喜迎玉兔的同時，面對全球通膨持續、各國升息未歇，加上廠商處理庫存，全球終端市場需求急劇萎縮，導致景氣大幅下滑之下，包括世界銀行、聯合國等國際組織無不悲觀展望2023年全球經濟，先後下修預估成長幅度至不到2％，甚至將其形容為「黑暗時刻」即將來臨。

台灣景氣亦不例外，與全球之同步呈現下滑，尤其2022年後半以來在全球終端市場需求大幅萎縮影響下，使得出口貿易旺季效應落空。依據財政部統計處資料顯示，去年12月出口貿易降至357.5億美元、年減12.1％，連續「四黑」，創下20個月最差表現，同時電子和資通兩大出口產品進入下滑周期；經濟部甫公部的12月外銷訂單降至521.7億元，年減23.2％，亦為連「四黑」。至於2023年上半年度出口是否重返成長軌道，並不樂觀。

此外，加上近年以來被譽為「護國神山」的半導體產業龍頭台積電在美中兩國對抗升溫所延伸的「地緣政治」因素下，去年12月赴美投資布局，除了引發國內社會擔心可能波及台灣半導體產業發展之外，頗為憂慮台積電赴美投資事件，未來是否更進一步衝擊出口貿易之表現。

無庸置疑，自從美中兩國掀起貿易爭端，接著全球爆發新冠肺炎疫情蔓延以來，國際貿易表現頗為低迷。不過，台灣卻又在外銷訂單移轉、遠距數位商機等因素帶動下，以半導體為主體的電子資訊通信相關產業出口貿易，則是表現相當亮麗，占出口的4成以上，其中大陸市場占比超過6成，使得半導體產業被譽為護國神山之產業，讓台灣的出口貿易至2022年8月止呈現26個月長紅，而且在全球多數國家經濟陷入衰退下，已成為持續台灣經濟成長的重要動能。

然而，在展望未來出口貿易是否復甦之同時，經常遭到忽略的是，台灣貿易條件指數（Terms of Trade，TOT；亦即衡量一個國家出口一個單位商品可以換取多少單位進口商品，也就是說，一個國家商品出口與進口商品的相對價格=出口物價指數/進口物價指數）正在衰退。依據主計總處所公布的貿易條件指數資料顯示，若以2001年貿易條件指數是100為基期，2008年全球金融風暴之後，台灣除了自2014年至2016年受惠油價大跌略為上升之外，從2017年的110.8、2019年104.9、2021年93.1，逐年下降至2022年的87.8。

其實，從台灣過去六年以來的出口貿易結構加以觀察可以發現其端倪。這些現象顯示，台灣除了在出口分布上過度偏向大陸之外，在出口項目上，更是傾斜集中電子、資訊、通信等商品。此與競爭對手的南韓之出口項目，包括汽車、電子、資訊、鋼鐵、造船、化學、紡織等商品多元分散有所不同，使得台灣較為不易因應國際經濟情勢急劇變化，例如全球金融風暴之後，台灣重要出口國家因經濟復甦緩慢而造成進口需求減少，導致台灣經濟成長受到波及。換句話說，如果排除美中貿易爭端未熄、新冠肺炎疫情蔓延，造成外銷訂單移轉、遠距數位商機，其實近年以來，台灣已經掉進「出口貿易停滯」陷阱。此一情勢對台灣經濟的前景而言，與其追求貿易量值「成長」，不如落實貿易結構「轉型」。至於在策略上包括：

其一，提高製造競爭能耐。台灣受到市場規模較小與資源缺乏限制，長期以來所採取的進口原物料、零組件，經加工、製造後出口貿易模式，易受國際環境因素變化影響。因此，未來除了加強「自主創新」形塑優勢條件擺脫對手威脅之外，必須深耕「品牌台灣」提高附加價值替代微利代工，同時更加需要落實「節能減碳」發展綠色產品降低能源依賴。

其二，擴大服務貿易占比。台灣已經從製造業培育服務業，轉型為服務連結製造相互促進經濟成長，但服務是需求導向的產業，國內市場較小，難以達到規模經濟。因此，未來擴大服務貿易出口，並非協助國內廠商「走出去」延伸國外出口貿易布局，而是吸引國外人士「走進來」擴大國內服務貿易規模，進而為台灣打造護國神山之服務產業。

其三，推動市場多元布局。台灣出口分布與商品過度傾斜，是近年貿易條件指數逐年衰退的關鍵。因此，未來因應經濟區域整合蔚為潮流之下，除了積極洽簽自由貿易協議拓展市場，以及突破參與國際經濟組織避免孤立之外，必須調整出口增量迷思，同時檢視出口商品內涵，藉此找出利基產品、行銷模式，進而透過「多元連結」創造出口貿易動能。