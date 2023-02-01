美東時間2023年1月28日晚（北京、台北時間1月29日晨）由環球兩岸關係研究會和全球華人政治學家論壇主辦，台灣中流文教基金會和上海東亞研究所贊助的《兩岸熱點》系列講座第二十五講暨閉門線上研討會在美國華盛頓舉行。會議由美國美利堅大學趙全勝教授主持，北京大學國際關係學院教授、全國政協常委賈慶國和台灣大學政治學教授石之瑜主講。來自全球各地的30餘位學者參與了會議，其中鄧中堅、戎撫天、黃介正、王海良、李振廣、頓世新、葉敏、朱志群、陳兼、趙宏偉、羅歡鎮、殷燕軍、熊達雲、余東輝等專家學者在問答環節分享了看法並提問。

賈慶國教授首先談到了當前討論台海問題的重要性和及時性，並就「如何評估當前的台海局勢」「如何評估美國的對台政策」「如何看待台灣島內局勢的發展」以及「如何看待中國政府的政策」等幾個重要問題做了深度的剖析。賈教授認為之所以當前局勢危險是因為已經出現了三方的惡性互動。台灣問題在美國對華政策中也變得越來越突出，美國的做法讓挑戰越來越大。台灣方面，國民黨在「九合一」選舉中拿下了19個縣市，在另外一些地方雖然落敗但票數有所增加，這樣的表現給兩岸關係帶來了一些希望。賈教授同時也認為儘管台灣當局和美國改變現狀的政策、動作頻繁，中國政府的基本立場和做法仍然沒有改變。他同時也給出了不會爆發戰爭的原因，雖然意外發生仍然有可能性。

石之瑜教授認為如果是以傷害對方為目的定義戰爭行為的話，美國、台灣都已經採取了相關行動，而大陸則沒有。從需求面來講，無論是北京還是華盛頓都沒有發動戰爭的意願，沒有戰爭需要，但戰爭危險卻可能因為擦槍走火而發生。隨後，石教授分別從領導威信的層面和社會的層面對上述的情況做了反思，也就是什麼樣的機制會讓中美雙方都沒有戰爭意願的情況下讓戰爭仍然發生。石教授尤其提到很多人把中美競爭看成是霸權競爭，將解放軍武統作為分析的起點，好像問題就是大陸要武統——從這種智庫設計和討論就可以看出分析框架是美國霸權秩序受到了威脅，甚至還包括有種族主義的成分在裡面。石教授同時指出Brinkmanship （戰爭邊緣政策）值得關注——雙方都不想戰爭，但都想把戲做足，展示毫不讓步，這就使得擦槍走火變得非常有可能，而且是在都沒有戰爭意願和需求的情況下。石教授同時還分享了他在越南做田野調查時的一些感受、思考。

學者們在問答階段主要圍繞「理性和感性」「威信的重要性及衡量」「反台獨軍事行動與武力統一的區別」「2024年選舉」「美國對霸權的維護」「誰更有危機感」「大陸如何化解困局」「保暖思打仗」「日本所做的準備」「台海意外衝突的可能性」「大陸可以做的事情」「海外華人的作用」「時與勢在誰一邊」「歷史上戰爭開始的非理性原因」「美國是否理性」「台灣人的幾種心態」「台灣能否婉拒麥卡錫」「美國軍人的戰爭預測」「美方更多的試探行動」「制裁是否就是戰爭」「四重惡性循環」「兵棋推演經歷」「俄烏衝突的影響」「美國學者對戰爭可能性的判斷」「美台關係升級的可能性」「兩岸民間交流的重要性」「金門縣長正在做的努力」等話題進行了熱烈的討論。學者們紛紛表示獲益良多，結束時欲罷不能。（作者為美國克里斯多夫紐波特大學政治科學系助理教授）

（本文來源《海外看世界》，授權中時新聞網刊登）

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