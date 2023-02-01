●參議院軍事委員會證詞，Patrick Shanahan（國防部代理部長），2019年3月14日。

大陸專門針對美軍做了大量投資，包括強勁的反介入／區域拒止系統、火力更大的武器、嶄新的戰略能力等等。在衝突初期大陸軍方會用這些軍力壓倒美國及盟邦戰力，造成「既成事實」，讓（美國）很難從軍事上與政治上翻轉大陸的斬獲。（頁3）

●美國傳統進入策略：拒止中國的傳統第一擊能力

2019年 春季號，Sam Goldsmith（澳洲戰略政策研究所紅軍研究主任），（美國）海軍戰院評論，卷72，期2 發表。

解放軍最重要的反介入能力就是他的長程傳統導彈，尤其美國根本不具備同樣的能力。解放軍的東風21中程導彈擊反艦導彈具有1500公里射程；東風26中長程導彈及反艦導彈有3000公里射程…美國海上武力因此將陷入解放軍反艦導彈的銅人陣中，無力回擊以降低威脅。美國海軍情報局曾估計，解放軍裝置紅外線及雷達尋標器的可變軌導彈能夠在飛行終端階段找到固定甚或移動中的目標。它們的靈活性、穿越大氣層的高速（約12馬赫）、以及它們的電子作戰能力、誘餌、干擾片及熱誘彈等，讓它們很難應付…可變軌導彈的彈頭能直接擊沉美艦，次等殺傷力的飛彈也足以重創美艦。（頁41）

●美國如何贏得下場戰爭

2019年5月19日，Eldridge Colby（曾任國防部副助理部長、2018年美國國防戰略報告主持人之一），外交政策雙月刊（電子檔） 發表。

美國軍事所向無敵的時代結束了。如果美國遲不採取新的途徑，它就有輸給中國或俄國，或遇難退縮的風險，結果是美國國家利益嚴重受損。

美國國防部 發表

●國防部印太戰略報告，2019年6月，美國國防部 發表。

美國國防戰略（2018）報告的核心診斷是：我國軍力相對於中國及俄國的優勢正在流失中。（頁16）

如我國競爭對手決定用武力來推進它們的利益，它們可能會在衝突初期佔有局部軍事優勢。依照「既成事實」的劇本，它們會尋求快速達到有限目標並阻止美國及其盟友反應。（頁18）

●在美國設定的遊戲中打敗美國：具有中國特色的拒止策略

2019年6月，Robert Work（曾任國防部副部長，2014-2017，跨越兩黨總統及三任部長，及海軍副部長）、Greg Grant （三任國防部長撰稿人、駐伊拉克及阿富汗記者），新美國安全中心發表。

有鑒於過去二十多年大陸軍力在科技上的長足進步以及它未來的可能作為，任何客觀評估至少必須考量到解放軍已經擁有主動權並掌握時機節拍，而美軍將受制於一個思維縝密、耐力強勁、且資源豐富的軍事與科技拒止策略。任何不相信這項澆冷水評估的人，不妨仔細看看五角大廈近幾年所做的模擬美中軍事衝突的大型兵棋推演。這些推演顯示，除非我國防部改變目前的計劃兵力及作戰構想，否則美軍將在任何想像的劇本中都輸給中國。 (頁15)

戰略與預算評估中心 (CSBA) 發表

●西太平洋的海上施壓策略

2019年6月，Thomas G. Mahnken （戰略與預算評估中心總裁，曾任國防部副助理部長、及淨評估辦公室成員）等4人，戰略與預算評估中心 (CSBA) 發表。

美國在西太平洋的武力有個難題：地理距離與時間...大陸軍力已經成熟到一個程度，如果中央下令，解放軍可以立即武力犯台改變現狀，包括奪占土地，並在美國及其盟邦能反應前就造成既成事實…陸戰隊司令Robert Neller曾說過「我們必須奮力作戰才能進入作戰地區」。既然如此，美國政治領導的選擇就很困難，或者袖手旁觀，或者把戰事升高。不論哪個選擇，美國及其盟邦的國家利益都會劇烈受損。 （頁 1）

●2019年11月，美中經濟與安全檢討委員會致國會年度報告（綜合77名專家證詞，再經委員會12位委員投票通過）。

由於北京對自己有效嚇阻或擊敗美軍干預能力已有信心，它可能決定發動武力衝突，即使估算美軍可能干預。（頁303）

最近幾年台海軍力平衡已經決定性地有利於大陸。這種轉變同時挑戰台灣的自衛能力，與美國的有效干預能力。大陸對台作為因此越來越肆無忌憚，類似 2019年3月大陸戰機跨越台海中線的事就越來越多。將來兩岸可能發生意外摩擦，或經由錯估而衍生武力衝突，甚至北京故意製造軍事衝撞來施壓解決兩岸政治歧異。（頁470）

（作者為台北論壇董事長、「九二共識」概念提出者）

（《美國人如何說美國保台能力》系列二，本文來源《海外看世界》，授權中時新聞網刊登）

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