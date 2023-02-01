《金融時報》1月30日說，美國計畫對華為全面禁運。之前美國還幹什麼事？一、禁了華為5G基地台跟手機；二、要求拆華為4G基地台；三、禁賣高階晶片給華為；四、要求全球友邦採取，站隊美國，一起追殺華為；五、抓孟晚舟。現在，眼看華為繼續發展。這可不行。乾脆禁賣所有晶片給華為。所以，華為是刨了美國祖墳？

可不就是？華為在5G的專利技術，獨步全球。4G的產品，穩定又性價比一流。被美國圍殺前，是全球都廣泛採購的通訊大廠。可是，華為有四條大罪。不只逆了美國的鱗，更讓美國寢食難安。

有一條就容不得你了。還四條！一、華為技術太強，美國追趕不及；二、華為不開後門，美國不方便監控使用者；三、華為不在資本市場上市，無法用資本控制；四、華為是標竿型中國民族企業。不殺你殺誰？所以，傾盡政府之力，以戰爭的姿態，全球獵殺。

很多人追捧美式資本主義。美國勢欲殲滅華為的手段，其實就是典型的美式資本主義。

不只是弱肉強食，政治更是資本財團的利器。美國內政的政商聯盟，如何橫行，外人比較看不清楚。可是打華為，殘暴又毫不掩飾。赤裸裸的明火執杖，打家劫舍。就問你服不服？

華為被美國帶頭圍獵，當然非常艱難。但，長遠來看，可能不是壞事。因為，改革開放40年，為了快速讓一部分人富起來。也因為歐美的產業分工策略，中國成為代工中心。這其中，進口零件，買專利，用效率跟資源賺取微薄的代工利潤，成為之前的最佳選擇。

用規模壓低成本，以犧牲環境與生活，創造商機。歐美在關鍵時刻，成熟的科技零件，低價傾銷。就輕易打垮想要自主技術生根的努力。

現在美國不演了。直接用七傷拳打華為跟中國科技產業。那中國怎麼辦？

因為沒有退路了。因為只到怎麼妥協，都沒有用。沒有幻想。所以，必須自力更生。

必須自己佈局。苦練武功。

台積電之所以成為台積電，有天時地利人和。但歸根結柢，台積電是40年前，蔣經國傾盡政府之力創建的。人才、技術、資本、後勤，全部來自政府。先是擬訂計畫，要發展半導體。然後以全島之力打造、力挺。台積電沒有美國的打壓，都需要官方的創見與支持了。更何況，如今中國科技業，承受的是美西方的全球壓迫。

危機是危險跟機會。但是，危機要變成為轉機，需要智慧、團結跟苦工。美國以政府打華為。中國就以政府跟人民，挺華為。

挺過去，各國發現打不掉，還更強。發現跟著美國跑，自己受傷慘重。這時候，才會春暖花開。（作者為作家）

海納百川》美國圍獵華為 中國怎麼辦？

《金融時報》1月30日說，美國計畫對華為全面禁運。之前美國還幹什麼事？一、禁了華為5G基地台跟手機；二、要求拆華為4G基地台；三、禁賣高階晶片給華為；四、要求全球友邦採取，站隊美國，一起追殺華為；五、抓孟晚舟。現在，眼看華為繼續發展。這可不行。乾脆禁賣所有晶片給華為。所以，華為是刨了美國祖墳？

可不就是？華為在5G的專利技術，獨步全球。4G的產品，穩定又性價比一流。被美國圍殺前，是全球都廣泛採購的通訊大廠。可是，華為有四條大罪。不只逆了美國的鱗，更讓美國寢食難安。

有一條就容不得你了。還四條！一、華為技術太強，美國追趕不及；二、華為不開後門，美國不方便監控使用者；三、華為不在資本市場上市，無法用資本控制；四、華為是標竿型中國民族企業。不殺你殺誰？所以，傾盡政府之力，以戰爭的姿態，全球獵殺。

很多人追捧美式資本主義。美國勢欲殲滅華為的手段，其實就是典型的美式資本主義。

不只是弱肉強食，政治更是資本財團的利器。美國內政的政商聯盟，如何橫行，外人比較看不清楚。可是打華為，殘暴又毫不掩飾。赤裸裸的明火執杖，打家劫舍。就問你服不服？

華為被美國帶頭圍獵，當然非常艱難。但，長遠來看，可能不是壞事。因為，改革開放40年，為了快速讓一部分人富起來。也因為歐美的產業分工策略，中國成為代工中心。這其中，進口零件，買專利，用效率跟資源賺取微薄的代工利潤，成為之前的最佳選擇。

用規模壓低成本，以犧牲環境與生活，創造商機。歐美在關鍵時刻，成熟的科技零件，低價傾銷。就輕易打垮想要自主技術生根的努力。

現在美國不演了。直接用七傷拳打華為跟中國科技產業。那中國怎麼辦？

因為沒有退路了。因為只到怎麼妥協，都沒有用。沒有幻想。所以，必須自力更生。

必須自己佈局。苦練武功。

台積電之所以成為台積電，有天時地利人和。但歸根結柢，台積電是40年前，蔣經國傾盡政府之力創建的。人才、技術、資本、後勤，全部來自政府。先是擬訂計畫，要發展半導體。然後以全島之力打造、力挺。台積電沒有美國的打壓，都需要官方的創見與支持了。更何況，如今中國科技業，承受的是美西方的全球壓迫。

危機是危險跟機會。但是，危機要變成為轉機，需要智慧、團結跟苦工。美國以政府打華為。中國就以政府跟人民，挺華為。

挺過去，各國發現打不掉，還更強。發現跟著美國跑，自己受傷慘重。這時候，才會春暖花開。（作者為作家）

海納百川》美國圍獵華為 中國怎麼辦？

《金融時報》1月30日說，美國計畫對華為全面禁運。之前美國還幹什麼事？一、禁了華為5G基地台跟手機；二、要求拆華為4G基地台；三、禁賣高階晶片給華為；四、要求全球友邦採取，站隊美國，一起追殺華為；五、抓孟晚舟。現在，眼看華為繼續發展。這可不行。乾脆禁賣所有晶片給華為。所以，華為是刨了美國祖墳？

可不就是？華為在5G的專利技術，獨步全球。4G的產品，穩定又性價比一流。被美國圍殺前，是全球都廣泛採購的通訊大廠。可是，華為有四條大罪。不只逆了美國的鱗，更讓美國寢食難安。

有一條就容不得你了。還四條！一、華為技術太強，美國追趕不及；二、華為不開後門，美國不方便監控使用者；三、華為不在資本市場上市，無法用資本控制；四、華為是標竿型中國民族企業。不殺你殺誰？所以，傾盡政府之力，以戰爭的姿態，全球獵殺。

很多人追捧美式資本主義。美國勢欲殲滅華為的手段，其實就是典型的美式資本主義。

不只是弱肉強食，政治更是資本財團的利器。美國內政的政商聯盟，如何橫行，外人比較看不清楚。可是打華為，殘暴又毫不掩飾。赤裸裸的明火執杖，打家劫舍。就問你服不服？

華為被美國帶頭圍獵，當然非常艱難。但，長遠來看，可能不是壞事。因為，改革開放40年，為了快速讓一部分人富起來。也因為歐美的產業分工策略，中國成為代工中心。這其中，進口零件，買專利，用效率跟資源賺取微薄的代工利潤，成為之前的最佳選擇。

用規模壓低成本，以犧牲環境與生活，創造商機。歐美在關鍵時刻，成熟的科技零件，低價傾銷。就輕易打垮想要自主技術生根的努力。

現在美國不演了。直接用七傷拳打華為跟中國科技產業。那中國怎麼辦？

因為沒有退路了。因為只到怎麼妥協，都沒有用。沒有幻想。所以，必須自力更生。

必須自己佈局。苦練武功。

台積電之所以成為台積電，有天時地利人和。但歸根結柢，台積電是40年前，蔣經國傾盡政府之力創建的。人才、技術、資本、後勤，全部來自政府。先是擬訂計畫，要發展半導體。然後以全島之力打造、力挺。台積電沒有美國的打壓，都需要官方的創見與支持了。更何況，如今中國科技業，承受的是美西方的全球壓迫。

危機是危險跟機會。但是，危機要變成為轉機，需要智慧、團結跟苦工。美國以政府打華為。中國就以政府跟人民，挺華為。

挺過去，各國發現打不掉，還更強。發現跟著美國跑，自己受傷慘重。這時候，才會春暖花開。（作者為作家）

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