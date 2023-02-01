日本和德國是兩個傑出又危險的國家，由於自認為優於其他種族，野心勃勃地挑起人類死傷最慘重的二次大戰。二戰結束，或許是為了防範虎狼之心再起，美國分別在日、德設立一百二、三十個軍事基地，駐軍人數目前仍接近4萬人，高居美國海外駐軍第1與第2名。排名第3的是南韓，軍隊人數2.5萬，基地數70個右，應該和美國曾經參與韓戰，為確保東亞區域穩定有關。

這個世界若無美國，很難想像今日會亂成什麼樣子？好比蘇聯沒有解體、兩德未曾合併、伊拉克順利併吞科威特……，僅管美國做任何事情都有私心，然而不可否認的事實是：為了維護全球穩定，美國善盡世界警察的角色。最起碼站在台灣的立場，若沒有美國過去70年的支持，中華民國還會存在嗎？

不幸的是，當了近百年的世界警察，美國習慣了高高在上、旁若無人的身分，也深刻體會世界霸權所能帶來的龐大利益，日久無可避免地養成黑社會的老大心態──霸道、不講道理、不顧別人死活，對不順從的國家動輒發動「小弟們」集體制裁，甚至出動大軍進剿，或躲在後面，卻又原形畢露地打一場代理人戰爭。

曾幾何時美國不再是過去那個令人懷念與尊敬的世界警察，如今已然成為一個自私自利、唯我獨尊的固執老人，凡事只站在美國人的立場看問題，念茲在茲的是維持美國的老大地位，腦袋想的也只有繼續作威作福、頤指氣使、吃香喝辣。

權力讓人腐化，絕對的權力讓人絕對腐化。擁有絕對權力近百年的美國，如今是不是已經成為了一個絕對的混蛋？

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