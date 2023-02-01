（圖／本報系資料照）

新閣揆陳建仁1月30日正式上任，最後公布的內閣成員名單當中，多位舊內閣的人馬依舊留任，也有不少過去為了競選公職而離開崗位，或參選落敗的老面孔回鍋，因此也被外界批評派系分贓明顯，內閣組成沒有新意。

這也難怪要代替蔡英文背負去年九合一大選落敗責任的前閣揆蘇貞昌，在下台離任送給閣員的離別小卡中，還要意有所指地寫道「人生就像茶壺，不好做，容易破」、「茶泡好都要分給人家，分得不夠好還要被見怪，最後自己只剩下滿肚子渣」。一大串深宮怨婦般的心情抒發，不難看出蘇貞昌心中的怨懟，也讓人對這位前閣揆的器量和執政黨如今面合心不合，檯面下明爭暗鬥的派系鬥爭嘆為觀止。難道執政黨的局勢真的不好，連戲都懶得演了嗎？

想當初宣布蘇貞昌將在年前率領前任內閣總辭的消息時，坊間很快就傳出將會由前副總統陳建仁接任閣揆的風聲。不過陳建仁方面卻一直沒有鬆口，甚至許多綠營人士也說還沒有接獲正式通知。一直要到農曆春節期間，才有媒體報導蔡英文在假期間終於和陳建仁碰面，正式就接任閣揆一事進行討論，並且說服陳建仁點頭答應。

所以在此之前傳出陳建仁將接任閣揆的消息，根本就是綠營內部人士，甚至是蔡英文的團隊提前放出來的，想看看外界會是怎樣反應，再來決定下一步要怎麼挑人選。放任輿論發酵背後的算盤，就是吃定了陳建仁反正是個好好先生，應該不會出怎樣的紕漏。

都說陳建仁的形象溫和，許多綠營支持者還擔心陳建仁上任後會擋不住在野黨的炮火；但恐怕現在最先消費陳建仁的，就是執政黨自己內部的各個派系勢力。

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