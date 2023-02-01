《自由時報》1月31日以頭版頭條報導蔡英文總統與捷克總統當選人帕維爾舉行電話會議。台灣親綠媒體也爭相大幅報導，認為是一項外交突破。其實此事只不過是民進黨政府大內宣的最新題材。

捷克因為曾經遭到蘇聯佔領，淪為共產政權。轉為民主政權後，對共產主義餘悸猶存。同時從1995年起，台灣企業就開始赴捷克投資。鴻海、華碩、宏碁、友達等企業，都已在捷克布局。捷克已成為台灣在歐洲的第 4 大投資國。如此緊密的經貿關係，令捷克政府對台灣另眼看待。

蔡總統與帕維爾通話，固然為台捷關係的良性互動，但是雙邊關係仍有難以突破的框架。因為捷克還是採取「一中政策」，此一基本立場與蔡總統的「一中一台」截然不同，因此，兩人的互動恐將僅此而已。

蔡總統與帕維爾通話，既不能改變捷克的一中政策，也對雙邊實質關係毫無助益。可說是作秀成分居多。民進黨政府刻意作此安排，也將如同蔡總統2016年與川普通話，宛如一場煙火秀，燦爛奪目，卻無後續。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※