蔡英文總統宣布由前副總統陳建仁接任行政院長後，民間對於內閣改組名單直批像是「吃剩的年菜」，倒盡胃口，真不是沒有道理！其中除了林右昌、史哲、管碧玲勉強算是新人入閣外，其餘成員只是內部調動，轉任、升任，就像大風吹一樣，一堆堆沒有專業的人在國家名器上調來調去，根本無視於「用人唯才」和「專業治國」的民意吶喊！

「為國舉才」本應是政黨的責任，更是政黨的義務，但民進黨了無新意的人事新局，不但脫離「不問顏色、用人唯才」的基本原則，根本淪為黨內派系間的恐怖平衡與權力分贓，也難怪被批評是冷飯熱炒，只想拖過時間；除了自己人一路叫好外，民眾根本感受不到側翼們吹噓的溫暖與溫度。

從原本預期的內閣總辭，到最後幾乎是只有蘇貞昌一個人打包，不由得讓人質疑，民進黨選情徹底崩盤，內閣表現與政策和廣大民意背道而馳，難道只有蘇貞昌一個人出問題？既然閣員大多仍繼續留任，蘇揆又何必下台？也難怪民間質疑這種看不到檢討、改進的改組方式，拿不出專業的人事布局，是不是只是在敷衍人民？是不是只想轉移焦點，轉移人民對現狀不滿的怒火而已？

看看內閣改組的幅度與名單，真的多由不進入狀況或執政狀況百出的爭議部會首長留任。其中不乏養網軍的、政策離譜的、跳票的、專業不足的，甚至是越嗆辣、越不顧專業執政、越喜歡操弄輿論與誤導統計數據、越是黑箱或言行越爭議的越能留任？民進黨政府是沒有人才了嗎？還是明知這些人不適任也拒絕換掉？

內閣是國家的發動機，國家發展的核心，如此平庸外行的過渡內閣陣容，酬庸色彩這麼重，完全不見專業治國的打算，又怎麼期待新內閣能有新的格局或前瞻規畫？只能說陳建仁與新內閣的企圖心完全死當！

內閣成員的選定必須回歸專業、用人唯才、且有國際觀和前瞻視野。如果依舊是政治考量，依舊由同一批不專業的民進黨人來分，或繼續放任民進黨派系共治的中古拼裝車草率上路，無意回歸專業治國，這種只是換湯不換藥、拖過一天算一天的心態，換誰來都一樣，只不過是拖累國家發展和浪費全民寶貴時間罷了！（作者為立委）

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