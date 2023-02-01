歐洲離亞洲很遠，烏克蘭和台灣本來毫不相干。但英國的《經濟學人》在兩年前用「地表最危險的地方」形容台灣，最近更宣稱台灣是「亞洲的烏克蘭」。

俄烏戰爭從去年2月24日開打以來，活生生地告訴世人戰爭有多血腥殘暴，有多昂貴浪費。普丁原以為烏克蘭在孤弱無援下3、5天就投降，而澤倫斯基則在美歐及北約的撐腰下宣稱絕不投降。很多人更擔憂冰天雪地的嚴冬不知會凍死多少無辜無助的人民。

然而嚴寒的冰雪並未凍結戰爭。普丁已宣布將原定的「特別軍事行動」提升擴大成一場大規模的傳統戰爭，決定在6個月內發動「決定性的戰略行動」，強化戰力。可以預見，戰情將更激烈，而犧牲將更慘烈。

德國前總理梅克爾在年前接受專訪透露，她苦口婆心勸說普丁千萬不要發動戰爭，最後普丁同意烏克蘭加入歐盟，但堅決反對加入北約，因為北約專門對付俄羅斯。梅克爾也多次到烏克蘭跟總統澤倫斯基會談，希望避免戰爭。然而澤倫斯基自信滿滿地說，美國和歐盟都支持他，戰爭因此爆發！梅克爾痛斥戰爭的可惡，說道：「世界上沒有一場戰爭是神聖的！」

梅克爾的感慨在美國前副參謀總長基恩去年10月5日接受FOX電視台訪問的談話中得到間接佐證：「美國提供660億美元讓烏克蘭和俄羅斯對抗，而且重創俄羅斯，並重振北約雄風，這是一項對未來安全的投資，只占美國6兆美元的政府預算中1.1%的投資。」

雖說卸任的前國防將領不能代表現任政府，但美國利用烏克蘭領土及人民來對抗俄國挫敗普丁，是不爭的事實。關心台灣安危禍福的國人同胞，對於年前年後幾則新聞絕對不能掉以輕心。

年前蔡總統宣布延長服兵役時間的同一天，美國宣布軍售1.8億美元的「M136火山布雷系統」以及人攜式刺針飛彈與HIMARS多管火箭系統給台灣。雖然國防部說明，火山布雷系統是車載布雷，用來炸車輛，不是對人的殺傷地雷，它能在10分鐘內布設110個地雷罐，也會智慧型定時自毀。但還是造成人心惶惶，因為大家意會到美國真的要將美中戰爭的戰場設在台灣本土。一旦火山布雷在林口、桃園、台中及台南海灘，美麗的寶島豈不風雲變色？這與我們的國防戰略「決戰境外」、「重層嚇阻」迥異；歷年漢光演習的灘岸決戰並未出現地雷。

年假尚未過完，華府又傳來兩聲巨雷。一是美國國會成立的「美國與中國共產黨特別戰略競爭特別委員會」主席蓋拉格對外表示，「台灣問題是中國特別委員會關注的焦點，希望我們能到台灣舉行聽證會。」委員會將於2月間成立，3月舉行首場聽證會。

令人不覺想起不久前國會才通過的「台灣學人計畫」，由美方推薦聯邦政府官員來台進行一年的華語訓練，並在我們的行政院及立法院「實習一年」，據悉這是出自歐巴馬時代擔任國務卿的希拉蕊的構想，曾在日本實施。

美國國會來台舉辦聽證會？聯邦政府派官員到行政院和立法院上班？這到底是美台合作的新典範？還是否認台灣國家主權的具體作為？我們的駐美代表處、外交部、總統府、甚至立法院難道除了感恩稱謝，只能照單全收嗎？

1979年4月1日卡特總統在國會施壓下簽署《台灣關係法》，確立並維持美台斷交後的雙方實質關係。去年眾議院議長裴洛西原本要在那天來台，後來延到8月，立即掀起凶險的台海危機，並讓台灣海峽中線從此消失，共軍侵擾台灣變成常態化，我們付出的代價還不夠高嗎？歷經波折登上新任議長寶座的麥卡錫也已透露將於4月間來台訪問，蔡政府到底在進行怎樣的投資？

如今敗選的民進黨已重整旗鼓，有意角逐下屆總統的朝野人士也在媒體鼓噪聲中開始摩拳擦掌。但生於斯、長於斯的2350萬好男好女，在度過3445架次中共軍機侵擾的2022年之後，應該認真思考台灣的安危與禍福，全力阻擋台灣成為亞洲烏克蘭。

（作者為前副總統）