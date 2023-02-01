值此中美對抗及兩岸對立之勢，無疑地，中美關係是當代世界中最重要的雙邊關係及秩序的維護者，中美關係的好壞直接影響到全球的穩定及安全。現今世界處於動蕩之中，挑戰巨大：俄烏衝突愈演愈烈，歐美及全球經濟又處於衰退期，而新的新冠變異病毒株已席捲世界，往全球蔓延。美眾院議長麥卡錫率團訪台時機都是必須考量的因素，根據媒體報導最有可能時機點為美眾院休會4月復活節之際；同時對於台灣2024大選也會造成一定程度的影響，因此，麥卡錫訪台的風險性值得探討。

首先，美國必須思考，美國是否已經做好與中國全面攤牌的準備及處於無法回頭的敵對狀態？麥卡錫來台訪問，自然有美國國內選舉的考量，但麥卡錫率團訪台對中美關係必然會產生相當大的破壞力。以美國國內共和黨以及某些激進政治力量，顯然並不贊同拜登政府既競爭對抗也合作的對華政策，紛紛支持麥卡錫率團來台，凸顯美中只衝突不合作的立場，這對美國是否為最佳的選擇？

其次，對中美關係來說，麥卡錫率團訪台充分表明美國當前遏制中國的現況，此舉必然加深中美矛盾與裂痕，對中美雙方都會造成新的衝擊及傷害，更會影響中美互信基礎及對話會面的實際效果；麥卡錫率團來台事態的發展，也未必會符合美國的利益，中方會採取何種動作也無法掌握？美國當局又該如何管控及處理麥卡錫率團訪台後的風險？美國預期透過升高台海風險，試圖造成中國不理智的動作，進而影響國際資本對中國投資的信心，減少或暫緩投入中國投資，或考慮分散在中國投資風險，使對中國經濟增長產生負面影響，這種盤算，不確定因素太高。

再者，對兩岸關係來說，麥卡錫率團訪台必然使兩岸關係受到直接的衝擊，這也是民進黨政府全力配合美國、甘願成為棋子抗中的表現，對兩岸關係的危害是難以評估的，倘若民進黨試圖將此影響到選舉，並做政治操作或冒兩岸擦槍走火風險，其結果也很難說。

令人擔心的是，2024年台灣大選，麥卡錫率團訪台以及可能引發大陸當局強烈的反應，此舉將有助於拉抬民進黨的聲勢。或許在美國看來，只有民進黨執政才能有力配合遏制中國的戰略。但是別忽略的是，民進黨的動作也極有可能將美國捲入再一個繼俄烏戰場後的泥沼，令美國必須投入更多的成本與資源的耗費。

另外，對大陸當局來說，大陸強烈的反應是可以預期的，中國大陸必然會作出強烈的反應或應對，因為大陸早就有言在先，透過正式與非正式的管道來表達堅定的立場，大陸的決心和能力是不用懷疑的。或許制裁封鎖或禁止通行、經貿報復等都有可能性。

值得注意的是，台灣民眾對此的真實想法是什麼？多數贊成維持現狀及期盼兩岸和平的主流民眾想法是什麼？台灣年輕人及中間選民的想法又是甚麼？麥卡錫率團訪台是否會加深台灣疑美論及懷疑美國的保台意志及行動？雖然對於麥卡錫來台，台灣藍綠政治人物多數不敢表態反對，甚至只能表示支持，但台灣民間社會對美國的動機及保護台灣的意願或能力的疑慮，必然有增無減，疑美論將瀰漫在台灣社會中。

總之，麥卡錫率團訪台對各方都有風險，對兩岸關係還是中美關係而言，也都有極大的挑戰與傷害，畢竟麥卡錫率團訪台是美國單方片面主動的行為，而麥卡錫訪台的目的、細節、行程及後續的效應確實會帶來很大的影響，也都會產生不一的結果，充滿不確定性及相當風險性，因此，我們應當全面思考麥卡錫率團訪台對各方的政治效應及衝擊，做好萬全的準備與風險的評估。（作者為中國文化大學國發大陸所副教授）

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