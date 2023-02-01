民進黨在九合一大選失敗後，經過兩個月的折騰，千呼萬喚，終於換上了一屆新政府。但是在新內閣中卻留下了大部分敗選政府的舊閣員，甚至連祕書長都不換人；真可說是「新瓶舊裝」，看不出反省的契機，更未見恢弘的新氣象。

奇怪的是，新任行政院長陳建仁，曾任副總統一職，今年已72歲，早過了退休之齡，卻擔任中央研究院特聘研究員，每月支薪高達49萬元，是一般大學教授的5倍之多。這次他出任最高的行政首長是以「核准借調、留職停薪」方式任用，一旦離任，還可以回頭擔任中研院雲端之職。無怪乎，國民黨主席朱立倫會說，如果陳建仁是這樣的心態，那就是一個看守內閣、過渡內閣。換言之，也就是準備要交班給國民黨了。

為什麼找不到更好的閣揆人選？為什麼閣揆竟然是以借調任用？原因不複雜。首先，閣揆任期只有一年，實在太短，恐難展現佳績；而且還要放棄原先的高薪待遇，仔細算計，真是划不來。

另外一項重要原因，則是派系競爭與選戰考量。由於賴清德已出任黨主席，又是總統大選最可能的候選人，在「總統─行政院長─副總統兼黨主席」這樣的三角關係中，如何避免英系提前跛腳，今後的權力競逐和派系博弈將會十分微妙。若稍有不慎，操作不當，將導致選舉失利，對民進黨未來發展形成嚴重的威脅，甚至還可能為台海關係帶來致命的影響。

基於此，儘管涉及論文抄襲的道德困境，但是由陳建仁與鄭文燦這類溫和「鴿派」人物領軍，避免讓兩岸關係持續惡化，並藉此平衡賴清德敏感的「獨派」激進色彩，恐怕才是新內閣布局的主要考量。

但這樣的布局是否成功，卻要看中美關係近期動向而定。很顯然，美國政府目前的態度是尋求和平穩定，避免台海兵凶戰危，連帶影響到俄烏戰爭與烏東戰局。但共和黨控制的國會卻執意要運用民粹氣氛故意挑事，並藉由眾議院議長麥卡錫訪台之行伺機尋釁，好讓民主黨當局頭疼心焦。在這樣危疑而尷尬的處境下，民進黨政府如何應對美方內部的零和博弈，如何化危為安，就是一項大智慧的考驗了！

至於大陸方面的回應，則是堅定統一的決心，持續加強武裝建設，但不到最後關頭，絕不輕言放棄和平，改採武統的行動。由於美國政府目前必須全力對付俄羅斯，並解決美債、通膨及內部族群衝突等問題，應該不會在匆促間發動另一場戰爭，輕啟台海風暴。

在這樣的前提下，民進黨新內閣絕不能下錯一步棋，或逞口舌之快、故意製造事端，釀成新的台海危機。否則很可能同時得罪了中美雙方，並禍及台澎金馬的老百姓。如果真的是誤走到那一步，就只能下台一鞠躬了。