美國總統拜登早在去年9月15日就宣布新冠疫情全球大流行在美國已經結束，雖然當時確診病例依然居高不下，而且旋即被白宮首席醫療顧問佛奇以不希望大家懈怠為由打臉。於是將美國政府的緊急狀態又延長了90天。

在90天屆滿以後，拜登總統依然不改其志，宣布新冠降級，5月11日美國就將解除新冠的緊急狀態。第2天世衛組織開會決定依然維持新冠的公共衛生緊急狀態，但世界很多國家在世衛組織決議出來之前就已陸續大幅度解禁，邁向全面開放指日可待。

這麼多相左的資訊令台灣無所是從，一方面執政者在忙選舉，說一切選完再說。忙完選舉又再忙組閣，等搶到位子才能決定。位子定了以後，又碰到一個不敢下決定的閣揆，在視察指揮中心時連作好給他的球都不敢接，還要指揮中心提到行政院院會再來討論。這麼沒有決斷力的閣揆，很難想像台灣該如何因應2023的世界變局。

疫情這個名詞不同於病毒，病毒一旦來到人間，就像蟑螂一樣不會走。尤其是人畜共患傳染病，躲在動物身上就不僅僅是把人搞定就可滅絕。所以佛奇要求大家不要懈怠，絕對是對的。因為新冠病毒不但會一直存在，還因為抗體及疫苗的效果都很一般，變種病毒會出現得相當快，大家的警戒心不能鬆懈。

但是疫情及國家的緊急狀態卻是政府評估病毒對社會的衝擊而作出的因應詞彙及因應決定。所以拜登去年9月15日宣布的新冠疫情在美國已經結束，完全是其依總統的高度，美國的現況而作出的決定，不該懷疑。佛奇做的事只是在學理上面進行補強，完全沒有拂逆總統的意思。世衛組織站的高度是全球，只要仍有國家還有應對疫情不足之處，世衛就希望其他國家都能協助，所以才會不解除公共衛生緊急狀態，這也是世衛角度的合理決定。

至於其他國家也都有評估病毒的走向及對社會的影響作出對疫情的因應策略，連蔡總統都希望新內閣趕快恢復疫後正常生活。可見真的不必理會病毒的變種，只需作好重症病人的收治與重症病毒的監測就足夠，不必花工夫去理會在外頭飄的輕症與無症狀者。也就是半年前專家就說的公衛退場、醫療進場。

請神容易送神難。要一個完全沒有醫療背景的公衛象牙塔頂尖學者，來規畫決定將公衛最小化、醫療極大化真的有難度。就像當年在SARS期間，當時的北區陳建仁指揮官竟然會將3、400名懷疑的SARS病例懸而不決，連美國都懷疑台灣在掩蓋疫情。有這種前科的行政院長，老百姓要如蔡總統所願恢復正常生活、兩岸恢復正常往來，還有得磨呢！台灣人民剛送走了一個路障，卻迎來了一堆泥潭。悲哀！

（作者為中華民國防疫學會理事長）