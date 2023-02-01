春節過後，蔡英文總統猶豫半天後推出新內閣上陣，擺好架勢，台灣民眾將面對再隔一年的總統大選。目前大部分台灣民眾明年拉下民進黨的社會氣氛已然成形，因此，國民黨未來一年的關鍵是「不要讓自己比民進黨更讓人討厭」，這點國民黨務必要有自知之明。

首先，要先掌握為什麼民進黨讓人討厭？蔡英文當然是最核心的，他幾乎是馬英九的相反面。馬英九執政大錯、小錯、沒錯都會道歉，甚至是替民進黨打擊國民黨的基本支持者，成為民進黨輕鬆嘲弄的對象，到最後讓人感覺到「需要這種領導幹嘛？」

蔡英文執政無論是大錯、小錯、包括高端這種不可原諒的錯，一概絕不道歉。她所謂的執政魄力就是鐵石心腸，殘酷冷血幾乎已經沒了人性。內閣反映了她的風格，蘇貞昌成天跟人鬥嘴，吳釗燮巴不得兩岸開戰，從來沒有緩和兩岸關係的口吻。陳時中擋住民間捐獻的德國疫苗，只為了留空給高端，罔顧人命。比較起來，抄點小論文的林智堅、搞小關係的陳明通等，都不能說是太壞。

此外，到了執政末期，馬英九和蔡英文用人圈全都非常窄小，主因是人性，由於權力基礎大幅削弱，缺乏安全感，所以只能用自己人，以確保自己的指示下面能執行。這一點蔡英文甚至比馬英九還嚴重，因為她曾經被親信幕僚形容成「控制狂」，因此在缺乏權力自信的時候，更會抓緊一小撮人，像陳建仁、林佳龍、鄭文燦等等。林佳龍台中市長連任失敗後，馬上就當交通部長，卸任後又去選新北市長，然後又到蔡英文身邊工作。無論怎麼選輸，不管社會的觀感如何，永遠都是蔡英文心目中最好的人才。此外，「控制狂」對於黨內出現另外一個權力中心，也會很不悅，會本能地反擊。

簡單說，未來一年民進黨的執政主要的情況會是：蔡英文人會強力介入，蔡賴會不時出現權力摩擦。吳釗燮繼續叫戰惹人厭，史哲嘴巴也不會閒，哪怕只有一年，更要搶刷存在感，網軍和綠媒輒繼續醜化他人。民進黨讓人討厭的事情會成倍出現，所以國民黨的任務很簡單，不要阻擋他們，不要去挑民粹，什麼環島走路夜宿之類都不要搞。趙少康口氣最好緩一點，徐巧芯也不要主動去打網軍側翼，他們已經奄奄一息了，讓他們的醜態繼續呈現於社會，是更好的選擇。現在是提升自己的心胸高度了，為蔣萬安的8年後局面做經營準備。

最後，更不用催侯友宜了。他的高民調不是沒有理由的，做事保持耐性定力，步步為營，守中有攻。在討厭民進黨胡亂攻擊的社會情緒中，這無疑是最好的替代力量。

（作者為資深媒體人）