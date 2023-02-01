行政院長陳建仁強調，新內閣團隊絕對不是看守內閣，而是一個要為台灣未來10年、20年打下堅韌基礎的內閣。

陳內閣成員超過8成是前任蘇貞昌內閣成員留任，又納入一堆選舉失利者，被稱為是「敗選聯盟2.0」。這個內閣連人都沒換，而領頭的陳建仁自己又缺乏行政歷練，這樣的團隊能有什麼讓人耳目一新的作為？如果在位4年多的蘇貞昌都沒辦法為台灣的未來打下什麼堅韌的基礎，陳內閣又要怎麼打下基礎？

遠的不說，就拿民眾殷殷期盼的還稅於民6000元來說，蘇內閣在任時，還曾一度打算拚春節前發放，陳內閣甫上任，民進黨立法院黨團總召柯建銘就表示，相關預算案預估將在4月4日完成三讀程序，因此大約在4月第2周發現金。

這個時間比蘇內閣時外傳「清明節發放」還要更晚，為什麼會這麼沒有效率？陳建仁是無能與民進黨占多數的立法院溝通，以至於讓立法院黨團牽著鼻子走，還是他根本不在乎？畢竟對還能保留中研院特聘研究員終身月領49萬超高薪水的陳建仁來說，6000元真的是小錢，實在不值得費心。

陳建仁說，新任內閣團隊只有475天，這是算到明年520總統蔡英文卸任，但是他恐怕是太樂觀了，因為外界並不看好身上背負著「論文抄襲」和「高端推銷員」這兩大弊案的陳建仁，在閣揆這個位子上能夠「做好做滿」，再加上團隊一堆顧人怨的成員沒走，早已惹得天怒人怨，預估陳內閣撐不過5個月的大有人在。

連發個6000元都要拖延，等立法院老牛拖車，陳內閣的這等魄力能成得了什麼氣候？冷飯內閣就別吹牛了。