日本《日經亞洲》披露，大陸候任政協主席王滬寧獲得授權，制定新的對台方略，可能提出取代一國兩制的新論述。外媒傳聞難以證實，北京放棄一國兩制也脫離實際，但觀察王滬寧1980年代學者生涯中與台灣學術界交流的軌跡，至少可以確定，王滬寧接掌對台事務，「文攻」必然調整和加強。

兩岸論述應著眼兩點

北京若調整兩岸論述，應著眼兩點：一是爭取台灣多數民意認同和信任，至少不再有情緒性的排斥；二是說服國際社會理解和支持，避免國際因素過度介入兩岸關係。上述兩點，正是過去幾年台海情勢動盪、危機四伏的關鍵所在。

大陸對台論述亦有軟、硬兩套，軟的如統一後有好處、兩岸和平發展可釋放紅利、兩岸一家親等，硬的則訴諸民族大義、主權神聖不可破壞，及不排除使用武力等，帶有訓誡、警告之意。大陸對台論述在不同時間、針對不同對象，在軟硬之間切換，有時軟的更軟，有時硬的更硬。

軟硬結合並沒有錯，但大陸忘了一點，論述的目的在溝通與說服，對台論述宜「軟」不宜「硬」。尤其大陸軍力、經濟、科技及外交等硬實力已今非昔比，對台灣應更自信、大氣，不需要訓誡或責罵，而是說服、溝通。設想，如果前一天聽到的是「硬話」，後一天聽到的又是「軟話」，矛盾的訊號反而會讓民眾因混淆而不信任，久而久之就演化為恐懼和疏離。

以「不排除對台動武」為例，這句話從鄧小平、江澤民、胡錦濤到習近平，一路沿用至今，亦載入中共二十大報告，儼然成為中共的神主牌。儘管北京領導人三番五次、苦口婆心澄清，武力只針對極少數台獨和外部勢力，絕非針對多數台灣民眾，但一般民眾難以理解，飛彈如何分辨誰是台獨？誰不是？這種威脅感，助長了台灣社會恐中、抗中的氛圍，也成為國際社會反中挺台的理由。

大陸至今依然堅持和平統一，基於《反分裂法》對台動武的政治、法律邏輯相當縝密，問題出在對台論述的方式和技巧。假如換一種方式說：「只要台灣不追求獨立、不尋求外部勢力介入，台海兩岸就可以永續和平，透過交流與融合化解政治分歧，也不會存在任何使用武力的問題」。上述論述的實質內涵並沒有改變，但相信多數台灣民眾都會感受到，這是一種商量式的語氣，而不帶有威脅或訓誡的意味。

對台論述宜軟不宜硬

同理，大陸針對國際社會的台灣論述，也有調整和改進的空間。最鮮明的案例，莫過於去年底美國科技大老馬斯克，突然拋出「台灣特區論」，大陸外交部發言人第一時間語帶貶義的暗示「外人無權干涉」，但時任駐美大使的現任外長秦剛發出推文表達肯定之意，讓馬斯克的涉台言論從「妄議中國內政」的負面定性，變成「樂見認同一國兩制」的正面定性。換言之，大陸對馬斯克涉台言論定調的轉變，帶來「多了一個朋友，少了一個敵人」的效果。

馬斯克的「台灣特區論」並未提及統一，但言下之意很明確，希望北京給台灣比香港更寬鬆的政治地位，避免台獨引發台海戰端。大陸決心「統一」台灣，國際社會通常用「併吞」取代「統一」，馬斯克希望以統一避戰，自然不容於西方社會，但「台灣特區論」並未引發太大國際社會反彈，民進黨也未大聲抗議，這說明了溝通技巧的重要。

中共提出「一國兩制台灣方案」，目的在實現統一，但換個角度，也是在解決兩岸對抗所造成的戰爭危機，論述上大可用「台海永久和平方案」等中性概念。同理，「統一後」的表述往往給外界「占領後」的負面印象，不妨改為「台灣成為和平特區後」，將更容易獲得國際社會乃至台灣民眾的共鳴。若兩岸中國人真正達成和平方案、建立和平特區，那就是真正的「融二為一」，這是比傳統意義「統一」概念更高層次、更加心靈契合的境界。

習近平鼓勵「講好中國故事」，凸顯對外政策論述的重要性。兩岸同文同種，大陸對台論述更應承載著中華民族的善意與智慧，講好兩岸和平方案、用感動人心的新論述與台灣社會、國際社會溝通，如今正當其時。