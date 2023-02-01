1月28日，癸卯兔年正月初七，春意露頭的鷺港，迎來了一位大陸同胞的老朋友——中國國民黨前主席洪秀柱。

當天下午，中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤在廈門與洪秀柱會面，轉達習近平總書記對洪秀柱的春節祝福和問候。

宋濤在會面中表示，我們將深入貫徹落實黨的二十大精神，秉持「兩岸一家親」理念，尊重、關愛、造福台灣同胞，鼓勵和支持更多台灣同胞參與到現代化建設、民族復興和祖國統一進程中來，希望洪主席一如既往為此貢獻力量。

「這次來到廈門，有幸能和宋濤主任會面，我如實地轉達了台商朋友的心聲，也得到了相當正面積極的回應。」

晚間，洪秀柱在社交媒體發文表示，很榮幸受廈門台商邀請，在年初六到廈門與台商座談交流，「台商衷心期盼『小三通』全面開放，也希望兩岸直航的航點能夠增加。」

●自家人的事兒，商量著辦

「兩岸同胞是一家人，兩岸的事是兩岸同胞的家裡事，當然也應該由家裡人商量著辦。」習近平總書記在《告台灣同胞書》發表40週年紀念會上如此強調。

去年以來，部分台灣食品企業未能按相關規定完善註冊信息，影響了其產品對大陸出口。

近期，包括金門酒廠在內的島內一些企業向大陸主管部門提交及補充完善了相關註冊資料，並通過洪秀柱、新黨主席吳成典、金門縣長陳福海、金門民意代表陳玉珍等島內有關人士和工商團體向大陸方面轉達訴求，希望盡快獲得註冊，早日恢復對大陸的出口。

「我們對此高度重視，積極處理。」1月29日中午，國台辦通過新聞稿宣佈，經有關主管部門審核，已對金門酒廠等符合要求的63家企業予以註冊或更新註冊信息，對不符合要求、暫時無法註冊的，也逐一說明具體原因。同時，對部分台灣食品企業註冊信息不完整、不規範的問題，願意繼續予以協助解決，為台灣食品輸入大陸提供便利。

陳福海對宋濤主任和國台辦表示感謝，他說，金門高粱酒能再輸往大陸，「絕對是重大好消息，是大陸給金門鄉親的開春紅包！」

●民意衝破阻隔，兩岸共盼團圓

廈門，與金門隔海相望，是台灣同胞最熟悉的大陸城市之一。這裡，也是很多台灣同胞選擇「登陸」築夢的首站。

春節前的1月7日，中斷近3年的兩岸「小三通」，在島內民眾的強烈要求及爭取之下，以所謂「專案」形式部分復航。

根據福建省台港澳辦提供的數據顯示，截至1月29日，部分復航後的廈門到金門航線46航次運載3000餘人次，福州到馬祖航線10航次運載230餘人次。

要和平、要發展，要交流、要合作，始終是廣大台灣同胞的主流民意和純樸訴求。廈門、金門逐步恢復昔日的正常人員往來，這咫尺的人為之隔，終將被民意衝破。

大年初一，廈門、金門舉辦了「海峽兩岸春節焰火晚會」，兩「門」對開，廈金兩地的鄉親們，用同放焰火的方式，傳遞著對彼此的新春祝福，表達著求和平、盼團圓的誠摯心願。

中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤在廈門瞭解「小三通」部分復航情況，與經「小三通」往返廈金的金門縣長陳福海一行交流。（中國台灣網 尹賽楠 攝）

●恢復交流，民之所願

「回趟家真這麼難嗎？」廈門市台商投資企業協會榮譽會長吳家瑩通過中國台灣網強烈呼籲民進黨當局，重視在大陸生活、工作的台胞需求，盡早全面復航「小三通」。

癸卯兔年的正月初八，廈門五通客運碼頭出發大廳人頭湧動。

「大家新年好！」在廈門瞭解「小三通」部分復航情況的宋濤主任，走進五通客運碼頭出發大廳，慰問經「小三通」往返廈金的台胞，給他們拜年。

在出境候船大廳，宋濤與準備經「小三通」返程的陳福海、陳玉珍一行熱絡交談。

他表示，兩岸是一家人，要常來常往才能越走越親，兩岸交流符合兩岸民意，也是兩岸同胞的共同願望，「我們要共同努力，盡早、盡快地恢復兩岸正常交往。」

「兩岸一家親，同心共圓夢。」「廈門與金門更是親上加親。」陳福海、陳玉珍皆表示，相信兩岸同胞的共同願望很快就能實現。

宋濤慰問經「小三通」往返廈金的台胞。（中國台灣網 尹賽楠 攝）

●以通促融，兩岸同飲「一江水」

承載著祖國大陸對金門鄉親的同胞情感，經過兩岸有關方面的不懈努力，2018年8月5日，福建正式向金門地區供水，飽受多年缺水困擾的金門鄉親，終於喝到了來自祖國大陸的「甘泉」，實現了「兩岸一家親，同飲一江水」。

早在2014年4月，福建省供水公司、泉州水利投資有限公司等就發起成立了福建晉金供水有限公司，負責金門供水工程大陸段建設、管理、運營。

1月28日上午，宋濤來到福建晉金供水有限公司龍湖水源地、水質檢測室、泵站廠房、供水展廳以及海底管道入海點，瞭解向金門地區供水情況。

截至2023年1月28日，福建向金門地區已累計供水超過1600天、超過2500萬噸。現在，福建供水已佔金門民生及工業需水量的73%，使金門民生依靠地下水占比從67%降至14%。

「福建向金門地區供水工程順利實施，印證兩岸同胞血濃於水的同胞情。」福建晉金供水有限公司總經理洪佳興表示。

5年來，福建向金門地區日供水從開通初期的0.9萬噸上升至目前的2.14萬噸，平均每日供水1.53萬噸。供水前，金門每噸自來水成本達58.6元新台幣，而福建向金門地區供水的水價是每噸原水9.86元新台幣。

●堅定信心，共創未來

「習近平總書記在新年賀詞中希望兩岸同胞相向而行、攜手並進，共創中華民族綿長福祉。我們要貫徹落實黨的二十大精神和習近平總書記關於對台工作的重要論述，在推進民族復興和祖國統一進程中，始終尊重、關愛、造福台灣同胞。」

宋濤與在閩台胞台企代表座談，聽取意見建議。（中國台灣網 尹賽楠 攝）

在廈期間，宋濤走訪廈門台協、友達光電（廈門）有限公司等台資企業、廈門航空集團公司、海峽城鄉發展基金會赤土社工作站，與在閩台胞台企台青及台灣乘務員代表親切交流、座談。

「『小三通』是台胞往返兩岸的便捷通道，非常期待能盡快全面恢復。」在座談會上，廈門市台商投資企業協會會長韓螢煥表示，他盼望著，兩岸能在新的一年，在一個中國原則基礎之上，重啟交流。

在友達光電（廈門）有限公司，宋濤與友達光電集團董事長彭雙浪通過視頻連線方式互賀新年。

宋濤表示，祖國大陸2022年GDP突破120萬億人民幣，在世界主要經濟體中率先實現正增長，穩居世界第二大經濟體，「這其中有台胞們的貢獻。」

宋濤指出，當前，大陸疫情已得到很好的控制，台灣同胞完全可以安心前來學習、工作、創業、生活。兩岸同胞對實現正常交流往來的意願強烈，我們高度重視並已全面做好相關準備。以疫情為借口阻擋兩岸交流違背民意，不得人心。

走訪赤土社時，宋濤詳細瞭解台灣青年參與大陸社區治理的情況。

台灣青年李佩珍分享了自己帶著在台灣累積了15年的社區營造工作經驗來到廈門，與台灣團隊參與大陸鄉村振興、社區改造，推動兩岸城鄉發展交流的經歷。

走訪赤土社時，宋濤詳細瞭解台灣青年參與大陸社區治理的情況。（中國台灣網 尹賽楠 攝）

「台灣同胞在兩岸和平統一的進程中發揮著不可或缺的作用。」宋濤表示，我們始終高度關注、積極支持台灣同胞在祖國大陸的發展，會盡最大力量為台灣同胞往來兩岸之間提供便利，全力推動兩岸人員正常交流交往。

在廈門航空集團公司，宋濤向台灣乘務員代表贈送新春慰問品，並勉勵她們在大陸紮下根來，在民航領域為兩岸實現應通盡通貢獻力量。

「祖國大陸對台胞台企的充分肯定，宛如一股暖流，讓我們堅定與國家攜手發展的信心。」

在閩台胞台企台青及台灣乘務員代表紛紛表示，中華民族偉大復興之路就在前方，台灣同胞不能也不會缺席，期待癸卯兔年的兩岸交流就像生氣盎然的玉兔，兩岸同胞也一定會同心齊行，攜手共創屬於中華民族的美好未來。（李柏濤/中國台灣網記者）