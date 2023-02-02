「人離開家就像樹葉離開『根』，回家過年是中國人的傳統，也是中國人對『根』的眷戀。」癸卯新春，台灣音樂人黃慶元在北京接受中新社記者採訪如是說。

祖籍福建、生於台南眷村，黃慶元從小聽黑膠唱片長大，求學時期開始組樂團唱搖滾，並嘗試寫歌。20世紀80年代，黃慶元進入唱片公司工作，成為台灣流行音樂鼎盛時期的見證者與參與者。歌手劉德華的《今天》、王傑的《愛得太多》等都是他的作品。張學友的《吻別》《祝福》，草蜢樂隊的《寶貝對不起》等風靡一時的熱門專輯也都出自他手。

在鄉愁中尋「根」

從台南到高雄、台北，再從香港到上海、北京，回憶人生履歷，黃慶元調侃自己一直在「漂泊」，幾十年來與家人聚少離多。他說，也因此，鄉愁成為自己音樂創作中一個重要的情感來源。

眾多作品中，表達海峽兩岸血脈相連的歌曲《把根留住》讓黃慶元印象深刻。他在歌詞中寫道：「為了生活，人們四處奔波，卻在命運中交錯。多少歲月，凝聚成這一刻，期待著舊夢重圓……」他說，歌詞創作靈感正是來源於春運。

黃慶元回憶，20世紀90年代初，出於工作需要，他經常往返於海峽兩岸及香港。每逢年關，看到各地火車站人滿為患。在沒有高鐵、不能網絡購票的年代，人們肩扛大袋手提小包，徹夜排隊只為買到一張回家的車票。

「那些場景讓我非常動容，這種親情很難用語言描述清楚。」黃慶元說，台灣的春運同樣繁忙，雖然南北不過數百公里，但春節期間依然會出現大堵車。而當時自己無論多忙，也要在除夕之夜趕回家與父母團聚。

如今，雖然人們的出行方式更加多元，攜帶的行李也更為輕便，但對故鄉的情感絲毫沒有改變。「回家，是所有中國人對『根』的眷戀，這個『根』，便是血脈。」黃慶元說，正是出於這種感受，自己在一夜之間就完成了這首曲目的歌詞創作。

意外「北上」扎根

談及到北京發展的經歷，黃慶元笑稱「是個意外」：最初只是來幫朋友寫歌，本想待很短一段時間，不料卻接到了很多合作，不僅有單曲，還有影視劇主題曲、片尾曲、配樂等，時間逐漸被佔滿，於是留了下來，而這一待就是近20年。

創作之餘，黃慶元在不少音樂類選秀節目中擔任評委，還參與了不少兩岸之間的音樂交流活動。在他看來，創作需要靈感，音樂需要碰撞，跨民族、跨地域、跨背景的交流有助於音樂發展。「年輕人勇敢邁出一步，站上更大舞台是好事。中華文化是一條大河，各條支流活絡起來才能流得更遠，否則很容易乾涸。」他說。

父母離世之後，黃慶元與妻子更多選擇留在大陸過春節。「親人在哪裡，哪裡就是家。」他說，這些年結識的不少來自五湖四海的朋友，都曾向他們發出邀請。這對台灣夫婦也因此有機會在大陸各地過不一樣的春節。

「除夕之夜，和志同道合的朋友們聚在一起聊音樂談創作，吃美食看春晚，拉家長裡短，也別有一番趣味。」黃慶元笑道，去年收到了成都朋友的邀請，今年除夕則不同以往，他和妻子從客人變成主人，六七位朋友在自己家中共聚。

年近七旬，黃慶元沒有退休打算。他透露，春節過後不久，就將到祖籍地福建參加一場兩岸交流活動，助推音樂事業發展。

繼續搞創作、幫助年輕人、推動音樂發展等，黃慶元稱自己還有很多東西可做。「人生還要更加努力地去交代，到哪一天沒體力了，沒法錄音了，才會考慮停下來。」他說。（李雪峰/中新社記者 ）

（本文來源：中新網）