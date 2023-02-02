滿漢全席美食佳餚被一掃而空，不討喜菜色才須隔餐反覆炒冷菜，醫師警告這動作會產生亞硝酸鹽致癌物，行政院不討好閣員一再留任，也有積累政治腫瘤之虞。

蔡總統殘餘任期原想放空暫忘，不見為淨，冥想政黨輪替「雲開見天」，但看到內閣放榜底定榜單，新瓶裝半滿舊酒混雜貼標，爛的捨不得丟，尚可的斷捨離，越爭議閣員越複製貼上，叛逆作為似存心氣選民去年「變聰明」投下厭惡執政黨。

卸任蘇揆與接棒的陳建仁護高端能量伯仲，結果高端疫苗效果不足，「笑果」卻十足，高檔售價防疫力低等還跨不出國門，連深綠名嘴周玉蔻都暴跳如雷要給個說法，暴利高端害人不淺呀！陳揆聽聞另涉論文抄襲「有案在身」，副閣揆鄭文燦碩士論文遭判定抄襲已註銷學位，縱然「阿沙力」認帳，新科正副閣揆須就此不良過往交代說明顯然躲不過，就恐怕等說清楚，任期也差不多了！

獲包裹留任的8位不管部會政務委員，任內「門清」表現比八家將廟會表演猶沒看頭，所以民意對其輩毫無印象分數，記憶大概只林萬億是砍年金殺手，張景森批時事亦正亦邪，羅秉成免兼發言人成沒搞頭陽春政委；天下第一部內政部長由前基隆市長林右昌膺首席大任，小孩玩大車尚難置評，只是他市政若做的有口碑，提名接班者不該落選才是，當然討厭民進黨「時尚」形勢比人強，政績或許非敗選原罪也說不定。

外交部長吳釗燮就真的斷交破紀錄王當之無愧，還好奪邦之恨他千篇一律賴給萬惡共匪，正如農委會主委陳吉仲農漁產滯銷，也萬法歸宗推給中國惡整，蔡總統一味信之，或謂彼此抗中理念臭味相投吧？故而吳陳雙雙尸位內閣不意外。新舊財政部長名字都讓人生疏，名氣無法跟早年鐵娘子郭婉容匹比，法務部長蔡清祥旗下檢調「很錦衣衛」，軟硬「辦案技巧」夠讓藍營窩囊氣受的，因而獲青睞續任夠意思的啦！倒是教育部長沒御賜林智堅「平反」雙碩士，挺意外哩！

經濟學七竅通六竅，僅一竅不通的王美花，改組屢不動如山，想必歸因於伉儷倆與層峰裙帶關係，指望撤換她救國家經濟，還不如指望蔣介石再世領導反攻大陸實際點，奢望嚴家淦、孫運璿、李國鼎、趙耀東等財經奇才，唯夢中求了！專業品格素養超不適任的衛福部長薛瑞元居然杵著沒走，印證跟民進黨戰狼黨性近墨則黑，志同道合是我族類，其他被民意普認欠缺獨立性的美其名獨立機關，似仍廠公人選未定。

有法定任期另當別論，該上不上，該下不下，感嘆號太多，新閣雛形輪廓不愧充滿驚奇！看來不只2050淨零排放做不到沒蔡英文的事，氣炸李遠哲，2025非核家園跳票蔡英文卸任不負責，也會氣死反核人士，2024政權保衛蔡英文依然漠不關心，屆時民進黨定氣急敗壞，新閣布局不只有卡賴清德總統路「副產品」功能，更有加速綠執政垮台主產品「扶藍效益」。（作者為退休公務員）

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