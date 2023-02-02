2月6號將重新檢討小三通的復航對策，民進黨可能我行我素，仍維持當前的「半套」模式。果如此，小三通的受惠者，尤其是金馬鄉親，應有走上街頭遊行、強烈訴求和抗爭的準備。

小三通到今天爲止已經22年，但是3年前因爲疫情的關系，民進黨單方面宣布了停航，後來在民意的壓力下，於今年1月7號又單方面的宣布半套復航，現在2月6號馬上到了。我認爲他不至全面停航，因爲民進黨去年大選後奄奄一息，會犯大忌。如操作維持現狀，只做半套，是最符合他們一直以來的反中抗中戰略。全面恢復這22年來的復航，則讓他們仇中反中的意識崩盤，加上蔡英文完全主控各單位，尤其是薛瑞元等人，他不會捨棄陳時中過去的路線，所以全面復航應可能性不大。

那麼22年來，小三通創造了金馬，尤其台商無數的利益，單單金門來說，每年拿中央政府的預算125億台幣作爲縣政的支出。但是，小三通所創造的利益卻是130億台幣，充分顯見小三通對金馬鄉親，是非常有利的。那麼民進黨政府如果在2月6日沒有全面復航的小三通，我們呼籲散落在台澎金馬的50萬金馬鄉親，以及這些年來受到小三通之惠的鄉親們及時、有效的組織起來。舉辦一次到台北大規模要求「全面開放小三通」的大遊行，向這個無視人民需求的政府，發出最嚴厲的抗議和最痛心的譴責。

其實我們要呼籲泛藍的朋友，在野更要創造「話語權」，這是一個最好、最有利的，台灣2300萬同胞共同發聲的機會，我們要不斷的利用網路和各種發聲之道，有計畫、有步驟的團結在一起，共同大大地發聲，爲小三通的全面復航和兩岸的交流奮鬥到底。（作者為前立法委員）

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