台灣有諸多從政者為達成「台獨」,不惜更改課綱,期使下一代台灣人,不認同中國,再造就「仇恨中國」目標。台灣最近的一項民調顯示,剩下僅有11.8%對中國有好感,而高達76.2%對中國反感。隨之,再倡導「抗中保台」,進而消耗台灣人民的血汗錢大肆軍購。另又花費龐大外交經費,與反中國的大小國家密切友好連結。然而,這些策略並未達成「台獨」。自也沒有嚇阻中國,反而導致兩岸關係日趨劍拔弩張。

2020年中國軍機進入台海中線共380架次,2021年增為960架次,2022年再遽增1727架次。裴洛西訪台,中國更發射東風飛彈11枚。這些進展,使大多數台灣人民察覺到,政府所謂策略,似只暗路吹哨,並沒有經嚴謹的企畫。去年九合一大選,執政黨明顯潰敗,也啟示「抗中保台」的口號失靈了。為此,口號一夕突變為「和平保台」。改了「和平」兩字,「和平」就會如巫婆魔法降臨?執政者只改了「和平」二字,而其他仇恨中國的策略仍一絲不改,自無助於緩和危局。

自經國先生逝世,「台獨」問題令台灣境內政治浮躁不寧,而兩岸危局也日趨緊繃。「台獨」問題是台灣的切身問題,然而「台獨」的主導者和反對者,卻從未有過平心靜氣的討論。從事「台獨」者,顯然認為把「台獨」和「仇中」緊密聯結。中國必定憤怒反制,而「台獨」則可推責是中國所逼迫。為了「仇中」,不惜扭曲台灣和大陸的真實歷史。並進一步否定台灣人是屬中華民族。還有企圖由醫學科學,證明台灣人的DNA異於中國人。有位研究者也和我討論過,我指出因全人類已普遍融合通婚,早已找不到各民族的純種了。所謂漢族,也僅是因漢朝留下的稱呼。美國的中國城Chinatown,美國華人都稱為「唐人街」,是以唐朝盛世為榮。台灣的更改課綱,目的是要和中國脫鉤,但這竄改對中老年人影響較小,因由台灣人的姓氏及族譜,可證明一切。但無庸諱言,這些課綱的變造的確混淆了年輕人的認同。

加上有外國勢力,希望台灣能成「抗中」的馬前卒,台灣一不謹慎就很易墮入陷阱。有位美國中國通外交官,很熱心促進台灣「抗中」。他說得一口流利的河洛話。他說若台灣人只講河洛話,不講北京話,就有助「抗中」。我則認為河洛話比北京話是更古老的中國話。譬如,北京話「對不起」,而台語是「失禮」;前者是胡語,後者才是儒家留下的。他笑著說,有你這款人,就沒戲看了。我答,只是沒武戲,可看文戲。

主張「台獨」的執政者,有義務說明「獨立」果能為台灣人民帶來什麼福祉? 而不應只一味推動「仇中」。當初主張美國獨立的英國人,並未否認自己是英國人,更沒有「保美仇英」。美國獨立了246年,至今美國最好的友邦仍是母國大英帝國。二次大戰,美國還實際救了英國。

當年美國原各州都可自由選擇各自成為獨立國家,但各州分別會議討論,卻都通過了要共同成立「合眾國」。各州都保有相當自治權力,而國防外交則是通由「美利堅合眾國」負擔。

德克薩斯州加入美國之前,原已是「德克薩斯共和國」。其領土有77萬885平方公里,是台灣的21.5倍。且大都是平原,異於台灣的山地多。該國於1845年由該國議會通過,請求美國將該國納入美國成為一州。起初為美國政府斷然拒絕,後由美國參眾兩院聯席會勉強通過。該國為什麼自願要求併入美國?當時該國是地處於美國和墨西哥二大國之間,常苦於只當二強國博奕的棋子。當年該國領袖休士頓等,認為該國確實難以獨力支撐國防外交。該國併入美國後,原「總統」休士頓,經選舉成為參議員。若以台灣從政者的「台獨」思考,德州可分割成立為21個獨立國家,可分別選出21位總統,及21位國防部長、外交部長、財政部長等。當官的位極榮寵皆大歡喜,但犧牲了人民的安全福祉。

現在台灣主張「台獨」的從政者,以「仇中」做為出發點,更不惜以更改歷史課綱,切斷與中國的關係。然而,他們迄未提出「獨立」的正當策略?又「獨立」成功,果能給人民帶來幸福?也迄未曾做過一場公開的「台獨」建國討論會。

當初主張台獨的政治領袖,如彭明敏、施明德等人,客觀而言,在長期實施戒嚴下,他們確為台灣人民自由自治著想而主張「台獨」。他們雖備受當年國民黨政府所壓制迫害,仍甘於犧牲一己而堅持「台獨」。他們所言所為也有異於當今從政者的「台獨」思維。

力主「台獨」的施明德先生共服刑了26年的冤獄,受盡身心折磨,但他不改為台灣人民爭取自由民主的初心。他出獄後來美華府訪問,和我們夫婦餐敘。他幽默而雍容大度,不但不仇中,也肯定中國文化有其優異的一面。令我們更感驚奇的是他出獄後,對如此不合法、不合理殘酷長期折磨他的一群人竟能一笑置之,且從容交談。他出獄後表現的恕道,令我們身為台灣人為榮,也更肯定了司法改革的必要。

「台獨」教父彭明敏先生逃亡來美,經由一位友人引介,我們長期經常通電話,討論台灣政情。彭教授力主台獨,但並不刻意「仇中」。他對大學時期的「外省」師長不忘師恩。他提起薩孟武院長,對他要發表文章逐字校正。他留學法國時經濟拮据,曾考慮要放棄修博士,胡適先生說絕不可放棄,他會找朋友幫忙,結果錢就如期匯來直至他完成學位。胡適絕口不說此善心人是誰?胡適逝世後,錢思亮校長才告訴他,那人就是胡適本人。有次胡適的哲嗣胡祖望告訴我,他一家都很節儉,因他父親默默協助諸多台灣青年到海外求學深造。他父親說台灣在日據時代,不讓台灣青年念法政,因此,他父親鼓勵他們要研讀法政以彌補此項異族的歧視。彭教授對這些外省學者協助台灣學子的誠摯,心存感激。

彭教授於2020年元月2日在《自由時報》撰文,提出7點呼籲。他仍堅定主張「台獨」,並呼籲付諸行動。其中5點是他半世紀來的同一堅定主張,新的二點是:一、司法改革淪為空洞口號,必須重新出發,建立人民對司法的信心;二、兩岸交流,必須堅持平等原則。儘管他的「台獨」主張,仍是基於自由主義所提出的政治理想。然而他提出此二點見解很值得深省。「司法公正」是任何政治體制所必須遵行。就管仲所說「法者天下之儀也」,司法不公,必使天下大亂。有國際組織對台灣司法的評等,已淪於大陸之後。希望台灣執政者,勿將彭教授的沉重呼籲等閒看。彭教授終其一生,對台灣堅持浪漫的理想;而我只是現實的醫師,瞭解病人常不得不以殘障生存下去。

實際上交流互動對兩岸應都是最佳選項。台灣方面,第一件事應實事求實,依據史實,更正課綱。史實明確,則據實更正。對不明確者,可舉辦歷史學者公聽會,集思廣益討論決定。第二件事,應即恢後兩岸交流。馬英九時期大三通已交流過,恢復交流自是不難,兩岸都應本著「惟誠可以破天下之偽,惟實可以破天下之虛。」的心態真誠實意互動。

美國近代最愛好和平最有智慧的總統當推雷根總統了,我在白宮有機會聽到他說:「最好的武器就是坐下來談 (The best weapon is to seat down and talk)」。他的一位參加過越戰的將軍顧問約我餐敘,他提及:假如有3000位大陸遊客正在台灣遊山玩水,大陸有哪位領袖敢下令飛彈攻擊台灣?交流確可促進和平。遊客和兩岸貿易還可為台灣帶來財富,讓人民快樂的生活。

李登輝總統有次到台中,順道到台中世貿聯誼社,在我的辦公室休憩。事前,因沒人通知我,我匆匆趕回來。我們談及兩岸問題,他說,他所諮商的專家學者都一致認為不宜和大陸來往才能保衛台灣?你有何見解?我說,「大家知道您要聽什麼,都說了您愛聽的。」他稍有不悅說「亂講」。我繼續說:「兩岸應多交流、多貿易,我們能將台灣打造成為世界最富有的地方、科技最發達的地方、政治最清明的地方。大陸也不敢把台灣─這天價的青花瓷弄破。」他良久不語,看著壁上的山水畫。

我又說:「總統當過台灣省主席,經國先生的副總統,民選的總統,康奈爾農經博士,位極崇隆,無人能出其右。您若不肯決定台灣的方向,後來的總統誰敢?無論如何,戰爭是極殘忍,絕不應是選項,即使有外力奧援,也不可靠。」我提他熟悉的日本乃木希典大將,日俄戰爭,日本是勝者,然而主將乃本2個兒子都在此役陣亡,最後乃木夫婦又一起悽慘自殺。無論如何,戰爭是很殘酷的。兩岸絕不可有戰事。李總統沉默不語,心中似有很多感觸。平常我們見面,都是我恭聆他講話,這次應是唯一的例外,他竟不語,令我想起乃木的漢詩:「征馬不前人不語 金州城外渡斜陽。」

如當初所料,又歷經3位總統,過了20年,兩岸問題仍懸掛著,連官方正式交換意見都未有過。近日進展,也只是玩「抗中保台」到「和平保台」的文字戲謔。

此刻,已嚴峻面對「交流富台」抑或「交戰毀台」的時刻,為全民安危福祉著想,執政者的選擇應是很清楚,但機不可再失。(作者為前立法委員)

