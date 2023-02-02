台灣有諸多從政者為達成「台獨」，不惜更改課綱，期使下一代台灣人，不認同中國，再造就「仇恨中國」目標。台灣最近的一項民調顯示，剩下僅有11.8%對中國有好感，而高達76.2%對中國反感。隨之，再倡導「抗中保台」，進而消耗台灣人民的血汗錢大肆軍購。另又花費龐大外交經費，與反中國的大小國家密切友好連結。然而，這些策略並未達成「台獨」。自也沒有嚇阻中國，反而導致兩岸關係日趨劍拔弩張。

2020年中國軍機進入台海中線共380架次，2021年增為960架次，2022年再遽增1727架次。裴洛西訪台，中國更發射東風飛彈11枚。這些進展，使大多數台灣人民察覺到，政府所謂策略，似只暗路吹哨，並沒有經嚴謹的企畫。去年九合一大選，執政黨明顯潰敗，也啟示「抗中保台」的口號失靈了。為此，口號一夕突變為「和平保台」。改了「和平」兩字，「和平」就會如巫婆魔法降臨？執政者只改了「和平」二字，而其他仇恨中國的策略仍一絲不改，自無助於緩和危局。

自經國先生逝世，「台獨」問題令台灣境內政治浮躁不寧，而兩岸危局也日趨緊繃。「台獨」問題是台灣的切身問題，然而「台獨」的主導者和反對者，卻從未有過平心靜氣的討論。從事「台獨」者，顯然認為把「台獨」和「仇中」緊密聯結。中國必定憤怒反制，而「台獨」則可推責是中國所逼迫。為了「仇中」，不惜扭曲台灣和大陸的真實歷史。並進一步否定台灣人是屬中華民族。還有企圖由醫學科學，證明台灣人的DNA異於中國人。有位研究者也和我討論過，我指出因全人類已普遍融合通婚，早已找不到各民族的純種了。所謂漢族，也僅是因漢朝留下的稱呼。美國的中國城Chinatown，美國華人都稱為「唐人街」，是以唐朝盛世為榮。台灣的更改課綱，目的是要和中國脫鉤，但這竄改對中老年人影響較小，因由台灣人的姓氏及族譜，可證明一切。但無庸諱言，這些課綱的變造的確混淆了年輕人的認同。

加上有外國勢力，希望台灣能成「抗中」的馬前卒，台灣一不謹慎就很易墮入陷阱。有位美國中國通外交官，很熱心促進台灣「抗中」。他說得一口流利的河洛話。他說若台灣人只講河洛話，不講北京話，就有助「抗中」。我則認為河洛話比北京話是更古老的中國話。譬如，北京話「對不起」，而台語是「失禮」；前者是胡語，後者才是儒家留下的。他笑著說，有你這款人，就沒戲看了。我答，只是沒武戲，可看文戲。

主張「台獨」的執政者，有義務說明「獨立」果能為台灣人民帶來什麼福祉？ 而不應只一味推動「仇中」。當初主張美國獨立的英國人，並未否認自己是英國人，更沒有「保美仇英」。美國獨立了246年，至今美國最好的友邦仍是母國大英帝國。二次大戰，美國還實際救了英國。

當年美國原各州都可自由選擇各自成為獨立國家，但各州分別會議討論，卻都通過了要共同成立「合眾國」。各州都保有相當自治權力，而國防外交則是通由「美利堅合眾國」負擔。

德克薩斯州加入美國之前，原已是「德克薩斯共和國」。其領土有77萬885平方公里，是台灣的21.5倍。且大都是平原，異於台灣的山地多。該國於1845年由該國議會通過，請求美國將該國納入美國成為一州。起初為美國政府斷然拒絕，後由美國參眾兩院聯席會勉強通過。該國為什麼自願要求併入美國？當時該國是地處於美國和墨西哥二大國之間，常苦於只當二強國博奕的棋子。當年該國領袖休士頓等，認為該國確實難以獨力支撐國防外交。該國併入美國後，原「總統」休士頓，經選舉成為參議員。若以台灣從政者的「台獨」思考，德州可分割成立為21個獨立國家，可分別選出21位總統，及21位國防部長、外交部長、財政部長等。當官的位極榮寵皆大歡喜，但犧牲了人民的安全福祉。

現在台灣主張「台獨」的從政者，以「仇中」做為出發點，更不惜以更改歷史課綱，切斷與中國的關係。然而，他們迄未提出「獨立」的正當策略？又「獨立」成功，果能給人民帶來幸福？也迄未曾做過一場公開的「台獨」建國討論會。

當初主張台獨的政治領袖，如彭明敏、施明德等人，客觀而言，在長期實施戒嚴下，他們確為台灣人民自由自治著想而主張「台獨」。他們雖備受當年國民黨政府所壓制迫害，仍甘於犧牲一己而堅持「台獨」。他們所言所為也有異於當今從政者的「台獨」思維。

力主「台獨」的施明德先生共服刑了26年的冤獄，受盡身心折磨，但他不改為台灣人民爭取自由民主的初心。他出獄後來美華府訪問，和我們夫婦餐敘。他幽默而雍容大度，不但不仇中，也肯定中國文化有其優異的一面。令我們更感驚奇的是他出獄後，對如此不合法、不合理殘酷長期折磨他的一群人竟能一笑置之，且從容交談。他出獄後表現的恕道，令我們身為台灣人為榮，也更肯定了司法改革的必要。

「台獨」教父彭明敏先生逃亡來美，經由一位友人引介，我們長期經常通電話，討論台灣政情。彭教授力主台獨，但並不刻意「仇中」。他對大學時期的「外省」師長不忘師恩。他提起薩孟武院長，對他要發表文章逐字校正。他留學法國時經濟拮据，曾考慮要放棄修博士，胡適先生說絕不可放棄，他會找朋友幫忙，結果錢就如期匯來直至他完成學位。胡適絕口不說此善心人是誰？胡適逝世後，錢思亮校長才告訴他，那人就是胡適本人。有次胡適的哲嗣胡祖望告訴我，他一家都很節儉，因他父親默默協助諸多台灣青年到海外求學深造。他父親說台灣在日據時代，不讓台灣青年念法政，因此，他父親鼓勵他們要研讀法政以彌補此項異族的歧視。彭教授對這些外省學者協助台灣學子的誠摯，心存感激。

彭教授於2020年元月2日在《自由時報》撰文，提出7點呼籲。他仍堅定主張「台獨」，並呼籲付諸行動。其中5點是他半世紀來的同一堅定主張，新的二點是：一、司法改革淪為空洞口號，必須重新出發，建立人民對司法的信心；二、兩岸交流，必須堅持平等原則。儘管他的「台獨」主張，仍是基於自由主義所提出的政治理想。然而他提出此二點見解很值得深省。「司法公正」是任何政治體制所必須遵行。就管仲所說「法者天下之儀也」，司法不公，必使天下大亂。有國際組織對台灣司法的評等，已淪於大陸之後。希望台灣執政者，勿將彭教授的沉重呼籲等閒看。彭教授終其一生，對台灣堅持浪漫的理想；而我只是現實的醫師，瞭解病人常不得不以殘障生存下去。

實際上交流互動對兩岸應都是最佳選項。台灣方面，第一件事應實事求實，依據史實，更正課綱。史實明確，則據實更正。對不明確者，可舉辦歷史學者公聽會，集思廣益討論決定。第二件事，應即恢後兩岸交流。馬英九時期大三通已交流過，恢復交流自是不難，兩岸都應本著「惟誠可以破天下之偽，惟實可以破天下之虛。」的心態真誠實意互動。

美國近代最愛好和平最有智慧的總統當推雷根總統了，我在白宮有機會聽到他說：「最好的武器就是坐下來談 (The best weapon is to seat down and talk)」。他的一位參加過越戰的將軍顧問約我餐敘，他提及：假如有3000位大陸遊客正在台灣遊山玩水，大陸有哪位領袖敢下令飛彈攻擊台灣？交流確可促進和平。遊客和兩岸貿易還可為台灣帶來財富，讓人民快樂的生活。

李登輝總統有次到台中，順道到台中世貿聯誼社，在我的辦公室休憩。事前，因沒人通知我，我匆匆趕回來。我們談及兩岸問題，他說，他所諮商的專家學者都一致認為不宜和大陸來往才能保衛台灣？你有何見解？我說，「大家知道您要聽什麼，都說了您愛聽的。」他稍有不悅說「亂講」。我繼續說：「兩岸應多交流、多貿易，我們能將台灣打造成為世界最富有的地方、科技最發達的地方、政治最清明的地方。大陸也不敢把台灣─這天價的青花瓷弄破。」他良久不語，看著壁上的山水畫。

我又說：「總統當過台灣省主席，經國先生的副總統，民選的總統，康奈爾農經博士，位極崇隆，無人能出其右。您若不肯決定台灣的方向，後來的總統誰敢？無論如何，戰爭是極殘忍，絕不應是選項，即使有外力奧援，也不可靠。」我提他熟悉的日本乃木希典大將，日俄戰爭，日本是勝者，然而主將乃本2個兒子都在此役陣亡，最後乃木夫婦又一起悽慘自殺。無論如何，戰爭是很殘酷的。兩岸絕不可有戰事。李總統沉默不語，心中似有很多感觸。平常我們見面，都是我恭聆他講話，這次應是唯一的例外，他竟不語，令我想起乃木的漢詩：「征馬不前人不語 金州城外渡斜陽。」

如當初所料，又歷經3位總統，過了20年，兩岸問題仍懸掛著，連官方正式交換意見都未有過。近日進展，也只是玩「抗中保台」到「和平保台」的文字戲謔。

此刻，已嚴峻面對「交流富台」抑或「交戰毀台」的時刻，為全民安危福祉著想，執政者的選擇應是很清楚，但機不可再失。（作者為前立法委員）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※