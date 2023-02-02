2023年，「罷工」似乎將成為歐洲民眾日常生活的一部分。1月迄今，歐洲多國人民苦於去年下半年的能源通膨，街頭抗爭活動一波波；法國勞工在近日發動第二波反年金改革大罷工，殃及供電與大眾運輸；英國各地教師與火車司機為了爭取加薪，也發起新的罷工行動，規模創2011年來之最。罷工導致政經風暴山雨欲來，變成各國領導人的政治難題。

究其原因，除了因為去年俄烏戰爭和美國聯準會大幅升息，所造成的能源通膨以外，還可就國家領導人政治能量的高低、意識型態和政治氛圍的好壞，進一步探討如下。

去年下半年，歐洲各國的電費飆漲，民生物價居高不下，加薪更推高了生產成本，使得百工百業無以為繼，進而導致街頭抗議不斷，勞資關係惡化，政府坐困愁城。「加薪紓困，以抗通膨；補貼電費，渡過寒冬」，社會主義國家受害於國際政經不利情勢，「要福利，要加稅」的意識型態，在疫後振興經濟、又適逢俄烏戰爭引發能源通膨的關鍵時刻，頗有巧婦難為無米之炊的感嘆。

首先，對於今年可能無解的經濟問題，不同國家提出的因應措施，受制於政府體制者少，國家元首本身政治能量的高低，才是關鍵。以美國為例，聯準會去年調升利率七次共17碼，促使通膨率從最高超過9％，降到去年12月的6.5％，成效差強人意。雖然幾次重大的工會罷工，都因為總統拜登和眾議院的積極介入，而沒有成為真實世界的夢魘。不過，最近兩個月，拜登因自家被發現副總統任內的機密文件，在眾議院1月20日開議後，成為掌握過半席次、共和黨議員的眾矢之的。如果再加上眾議院擁有「撥款-增刪」聯邦預算的權力，以及聯準會獨立的決策機制使然，受到國會掣肘的拜登面對揮之不去的「停滯性通膨」威脅，恐怕無心、也無力解決民眾和勞工關心的民生問題。

其次，受制於意識型態和政治氛圍，大刀闊斧的政策配套措施，「七年之病，求三年之艾」，嘗試解決問題的同時，也可能製造出更大的政治危機。短命的英國特拉斯內閣就是發人深省、值得警惕的例子。特拉斯去年9月上任之初，頗具雄心壯志地推出「減稅-補貼-借貸」的政策方案，沒想到出師不利，導致英鎊大跌，以致她只擔任六周首相就被迫下台，改由強生首相任內的財政大臣蘇納克接任。而保守黨的蘇納克上台後重視外交政策，面對40年一見的通膨，恪遵「不加薪，不補貼，不舉債」的意識型態，無力改變現狀，其結果就是罷工烽火遍地，工黨虎視眈眈，普羅大眾只能自力救濟。

最後，規模最龐大、最持久、最激烈、最多年長者走上街頭抗議的罷工是在法國，退休金制度的改革，伴隨著能源通膨和生活困境，成為政治上的死結。一方面，總統馬克宏去年5月連任後，已將62歲延後到65歲退休的政策主張，讓步到64歲；另一方面，為了爭取右派共和黨的支持，他也提出每月退休金給付不低於1,200歐元的訴求。但即便如此，輿論還是強烈反彈，進而引發新的罷工潮。

不過，令人意外的是，左派的分裂，也見諸1月中旬分開舉行罷工的「黃背心運動」，以及法國八大工會的全國聯合罷工。12年前，八大工會的全國罷工，是為了退休年齡從60歲延後到62歲，12年後，再次為退休年齡延後兩年，而一起走上全國抗爭之路。不同的是，2018年11月迄今的「黃背心運動」，已經能夠和全國性的八大工會平起平坐，甚至侵蝕傳統強悍工會的基石。「黃背心運動」源於住在大都會城市郊區的基層民眾，因不滿政府為了減排而開徵燃油稅，導致交通費用占總所得比例形同被墊高一個檔次，因而群聚在街頭進行激烈抗爭，當時就有能力在全法各大城市同時發動示威，如今透過社群媒體，號召力更是不可同日而語，惟就長期發展來說，缺乏的還是在國會的代言人，以取得話語權。

「生而為了反抗」（born to revolt），不是工會或社會運動者的天命。激烈的暴力抗爭，甚至是在街頭主動攻擊警察，即使是為了表達罷工的訴求，不但跨越法律的界線，更不會得到社會大眾、以及政策利害關係的當事人支持。然而，歷經三年疫情和一年通膨之後，人民希望安居樂業而不可得，驅動罷工群眾在寒冬時節走上街頭，示威抗議，如何讓人民有「免於匱乏的自由」，這才是高坐廟堂之上的「父母官」必須反求諸己，看待罷工運動的態度與高度。