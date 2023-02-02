我國防部於2月1日早上公布，1月31日（年初十）計有蘇愷-30戰機與殲-11戰機各2架、殲-10戰機4架、殲-16戰機6架、BZK-005無人機與BZK-007無人機以及運-8遠干機和運-8反潛機各1架、運-8電偵機2架等，分在在浙江溫州東南空域、接近浙江與福建交界處外，我馬祖外，接近福建南日島外，接近福建與廣東交界處外等之台灣海峽中線北端、當面、南端多批多面向越線、台灣西南國際空域、我東沙島東北之台灣西南國際空域等演練，共34架次（其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域20架次）；另共艦9艘次分在台灣周邊海域活動。情況比對近期共軍機艦活動區域、架次、艘次瞬間激增，實屬罕見。

首先，從兩岸春節除夕至年初九，共機均僅有零星的空中特種機型與無人機等在台灣西南國際空域警巡（請參考：0121尚青論壇》共機31架次闖台海 春節前還在鬧什麼？）。由於過年期間已傳聞美國新任眾議院議長麥卡錫，可能將於4月來台訪問。雖大陸外交部已經向美國提出警告，但前者行程仍未獲確實，且整體共軍兵力與演習範圍比去（2022）年8月初前美國眾議院議長裴洛西來台後規模小很多等，故關聯性不大。

其次，依據2016年12月2日我蔡英文總統與美國新任總統當選人川普進行越洋電話談話，俟後引發共機計有轟-6、圖-154電子偵察機、運-8共4架由東海經宮古海峽（期間蘇-30戰機2架在浙東海空域擔任警戒）續經西太平洋往南行，過巴士海峽、南海進入內陸，進行「繞台擾台」之舉。比對，近日1月30日蔡英文總統向北約成員國捷克總統當選人帕維爾（Petr Pavel）恭賀之舉，引發次日大陸外交部發言人毛寧表示，「捷克總統當選人帕維爾，罔顧中方多次勸阻和反覆交涉，執意踩踏中方紅線，嚴重干涉中國內政，傷害中國人民感情，中方對此表示強烈不滿，和堅決反對，已向捷方提出嚴正交涉。」關聯性極大。

最後，從我國防部公布共機活動示意圖觀之，蘇愷-30戰機2架在浙江溫州東南空域，由於從其地緣關係、接近我釣魚台海空域（請參考：0112尚青論壇》美日釣島演訓 共軍強勢巡弋），以及1月29日下午日本沖繩縣石垣市市長中山義隆帶領該市「調查團」乘坐「新世丸」號作業船等5艘離開石垣港，以「開展調查」為名進入釣魚台海域。30日日本「新世丸」等船在前述海域遭中國海警船隊4艘驅離，故從蘇愷-30戰機活動空域、前情關聯、時間等，推斷蘇愷機群有對中國海警船隊進行空中警戒與支援之用。

至於，共軍何時開始反應美眾議院議長麥卡錫4月間可能訪台，大可推斷東部戰區依據「戰區主戰」原則，目前已經開始在規劃軍演模式與兵力能量。對此，日前我國防部長邱國正接受媒體訪問，國軍已經提前預擬各項反應措施因應，我國人無須擔心。

（作者為陳守仁孫學研究中心助理研究員、中華經略國防協會副研究員、文化國發所博士）

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