媒體報導，前副總統陳建仁原任基因體中心特聘研究員，日前蔡英文總統「借調」擔任行政院長，被在野黨批評是「中研院的米蟲」，中研院副院長黃進興反駁，陳建仁也是美國國家科學院院士，論文發表的品質與數量都是我國第一，直言這類攻擊對陳建仁「非常不公平」，也表示台灣特聘研究員的待遇遠不如香港普通教授的收入，且特聘研究員的待遇從30年前設立迄今則都沒有調薪云云。

黃副院長不說還好，一說就立刻讓人搖頭三嘆。一來，只能期待黃副院長「醉心且沉浸」在自己的專業研究領域，他的辯詞還真讓人有平行時空與不知民間疾苦之感。

二來，陳建仁之所以會引起議論的原因就在於，他不分是非黑白且違背科學家精神，背離專業介入政治，一再護航高端疫苗，而不是他的收入與外國的對比。更別說黃進興沒有老實的將各國的物價指數算入的「明顯錯誤」。

其三，黃進興真要說「非常不公平」的話，應先釐清當時陳建仁以中研院院士之尊與專業地位，去為高端疫苗背書，違背中研院聲譽與地位的事，最後犧牲萬餘條台灣同胞的性命。這對老百姓又公平嗎？

在野黨本來就是應該扮演「雞蛋裏挑骨頭」的忠誠反對黨，陳建仁不該批評嗎？黃進興也太不食人間煙火了吧！

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