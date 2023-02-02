台灣總人口數連續三年負成長。去年出生數13.8萬人，遠低於死亡數20.7萬人。在兩岸僵局無解、庶民經濟不振，以及地緣政治陰影籠罩下，短期內人口趨勢難有翻轉可能，這點並不令人意外。

然而，人口總數是台灣地區60倍的中國大陸地區，2022年卻也出現了60多年來首次人口負成長：去年底總人口數14.1億人，較前年減少85萬人。出生人數與死亡人數首次負交叉，引發「人口紅利」（Demographic Dividend）是否消失的關注。

做為人口第一大國，人口紅利一直被視為中國大陸經濟高速發展的引擎。房地產、就業、消費的市場力量驚人，憑藉的就是源源不斷增加的人口基數。如今出生人數大減，一年新生兒956萬人，相較十年前大減679萬。雖然10年間，中國大陸連續推出「二胎」、「三胎」等放寬生育管制的政策，但竟然似乎成效有限。到底如此大的下滑幅度，多少是經濟型態轉型的必然？多少又是疫情3年造就的偶然？做為全球經濟增長的火車頭，中國大陸的人口紅利是否還能維持，又還能拉動經濟發展多久？無疑備受各方矚目。

人口負成長，主要原因是出生率低。其中涉及生育意願下降、婚育時間延後、育齡女性人口減少，甚至房價居高不下，育兒成本持續上漲等等。這些因素在經濟發展成熟的國家地區，幾乎都是必然出現的現象。然而，人口總量的減少，並不一定導致人口紅利的瞬間消失，或經濟成長立即轉趨為負。事實上，人口總量、人口結構對人口紅利的影響固然重要，然而更恰當的衡量指標是人力資源總量：也就是人口數與健康指數、教育指數相乘的效果。

北京清華大學「中國經濟思想與實踐研究院」在最近一份《經濟發展展望報告》計算未來中國大陸人口總量與人力資源當量，發現以2020年為基準年，相較於該年的14.2億人，2050年的人力資源當量將成長到16.4億人。雖然2050年的人口總量將下滑到13億人，但優質的人力資源所創造出的「人資紅利」（Human Resource Dividend），將成為拉動中國大陸經濟長期發展的重要基礎。

即使不以學術性的指數來加成，僅僅觀察勞動人口中的教育水平，也可以看到中國大陸的「人資紅利」潛力仍在前頭。由於受文革影響，中國大陸1950-1969年（所謂的50後、60後）出生的一代教育不完整的比比皆是，而這些人正在退出勞動市場。與歐美日等國的老齡化不同，中國大陸此刻進行中的老齡化，是人力資源較高的一代補充，進而提高勞動市場的質量。

以受過大學教育的人數為例，2000年中國大陸勞動人口（22- 60歲）中，僅有1300萬人擁有大學文憑。而到了2020年，該數字大幅增加到1.3億人。雖然眼下中國大陸勞動人口數量已平緩下滑，然而擁有大學文憑的人數仍將持續上漲，直至2040年再翻倍為2.7億人，不斷拉高勞動人口質量。

就以2040年來說，該年退休的大約是1980年左右出生，2002年前後大學畢業的人。2002年中國大陸畢業了200多萬大學生。然後，在2040年即將進入勞動市場且擁有大學文憑的人，約是2018年出生。這一年中國大陸出生了1700多萬人，其中大約有1000萬人會接受大學教育。換言之，2040年的中國大陸勞動力市場，還淨增加了700多萬大學生勞動者。

世代人口推移，長江後浪推前浪。中國大陸勞動人口中的大學生數量的高峰，大約在2050年前後達到3億。並且更關鍵的是，中國大陸大學教育偏重理工科。例如，中國大陸的人口約為美國的4倍，但理工科畢業生的人數卻是美國的7倍。何況，美國的理工科畢業生還包含為數不少的留學生，而這些人卻並非全數會在美國就業！

理工科畢業生創造的巨大科技創新潛力，反映在科研投入不斷提高、專利申請的指數增長。也就是在2010年之後，當勞動市場就業人口中的大學生數量突破5000萬人後，中國大陸的新創企業在個領域如雨後春筍冒出，從硬體的航太、衛星、飛機、船艦、高鐵、地鐵、橋樑、通訊、手機、產業自動化，到軟體的物流、冷鏈、微信、抖音、快手、小紅書、支付寶，再到最新的電動汽車、新能源…，中國大陸科技的快速發展令人目不暇給。

換言之，過去三十年中國大陸人口紅利所仰賴的「複製貼上」增長模式，雖然即將逐漸告終；但高人力資源勞動者對低素質勞動者的迭代，還將在未來三十年繼續發光發熱。真正精彩、富含創新動能的「人資紅利」，才要粉墨登場，華麗到來。

一言蔽之也就是：「人口紅利」去，「人資紅利」來！

（作者為香港中文大學金融系副教授）

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