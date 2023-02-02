中央流行疫情指揮中心日前宣布取消自中國入境旅客PCR篩檢措施，陸委會亦將評估小三通春節專案落日後，擴大適用的可行性。時值全球疫情趨緩，各國力求復甦與振興的時刻，兩岸人民往來交流若能有序重啟，實為創造台灣經貿發展與緩和印太情勢的有利環境。期待內閣團隊兩岸事務人事的新布局發揮創意與展現高度，開創可操作的兩岸破冰議題，為兩岸關係迎來春暖。

「和平保台」與民主、和平、繁榮是民進黨新任黨主席賴清德的兩岸政策主張。賴作為民進黨內呼聲最高的2024總統候選人，此一主張無疑是善意與負責任的表述，既強調政府與民進黨團隊務實穩健與不挑釁冒進的兩岸政策，且重申台灣堅持捍衛民主、自由和主權的基本原則；更值得期待的是，民進黨賴主席與黨的兩岸政策路線可望就此定調，以持續追求促進兩岸和平穩定發展為宗旨，展望兩岸社會、經濟健康交流，爭取兩岸官方重啟有意義的對話與協商合作。

各方都應注意到，當前兩岸關係持續逼近衝突臨界的趨勢，實不利於印太及全球和平與繁榮的大局，更與台灣或中國大陸各自的優先政策目標相違背。

尤其傳聞預計4月中旬美國新任眾議院議長麥卡錫可能訪台，美中台關係及兩岸形勢發展是否將重演去年裴洛西訪台時，中共軍機、艦在近台海域及上空大規模演訓與對台貿易禁令等反制？

對陸方部分鷹派人士而言，他們或許樂見以政治事件為藉口，順勢將解放軍近台演訓常態化，形成常態性的灰色地帶軍事風險，進一步對台施壓，影響台灣社會民心穩定，壓抑台灣經貿發展。但對中國大陸內部的鴿派或者務實派人士而言，中國與美日台等國敵意螺旋的上升，並不利於印太情勢穩定與兩岸關係和平發展，更不用說「和平統一」。

對台灣而言，台灣朝野應認識到，在兩岸政策議題上，以各自黨派利益為先的相互攻訐，只會鼓勵各方的激進陣營推升政治對立情勢，無益於區域穩定與和平發展。筆者由衷期待，兩岸政治領袖應將人民福祉放在第一順位，共同思考以對話、交流、合作的可行方案來代替對抗，共同謀求區域的和平與繁榮。

為了創造對話、交流與合作的可能，從「務實」的角度觀之，陳建仁內閣的陸委會及海基會人事安排值得期待。留任的邱太三主委向來老成持重，體現了蔡總統期許兩岸關係「穩中求穩」的精神。由總統府祕書長回任海基會的李大維董事長與轉任海基會祕書長的邱垂正，一位是嫻熟國際政情與外交事務、一位則長期參與兩岸實務工作，對中國大陸情勢又有長期深刻的研究與認識，二位皆是能把握原則又能展現務實柔軟的對陸交流人選。我們期待兩岸兩會能在理性務實的基礎上，尋求在可操作性的議題上有創意的措施，突破兩岸政府間僵局的現況。

再從「可操作」的議題角度觀之，兩岸社會與官方交流能夠有序重啟，是兩岸共利的好事。諸如：小三通恢復常態化、陸方開放陸客來台觀光旅遊，以及日前陸方正式致函申請恢復16個直航點等議題。

也由於，小三通與空運航點恢復皆涉及兩岸CIQS（海關、證照查驗、人員檢疫及動植物檢疫、安檢及航空保安）協商，更需要兩岸小兩會協力才能促成，期待兩岸航點能有序恢復至疫前規模。為此，兩岸政府間重啟交流應是兩岸政治領袖該共同促成的務實措施。例如：陸方開放海基會事務性官員赴陸、台方開放大陸地級市政府台辦人員赴台等。

交流接觸是化解誤會，找到共識的不二解方。我們期待新內閣嫻熟國際與兩岸事務的官員，以及陸方換屆後涉台官員，能夠從各項務實與可操作的議題上，為兩岸關係的穩定與正向發展帶來新氣象。

（作者為海基會前董事長）