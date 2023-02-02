近幾年來，民進黨政府所表現對美國的唯命是從，令人驚訝，也很不堪，比起兩蔣時代，有過之而無不及。尤其是副總統兼民進黨主席賴清德宣稱，千萬不要讓「疑美論」變成社會共識，否則對台灣非常不利。這也成了執政黨對付政敵的一個新標籤，包括質疑美國出售火山布雷系統給台灣的人士，以及新北市長侯友宜一句「我們絕對不是強國的棋子」，都立刻被貼上「疑美」標籤。

台灣一直遊走在列強邊緣，這是小國生存之道，現在很多國家也都在美國、中國、俄羅斯之間遊走，很少國家一味順從美國。世界各國的外交政策都秉持「沒有永遠的敵人，也沒有永遠的朋友，只有永遠的利益。」當美台利益有衝突時，美國當然是犧牲台灣。

美國背叛中華民國的紀錄歷歷在目，最重大的兩次包括1950年台灣在風雨飄搖中，美國杜魯門總統發布白皮書，認定中國大陸陷入共產政權，國民政府應負全責，與美國無關。1978年12月16日冬夜凌晨，美國駐華大使安克志覲見蔣經國，告知卡特將在7小時後宣布與台灣斷交，與中國建交。

美國背叛盟邦更是罄竹難書，1975年撤軍越南，使得幾百萬人民流離失所。2019年土耳其8萬大軍聯合「敘利亞國民軍」2萬部隊，向邊境曾為美國效力的庫德族攻擊，川普下令美軍全部撤離，庫德族就此被美國拋棄。2021年則無預警撤軍阿富汗。

美國不僅是不顧道義，自己的實力也江河日下。美國經濟長期不振、政治極端化、社會分裂，不僅種族間有裂隙，更存在貧富差距、階層固化，整個美國有如被石頭擊中的蜘蛛網狀玻璃，已經分不清脈絡，也將步上日本、歐洲後塵，面臨20年大失落。

美國甚至連自己的人民也保護不了，大規模槍擊案件早已不是新聞，每年死亡近700人，2023年1月就發生8起大規模槍擊，死亡人數已達80餘人，連華人區有小台北之稱的蒙特利公園都發生重大槍擊案，令人髮指，美國已經沒有一處是安全之地了。

其實美國能為台灣做的頂多是賣武器，讓台灣自我防禦，既能滿足美國軍火商的需求，又可減輕自己的負擔。美國絕不會讓自己的人民為台灣而戰，因此不可能出兵。俄烏戰爭發生，美國、歐洲國家都不出兵。台海若掀起戰爭，犧牲的是台灣年輕人，不會是美國人。

最近美國有很多對東亞戰略改變的討論，是退守第二島鏈或放棄第一島鏈，主要著眼於一旦此地區發生戰爭必須減輕美國的損失。但美國作為老大哥，不求各方和平相處，反而到處煽風點火，無非就是想利用東亞國家形成抗中策略，壓制中國發展。

民進黨的親美是「唯美是從」，舉世滔滔中幾乎所有國家對美國及中國都是採取兩手策略，不會靠邊站。回想起來，馬英九執政時所堅持的「親美和中」路線是有道理的，守住了對兩國的底限，讓中共放心，也讓美國知道台灣不會製造麻煩，三方都得益。現在兩岸兵凶戰危，我們需要能解決問題的政府，而不是製造問題的政府。