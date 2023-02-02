有藍營「空戰女神」之稱的台北市議員徐巧芯，正式宣布將投入2024國民黨立委初選，挑戰黨內五連霸立委費鴻泰，也打響藍營世代交替的第一炮。她並強調自己絕對不會是一個佛系立委，而會是「神擋殺神、佛擋殺佛」的立委。此言一出，果然引來諸多批判。

包括同黨資深台北市議員秦慧珠批徐的說法是「爭權奪利」，作家苦苓更重話表示，「我無法理解是要有多麼的充滿仇恨、多麼的利欲薰心，才能說出要殺神殺佛的話。」可見徐巧芯這個強調戰力與決心的比喻，不但嚇到許多人，也挑戰了一般人的認知底線。

「神擋殺神、佛擋殺佛」的典故何來，有說是來自文殊菩薩的一段公案，意謂應破除佛執，不是把神佛當成必然崇拜、高人一等，而是放到了一個平等的地位。徐巧芯是否深諳佛理而有此喻，不得而知，但較可能的是受到電影的影響。

常看港片的人一定對這句話不陌生，從周星馳到古惑仔的電影，片中人物為了表現自己的狠勁，常會脫口就是這8個字；這句話當然不能算是什麼好聽的話，雖然徐巧芯整段話的前提是強調自己不是軟趴趴的「佛系」立委，但聽起來就是令人不太舒服。

這話不僅不符合國民黨一向溫良恭儉讓的風格，也挑戰了一般人敬老尊賢的傳統觀念，更糟糕的是，完全模糊了徐巧芯對年輕戰將不和稀泥、不鄉愿的訴求。世代交替是必然的趨勢，國民黨更是好不容易出現了這麼多敢戰、能戰的新血，如果因為技術失誤而扭曲了大方向，實在是太不值得了。

徐巧芯若能改說「禮敬神佛，魔擋殺魔」，相信效果一定會好很多。