大陸國台辦日前表示，包括金門酒廠在內的63家台灣企業已予以註冊或更新註冊信息，代表著陸方重新開放上述產品輸陸；在面對金酒重返大陸市場，台酒表示未來也將循金酒模式，完成有效註冊，恢復銷售大陸市場。然而，這是在會見中國國民黨前主席洪秀柱及金門縣長陳福海後發布的利多，難免讓人聯想到，是在為嚴峻的兩岸關係及崎嶇的兩岸交流中遞上橄欖枝。

大陸自去年6月起，陸續無預警地禁止台灣石斑魚、白帶魚、竹筴魚輸入；緊接著在去年12月8日，大陸海關總署更以台灣業者註冊訊息不完整為由，暫停台灣水產品許可，主要受影響的為午仔魚、秋刀魚、鰹魚、魷魚等4種魚類，之後在12月10日飲品及酒類遭禁，包括金門高粱、台灣啤酒、黑松沙士、金車噶瑪蘭威士忌等，12月12日再擋下油料與食用穀物產品。

去年台灣食品業者面對大陸單方面禁止產品輸陸，反應皆一片譁然，同時大陸官方無疑也是給民進黨政府在九合一大選的挫敗，再給予重重一擊。事件中，因為涉及金門高粱被禁止許可，國民黨籍的金馬縣長與立委陳玉珍等人，受大陸相關涉台部門邀請，前往廈門了解禁令原因、善意溝通。

如今，金酒在金門縣長陳福海及立委陳玉珍與大陸國台辦主任宋濤會面後，宣布有關金酒輸中問題已獲得徹底解決，大陸海關總署已解禁放行。就連台酒也表示，每年台啤銷往大陸的金額大約是新台幣5,000萬元，在了解金酒的成功模式之後，看能否也循金酒模式，盡快進行補件、完成有效註冊，重回大陸市場。

反觀，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬批評陳福海及陳玉珍等人，赴大陸與涉台部門會談關於台灣產品解禁相關問題，有無接受「兩岸統一」？一向標榜清廉、勤政、愛鄉土的民進黨，對於大陸作出有損台灣農民利益、產業發展及經濟利益的行為時，應該更務實的面對問題並解決問題，但很遺憾的是至今民進黨政府還存在深厚的意識形態，滿腦子存在政治，對於爭取人民權益毫無建樹。

作家苦苓也發文表示，陳玉珍這一次做得很好！他表示，陳玉珍帶著金門縣長一干人等，跑到廈門「為民請命」，也順利獲得恩准，讓金酒能再次於大陸販售，身為民意代表和行政首長，做出有利於所有金門人的行動是應該的，請大家不要再「酸言酸語」。他更說，國民黨若能一直做出「以民為本」的行動，2024大選時想奪回政權根本不成問題。

兩岸關係的特別在於，政治彼此不相互隸屬，但人員、文化及經濟卻可以互通有無的交流。兩岸交流長久以來都是民間先行於官方，經濟先行於政治，此次大陸官方透過開放63家台灣企業商品可以重新輸陸，開放紅利的背後也代表著某方面釋出相當的善意，讓台灣人民了解大陸官方也非鐵板一塊，若台灣願意坐下來好好地談，不論什麼議題大陸都願意與台灣進行溝通。

另一方面，日前大陸官方致函台灣民航局表達希望恢復兩岸航點之後，大陸國台辦在1日更進一步指出，「希望兩岸相向而行、優先推動廣州等16個航點直航，兩岸同胞對實現正常交流往來的意願強烈，我們高度重視並已全面做好相關準備」。罕見大陸官方主動對台灣表示善意，提出開放航點讓兩岸人民往來正常化。

民進黨在去年11月26日九合一選舉的挫敗後，面臨到始終低迷的民眾滿意度，迫使蘇貞昌內閣在農曆年前辭職，由前總統陳建仁接手組閣，接下來明年初又適逢總統及立委大選。在這樣的政治氛圍當中，表示出民眾對於執政黨及執政團隊的不滿，這就讓中共對於2024年大選的政黨輪替有了期待。

一方面蔡英文總統親美的「抗中保台」政策，讓大陸在兩岸議題上只能藉由國際的圍堵、軍事威脅及經濟封鎖來進行對抗，另一方面，國民黨先前始終無法有一位強而有力的領導人，可以與民進黨進行對抗，試圖贏回民心奪回政權。

國民黨在九合一選舉的大勝，以及蔡英文在蘇貞昌下台後的跛腳，中共也了解到對台政策不能只用「棒子」，同時「蘿蔔」也非常重要，在蔡英文執政近7年兩岸關係陷入的前所未有的冰點，摒除掉疫情的影響，兩岸交流是前所未見的停擺，若是兩岸要重啟交流及對話，原本期待民進黨政府在獲取政權後可以有不同層次的交流，到現在還只能回頭寄望國民黨是否能夠重新奪取政權。

尤其，民進黨「抗中保台」的神主牌已失靈，在執政不力、民生凋敝之下喪失民心，在未來可見的是，中共將會適度開放宣布兩岸紅利，作為國民黨重新執政的準備。然而，作為兩岸關係定海神針的「九二共識」，台灣人民也無法買單，在國共兩黨對於九二共識都無法有「共識」之下，恐怕國共兩黨更要發展出另一套論述用於說服兩岸人民，做為新的準則。

總之，不論中國大陸開放台灣商品輸陸或是接下來開放增加兩岸直航航點，對於台灣人民來說都是利多，相較於陸委會強硬的意識形態立場，諸多的民意代表或政黨就顯得務實及彈性許多。面對陸方遞出的橄欖枝，我方應該更積極善意地看待，不論是照顧到台灣民眾，更可以帶給在大陸的台灣民眾，在學習、工作、創業、生活上的便利。

（作者為國立聯合大學助理教授，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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