立法院長游錫趁立院短暫休會期時間，風塵僕僕趕赴美國，只待兩晚、參加兩場活動：在國際宗教自由峰會發表演說、出席年度全美祈禱早餐會。但真的這麼簡單嗎？還是如外界所猜測，是去邀請美國眾議院議長麥卡錫來訪？麥卡錫如果來訪對民進黨有何好處？兩岸關係剛剛出現春暖花開的景象，會不會再遭極北極寒摧殘？

辣台妹借東風

民進黨九合一選舉挫敗後，士氣掉落谷底，尤其副總統賴清德接任黨主席，拒絕跛腳的蔡英文除了改組內閣，重新布局黨內派系棋盤之外，拉美國的大腿來撼動兩岸關係，重新塑造「辣台妹」形象，成為她維穩最後剩餘任期的政權救命丹。

可以看出，內閣的布局除了英系原有的成員大多不動如山之外，最重要的是把正國會「帶頭大哥」林佳龍安排到府內擔任秘書長，內閣第一大部會由前基隆市長，也是正國會的林右昌擔任，再加上游錫掌舵立院，那麼九合一選舉並無戰功的正國會，就從總統府、行政院、立法院掌握著重要權力，加上與「菊系」良好的關係，再透過鄭文燦與和新潮流能夠合作，蔡英文大權應不會旁落。

在總統府與內閣重新布局完成之後，為了讓「蔡政府」重新活過來，當然需要一根火柴和一個汽油桶，點燃這桶汽油，熊熊大火就會像2019年香港反送中一樣，為蔡政府送來「芒果乾」，這是蔡英文自救之道，有意來訪的麥卡錫正是「辣台妹」急需的東風。

拜登政府希望與中國建立「護欄」，未必樂見麥卡錫訪台。但對麥卡錫而言，他在眾議院議長選舉，經過15輪投票才告當選，外界認定他是「弱勢議長」，若能仿效前議長裴洛西訪台，讓大陸採取更激進的對台演習，就可以化身「抗中英雄」，晉身世界級領袖，何樂不為？

對蔡政府來說，大陸三月「兩會」後政府換屆，新政權上路，對台政策必然求穩求好，不會輕易對台動武，但對麥卡錫訪台這類外力干預事件，又不能不有所動作。這種不能不動，又不能動的尷尬，正是蔡英文政府自救所需要。麥卡錫能否來訪，是蔡政府頭條大事。

抗中牌已失效

民進黨搞政治就是這麼簡單，不用猜，只要動動腦分析，絕對八九不離十。但「抗中牌」去年九合一選舉已經被選民否決，2024大選再玩一次，搞不好搬石頭砸自己的腳。扁政府時代的國防部副部長林中斌曾經建議，蔡英文應該尋求「蔡習會」，讓兩岸不再兵戎相見。蔡英文若能跟「辣台妹」形象反向而行，讓兩岸關係由對抗與衝突走向合作與和平，不但能自救，更可獲得非凡的歷史地位。

就政治現實而言，「蔡習會」是不可能的任務。畢竟蔡英文拒絕接受九二共識，大陸不但堅持，反而提高價碼不再接受「各表」。但政治沒有什麼不可能，以埃會談、英國與北愛和解、兩韓會談，都有例在先，任何敵對國家或團體，只要雙方有需要，就沒有什麼不能化敵為友的。新任行政院副院長鄭文燦曾經擔任過民進黨中國事務部委員、新任陸委會副主委梁文傑，跟大陸也很麻吉，新內閣若能對大陸展現善意，希望統一「水到渠成」的中共，自然會做出善意的回應，正向循環下，兩岸關係就有機會春暖花開。

習近平是一個有決斷力的領導者，曾果斷裁決舉行「馬習會」，蔡英文若能積極創造條件，以習近平的個性，「蔡習會」未必是癡人說夢。藍營經常批評「民共一家親」，意指民進黨「威權」，但民共兩黨分別從新馬克思和老馬克思主義起家，思想體系接近，應該沒有什麼不能談的。

阿扁下台前曾說台獨不可能，李登輝下台後也否認自己是台獨。蔡英文這幾年掛台獨的羊頭，賣獨台的狗肉，執政7年餘一以貫之堅持「中華民國憲政體制」，若有足夠的條件，她自然願意遞上橄欖枝！

台海兵凶戰危，兩岸應共同為和平創造條件。（系列完）